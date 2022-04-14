Названы имена причастных к биологическим программам на Украине граждан США и ЕС

Жена Медведчука: Нет сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам

Супруга лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее супруга.

«Я, Оксана Марченко, жена народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ», – заявила Марченко на своем YouTube-канале.

«Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию», — подчеркнула Марченко.





Она отметила, что ее супруг всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. «И вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа», – сказала в своем обращении к Зеленскому Марченко.

Также она обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану. Она отметила, что тот выступает за мирный диалог, и называет себя другом Украины, а также России.

«Говорят, в Турции хороший друг познается в черный день. К нашим с Виктором детям пришел этот черный день. Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, используйте ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа Виктора Медведчука», – сказала она.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила СБУ.

В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.

Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. «Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – заявил Зеленский.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Киев собирается провести быстрый суд над Медведчуком и дать ему срок.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха.