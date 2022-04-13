Малый театр запланировал гастроли в Донбассе

|
13 апреля, среда | Последнее обновление — 18:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ле Пен заявила о выходе Франции из НАТО в случае ее победы на выборах
Разделы
Очень многие очень умные люди попросту не понимают, что такое нефть и газ. Они и правда не знают, что существует целая отрасль – нефтегазохимия. Они и правда не в курсе, что вот уже полвека человечество делает из углеводородов практически все.
Подробности...
В практике международных отношений следующим за разрывом дипломатических отношений шагом, как правило, становится объявление войны.
Подробности...
У русского наступления нет своего саундтрека – а все потому, что десятилетия культуры потеряны, потрачены, трачены молью. Кто из сферы искусств сегодня задумался хотя бы – не то, что попросился в гущу событий?
Подробности...
В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...
В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...
В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Малый театр запланировал гастроли в Донбассе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Малый театр планирует приехать с гастролями в Донбасс при первой возможности, рассказала его директор Тамара Михайлова на пресс-конференции, посвященной благотворительной акции российских театров «Открытый занавес».
«Я могу сказать, что наш художественный руководитель (Юрий Соломин – прим. ВЗГЛЯД) просто рвется на Донбасс. И я думаю, как только будет возможность, Малый театр туда поедет. Вместе с художественным руководителем», – передает ее слова «Аргументы и факты».
Между тем российская благотворительная акция «Открытый занавес», организованная в том числе в поддержку эвакуированных из ЛНР и ДНР, будет продлена, сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
Свои спектакли и мероприятия в рамках акции уже представили Государственный академический Большой театр России, Театр им. Вахтангова и Ярославский театр драмы имени Волкова, напомнила Манилова. Всего, по ее словам, пока состоялось девять культурных мероприятий, кроме театров, их провели, например, Государственный академический русский народный ансамбль имени Зыкиной, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», «Вивальди-оркестр» и Московская государственная академическая филармония, передает ТАСС.
«Идея родилась у наших театров, сразу несколько руководителей выступили с этой идеей благотворительных акций, которые можно было бы провести. Так бывает в такие важные для страны моменты», – заявила Манилова.
Она отметила востребованность подобных благотворительных акций и сообщила, что в этой связи новый масштаб приобретает акция «День в музее». Двери для эвакуированных из ЛНР и ДНР граждан открыли многие музеи, в среду Музеи Московского Кремля принимают группу детей военнослужащих, для них проведут экскурсии по знаковым местам Кремля, добавила замминистра. Присоединяются к акции ведущие музеи страны, в частности Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, музеи Санкт-Петербурга, региональные федеральные музеи.
Ходаковский заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться из окружения в Мариуполе
|
|
«Сам факт того, что украинскими морпехами предпринимаются попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения.
«Все произошло около двух часов ночи. В районе завода им. Ильича сформировалась колонна из почти 30 единиц различной техники и попыталась выйти из города», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, принимающий участие в мариупольской операции.
Он также отметил, что противник пытался замаскироваться. «Они пошли на тактическую хитрость: нанесли наши опознавательные знаки на технику и, вероятно, полагали, что мы их примем за своих. Вот только не был учтен тот факт, что за ними велось практически круглосуточное наблюдение с воздуха», – уточнил собеседник.
Ходаковский также рассказал, что при попытке выйти из города колонна была остановлена. «В результате весь личный состав разбежался, сейчас мы их отлавливаем. Сложно сказать, сколько там было человек, но под нашим контролем оказалась вся техника. Это и танки, и самоходные установки, и легкобронированная техника», – говорит командир батальона «Восток».
При этом, по мнению Ходаковского, пока рано говорить о скором завершении операции на этом направлении. «Работа идет, она местами довольно сложная, потому что не на всех участках противник готов сдаваться. Но сам факт того, что предпринимаются попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным. Так что наша задача – методично доработать на месте. И мы потратим на это столько времени, сколько реально потребуется», – заключил Ходаковский.
Напомним, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В свою очередь бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе пожаловались, что у них нет возможности сопротивляться, ресурсы исчерпаны, большая часть личного состава убита или ранена.
«Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, воды и погибали пачками. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Мы постепенно заканчиваемся. Гора раненых составляет почти половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить – возвращаются в строй», – говорится в заявлении бригады, размещенном в соцсетях.
«С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен», – говорится в заявлении бригады. Также в сложившейся ситуации руководители бригады обвинили президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
Минобороны сообщило подробности срыва попытки прорыва ВСУ из окружения в Мариуполе
|
|
Российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода им. Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города <...> Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. «Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен», – рассказал генерал.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что на Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя», что по сути является аналогом фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться.
После того как ни президент Владимир Зеленский, ни командование ВСУ, с которыми общались бойцы, не приняли меры к тому, чтобы обеспечить выход из окружения (обещанные вертолеты так и не прибыли), морпехи в понедельник создали «обращение 36-й бригады», пообещав дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную.
В Киеве поспешили исправить негативный эффект от этих слов и сделать из брошенных в окружении солдат очередных героев Украины.
Кроме того, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ходаковский рассказал о работе с украинскими военнопленными в Мариуполе
|
|
«Среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. При этом мы понимаем, что подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее более 1 тыс. военных ВСУ сдались в плен силам ВС России и НМ ДНР.
«Нам изначально была поставлена задача готовиться к размещению на территории Донбасса порядка 35 тыс. военнопленных. Так что здесь не возникнет никаких трудностей», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он также отметил, что каждого сдавшегося в плен солдата подвергнут «жесткой фильтрации».
«Понятно, что установить, кто сколько патронов выпустил в нашу сторону, не получится. Такая задача перед нами и не стоит. Это военнослужащие, а значит, к ним будут применяться те нормы, которые действуют в подобных ситуациях по отношению к комбатантам. Это воюющая сторона, так что их действия не расцениваются как уголовные преступления», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также отметил, что из тысячи сдавшихся в плен более трети нуждаются в помощи врачей. «На данный момент мы имеем порядка 300 человек с ранениями, еще около 90 – неходячие. Им будет оказана вся необходимая медицинская помощь, ресурсы у нас на это есть. Ну и в случае необходимости специалисты продолжат с ними работу», – пояснил Ходаковский.
Собеседник также отметил, что подобные ситуации оказывают серьезное моральное давление на противника, который до сих пор есть на территории Мариуполя.
«Даже первые небольшие партии сдающихся оказывали серьезное влияние на боевые настроения украинских военных. И это хорошо понятно по тому, что партии выходящих становятся все больше. При этом стоит отметить, что противника в городе еще довольно много. Противник еще занимает некоторые городские кварталы и сопротивляется вытеснению в промзону. Они осознают, что там с ними будет легче работать с применением авиации», – подчеркнул Ходаковский.
«В целом порт уже почти под нашим контролем, поэтому вывоз сил противника морским путем невозможен. То есть они оказались в ситуации, когда единственное, что можно сделать, – это перейти из одного окружения в другое. По большому счету у противника остается два варианта: либо биться до конца, либо сдаваться. А поскольку у них практически не осталось ни боеприпасов, ни питания, ни медикаментов, они закономерно выбирают второй путь», – заключил Ходаковский.
«В городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», – сообщил в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что среди сдавшихся – 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. «151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения», – рассказал генерал.
Ранее о рекордной сдаче в плен сообщали военкоры Александр Сладков и Семен Пегов. Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.
Всего, по данным Минобороны России, на тот момент в результате этого инцидента было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Репортер Александр Сладков также публиковал видео общения с захваченными в плен украинскими военными после попытки прорыва из окружения.
При этом в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%».
По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны заявило о сдаче в плен 1026 украинских морпехов в Мариуполе
|
|
В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морских пехотинцев, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», – передает РИА «Новости» его слова.
Конашенков уточнил, что среди сдавшихся – 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. «151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения», – рассказал генерал.
Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что более 1 тыс. украинских военных в Мариуполе сдались в плен силам ДНР.
Как сообщал до этого российский военный корреспондент Семен Пегов, что в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, а репортер ВГТРК Александр Сладков сообщил, что сдались в плен около тысячи украинских морпехов.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что на Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя», что по сути является аналогом фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться.
После того как ни президент Владимир Зеленский, ни командование ВСУ, с которыми общались бойцы, не приняли меры к тому, чтобы обеспечить выход из окружения (обещанные вертолеты так и не прибыли), морпехи в понедельник создали «обращение 36-й бригады», пообещав дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную.
В Киеве поспешили исправить негативный эффект от этих слов и сделать из брошенных в окружении солдат очередных героев Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР пообещали ускорить операцию по освобождению территории республики
Операция по освобождению территории Донецкой народной республики будет интенсифицирована, направления по которым необходимо ускорить шаги обозначены, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления по которым необходимо ускорить определенные шаги», – передает РИА «Новости» слова Пушилина на встрече с представителями иностранных СМИ.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В ДНР заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию ОБСЕ в республике
Специальная мониторная миссия ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории Донецкой народной республики, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась – Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ», – сообщила она в Telegram-канале ведомства.
Никонорова добавила, что «на данный момент это постановление уже доведено до местного персонала СММ ОБСЕ, соответственно, до 30 апреля они должны совершить все необходимые действия, чтобы прекратить свою деятельность на территории республики».
Ранее ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной.
В пятницу глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что в ДНР задержали работавшего в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ местного жителя за несовместимую с мандатом миссии деятельность.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти ДНР подтвердили пленение более тысячи украинских военных в Мариуполе
Более 1 тыс. украинских военных в Мариуполе сдались в плен силам Донецкой народной республики, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Ведомство сообщило в Telegram, что «в Мариуполе сложили оружие еще 1009 военнослужащих Украины, которые приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен группировке войск ДНР».
Ранее российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, а репортер ВГТРК Александр Сладков сообщил, что сдались в плен около тысячи украинских морпехов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Мелитополе начали открываться объекты культуры и спорта для детей
Объекты культуры и спорта для детей открываются в Мелитополе, находящемся под контролем российских военных, сообщила мэр города Галина Данильченко.
Данильченко заявила, что «нужно обратиться к вопросам культуры, спорта, занятиям детей, с этой целью мы открываем школы, чтобы дети могли закончить нормально учебный год», передает РИА «Новости».
«Открываем объекты культуры и спорта: плавательный бассейн, ледовую арену. Проводим праздничное мероприятие для деток в парке имени Горького. Праздник будет бесплатный: все качели, карусели, сладости и прочее – все бесплатное», – рассказала она.
Мэр отметила, что город живет полноценной жизнью, работают системы жизнеобеспечения, Мелитополе «развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ – все работает».
Город находится под контролем российской армии с 24 февраля.
Ранее российские военные разминировали территорию детского сада в Херсонской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны опубликовало кадры пуска «Калибров» по военным объектам ВСУ
Минобороны России опубликовало видео нанесения удара «Калибрами» из Черного моря по объектам военной инфраструктуры Украины.
«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения базового лагеря запрещенного в России «Правого сектора*» (запрещен в России) в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Детский омбудсмен рассказала о помощи детям Донбасса и освобожденных районов Украины
|
|
В ДНР, ЛНР и в отдельных городах на освобождаемых территориях Украины находятся более 30 тыс. детей. Необходимо обеспечить их всем необходимым – от медикаментов и питания до игрушек и сладостей. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя итоги своей поездки в Донецк и Луганск.
«Работа по оказанию помощи жителям ДНР и ЛНР, а также на освобождаемых территориях Украины идет постоянно. Отправка гуманитарного конвоя происходит по мере его комплектования и формирования», – сообщила Мария Львова-Белова.
В рамках акции «Детям – в руки», по ее словам, для таких конвоев собирают, в первую очередь, то, что нужно детям и семьям с детьми, – медикаменты, перевязочные и расходные материалы, детское питание, товары личной гигиены и ухода за малышами, книжки, игрушки и канцтовары, соки и сладости.
«На территории ДНР, ЛНР и отдельных городов Украины находятся более 30 тыс. детей. Наша цель – обеспечить там базовые потребности как можно большему количеству детей. Грузы направляются адресно – непосредственно в центры оказания первой помощи эвакуированным, в пункты временного размещения и в больницы», – добавила собеседница.
