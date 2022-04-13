Эксперт: YouTube должен перестать участвовать в информационной войне против России

«Конечно, есть надежда, что администраторы видеохостинга пойдут на какой-то конструктивный диалог, но она угасает с каждым днем. Похоже, YouTube решил целенаправленно работать против России», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее уполномоченный по правам ребенка в России призвал YouTube к соблюдению требований законодательства.

«Мы полностью поддерживаем обращение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и всего института уполномоченных по правам ребенка к видеохостингу. Проблема деструктивного контента действительно есть. Нам пишут много родителей, обеспокоенных тем, что дети при просмотре мультиков, детских передач, просветительского и развлекательного контента на YouTube видят периодически какие-то вставки с фейками, с дезинформацией о спецоперации России на Украине, ролики, напичканные сценами насилия, жестокости, истязаний, пыток людей и даже сценами убийств», – сказала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По ее словам, подобный тяжелый контент очень опасен для детской психики. «Маленький зритель начинает сам интересоваться таким контентом, – и в итоге это может душевно травмировать детей, которым не исполнилось еще 12 лет. Кроме того, содержание таких роликов нарушают и правила самого YouTube, и российские законы. Получается, и мы, и наши дети становимся жертвами политики YouTube, основанной на двойных стандартах», – пояснила собеседница.

Как предположила Мизулина, модераторы и администраторы хостинга, скорее всего, не прислушаются к обращению омбудсмена и Института уполномоченных по правам ребенка. «Конечно, есть надежда, что они пойдут на какой-то конструктивный диалог, но она угасает с каждым днем. Похоже, YouTube работает целенаправленно против России, платформа заняла политическую ангажированную позицию», – подчеркнула эксперт.

В среду днем, выступая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Мизулина рассказала о мониторинге фейков, распространяемых Западом в ходе информационной войны против России, который ведет Лига безопасного интернета. По ее словам, Лига отслеживает распространение фейков и деструктивной информации, начиная с 24 февраля. Обработано свыше 240 млн публикаций как в российском, так и в иностранном сегментах соцсетей. Общее число выявленных фейковых сообщений в СМИ и социальных сетях составило уже 5,4 млн. Для сравнения, по состоянию на 6 апреля эта цифра составляла 4,2 млн.

Одной из крупнейших платформ по распространению фейков о спецоперации стал видеохостинг YouTube. Мизулина отметила, что на YouTube активно распространяется контент с призывами к насилию в отношении русских. Несмотря на попытки Роскомнадзора выстроить по этому поводу диалог с платформой, результата пока нет, сообщила Мизулина, – требования YouTube не выполняет, штрафы не платит.

«На данный момент судьба видеохостинга на территории нашей страны зависит только от самого YouTube.

Ничего сверхъестественного не требуется, необходимо только соблюдать наши законы и собственные правила площадки и перестать участвовать в информационной войне против нас. Если он не вернется в конструктивное русло, он по факту не оставит государству иного выбора, как применение технических, или иных аналогичных мер. Например, замедления трафика этой платформы на территории РФ», – предупредила эксперт.

При этом, даже если дело дойдет до применения жестких мер, российским пользователям есть, куда «мигрировать» с этой цифровой платформы. «У нас есть платформы, давно работающие и популярные: «ВКонтакте», ОК, Telegram, Яндекс Дзен. Есть RuTube, который будет активно развиваться, и мы видим, что он постепенно начинает набирать обороты. Не все так плохо, есть куда переходить. Государство нацелено на то, чтобы создавать такие платформы. Площадки готовы к развитию», – отметила Мизулина.

Накануне уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова от имени Института уполномоченных по правам ребенка России обнародовала обращение, адресованное администрации ресурса YouTube.

«В последнее время от родителей стали поступать тревожные сигналы о том, что на популярном среди молодежи ресурсе YouTube после просмотра детского контента запускаются ролики, содержащие информацию, способную нанести вред неокрепшей психике ребенка», – говорится в обращении.

«Дети любопытны, открыты, доверчивы, одновременно – ранимы и не всегда критичны, отметила омбудсмен. «Знакомство с миром современных технологий у них начинается в самом раннем возрасте. Порой родители, занимаясь домашними делами, чтобы не оставлять ребенка без присмотра и в то же время увлечь его чем-то познавательным и интересным, включают ему мультики или детские передачи на YouTube», – добавила Львова-Белова.

«Это говорит о высокой степени доверия этому ресурсу, об уверенности в честности и ответственности онлайн-платформы за контент, рассчитанный на детский возраст. Подрыв этого доверия, а тем более попытки манипулировать сознанием самых маленьких наших граждан, недопустимы», – считает омбудсмен. Омбудсмен призвала администрацию видеохостинга соблюдать законы нашего государства и права наших детей.

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