Как сообщалось на сайте Кремля, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на прошлой неделе посетила ДНР и ЛНР. В ходе поездки она обсудила с главами республик вопросы помощи детям, передала в рамках акции «Детям – в руки» гуманитарный груз в медицинские учреждения Донбасса и в приграничный распределитель вблизи Мариуполя.
Ранее подразделения МЧС России – 17 автомобильных колонн в количестве 121 большегрузного автомобиля – доставили в ЛНР, ДНР и на Украину почти 1,1 тыс. тонн гуманитарного груза. Это бутилированная вода, предметы первой необходимости, кровати и постельные принадлежности. Также доставлены стройматериалы для восстановления социально значимых объектов. Кроме того, в ДНР был доставлен первый гуманитарный груз в рамках акции помощи зоопаркам, в том числе комбикорма и ветеринарные лекарственные препараты.
ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Града»
Украинские войска утром в среду обстреляли Ясиноватую в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град», сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Telegram-канале представительства говорится, что «после 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 06.10 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».
В 7.05 украинские силовики вновь выпустили по Ясиноватой пять ракет из «Града».
Накануне ВСУ обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку. Ранее сообщалось, что в Донбассе при обстреле погибла женщина.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские войска выпустили по районам Донецка больше 20 снарядов
Украинские войска утром в понедельник за 20 минут выпустили по районам Донецка более 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство ДНР сообщило в Telegram, что обстрелу подвергся Петровский район в 4.20 мск и поселок шахты «Трудовской» в 4.40 мск. По районам Донецка было выпущено 25 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, данный район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Донбассе при обстреле погибла женщина.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ООН опровергли фейки о насильной депортации украинцев в Россию
Врио главы российского представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Карим Атасси опроверг фейки, что в Россию насильно привозят людей из Украины и Донбасса, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после встречи с ним.
«Встретилась сегодня в Доме прав человека с временно исполняющим обязанности главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации г-ном Каримом Атасси... Он опроверг распространяемую киевским режимом фейковую информацию о якобы насильственной депортации людей на территорию России», – написала она в своем Telegram-канале.
Кроме того, Москалькова отметила, что Атасси недавно вернулся из Ростовской области, где со своей командой посетил ряд ПВР, эвакуированных из ДНР, ЛНР и Украины. «Оценка работы с беженцами региональных госорганов самая высокая! Договорились взаимодействовать», – подчеркнула она.
Накануне сообщалось, что более 752 тыс. человек прибыли в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины. Сейчас границу ежедневно пересекают порядка 20 тыс. человек. Непосредственно со стороны ДНР и ЛНР через Ростовскую область в Россию прибыли свыше 614 тыс. человек, 138 тыс. человек – со стороны Украины через пункты пропуска в Белгородской, Курской, Брянской областей и Республике Крым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров призвал украинских военных брать пример со сдавшихся в плен тысячи морпехов
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским силовикам с призывом прекратить лишнее и бессмысленное кровопролитие и сдаться российским военным по примеру морпехов в Мариуполе, чтобы поскорее получить медицинскую помощь и вернуться к родным.
«Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор... Обращаюсь к тем, кто еще отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов», – написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что украинские группировки «разбиваются ежедневно одна за другой». «Бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось... В недрах «Азовстали» в данный момент находится порядка двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой», – добавил он.
Глава Чечни поблагодарил морпехов за этот шаг и подчеркнул, что российские войска все равно «продолжили бы освобождение Мариуполя до победного конца». «И ваш шаг сегодня – это осознанный выбор во избежание лишнего и бессмысленного кровопролития», – резюмировал Кадыров.
Ранее Минобороны сообщило, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил газете ВЗГЛЯД, что среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. По его мнению, подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника.
До этого о рекордной сдаче в плен сообщали военкоры Александр Сладков и Семен Пегов. Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Донбассе при обстреле погибла женщина
В поселке Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) погибла женщина при обстреле ВСУ, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1981 года рождения в результате обстрела ВФУ населенного пункта Старомихайловка», – цитирует сообщение представительства ТАСС.
Отмечается, что по населенному пункту выпустили четыре мины калибром 120 мм.
Ранее саперы из российских инженерных войск разминировали участки сельхозугодий и территорию населенного пункта в Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов.
|
|