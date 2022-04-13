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В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством по ситуации в нефтегазовой сфере
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Президент России Владимир Путин в четверг, 14 апреля, проведет совещание по текущей ситуации в нефтегазовой сфере, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент продолжит работать по отраслям, отраслевые совещания будут продолжены. Завтра у него запланировано совещание по текущей ситуации в нефтегазовом секторе», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Путин выступит в начале совещания, открыто для СМИ будет и его заключительное слово, резюме. Профильный доклад подготовит вице-премьер Александр Новак, запланирован и ряд других выступлений в закрытом режиме.
Ранее президент России провел совещание по вопросам развития арктической зоны России.
Напомним, президент Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели.
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Крупнейший в мире нефтетрейдер собрался отказаться от сырья из России
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Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца 2022 года прекратить торговлю российской нефтью, сообщило Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.
Согласно данным, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, «в значительной мере снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», а процесс отказа от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами из РФ, «если не поступят иные распоряжения, будет завершен к концу 2022 года». Отмечается, что компания не будет заключать какие-либо новые сделки, касающиеся российской нефти, а все ее текущие закупки осуществляются в рамках подписанных ранее контрактов, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Индии отверг советы отказаться от приобретения российской нефти, подчеркнув необходимость закупок для энергетической безопасности страны. Днем ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо исключил возможность замены нефти из России в ЕС.
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Путин: Отказ Запада от сотрудничества с Россией ударил по жителям Европы и США
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Отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.
«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», – сказал глава государства.
Он добавил, что Россия может увеличить у себя потребление и переработку энергоресурсов и перенаправить в том числе по другим направлениям.
«Для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Что касается российской нефти, газа, угля – мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку угля, а также нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что для решения этой задачи используются все имеющиеся возможности, в том числе развитие транспортных коридоров, в том числе железнодорожный северный широтный ход.
Кишинев заявил о росте стоимости газа в апреле более чем в два раза
Стоимость газа для Молдавии в апреле выросла с 547 до 1193 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Закупочная стоимость природного газа в апреле составит для АО «Молдовагаз» 1193 доллара США за тысячу кубометров», – написал Чебан, передает ТАСС.
Напомним, с апреля изменилась формула расчета стоимости газа. Теперь она состоит из 70% среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% цены нефтяной корзины.
В октябре 2021 года «Молдовагаз» и Газпром продлили контракт на поставку топлива на пять лет.
Ранее в Газпроме заявили, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года.
Байден обвинил Путина в «геноциде» украинцев
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Президент России Владимир Путин «пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем», считает американский лидер Джо Байден, подчеркнув, что, по его мнению, на Украине якобы происходит «геноцид» местного населения.
Байден заявил об этом во время выступления в штате Айова во вторник, 12 апреля, говоря о ценах на бензин. Глава Белого дома заявил, что на семейный бюджет американцев якобы влияет Путин, который «совершает геноцид (на Украине)», передает Deutsche Welle (издание признано в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
Позже он еще раз повторил это определение: «Да, я назвал это геноцидом (...) Становится все очевиднее, что Путин пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем».
По его словам, установить, соответствуют ли действия российских военных международным критериям геноцида, предстоит юристам, однако лично для него это кажется несомненным.
Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter: «Правдивые слова настоящего лидера. Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России».
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами Байдена: «Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах (российском и украинском) (...) Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели».
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника
Президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника.
«Было бы неплохо, если б я тоже был полковником. Правда в том, что он (Путин) мне обещал, но до сих пор не присвоил», – сказал Лукашенко со смехом на пресс-конференции по итогам переговоров, передает РИА «Новости».
«Если обещал, сделаю», – ответил Путин.
В то же время начало ответа на вопрос журналистов об обещанном звании Путин начал со слов, что глава Белоруссии вряд ли нуждается в званиях других государств.
«Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звания. Он сам большой начальник», – сказал Путин.
В декабре Лукашенко в ходе своего визита в Санкт-Петербург подарил Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода.
Indian Oil исключила нефть Urals из последнего тендера
Крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil исключил из последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals, сообщает Reuters.
По словам источников агентства, завод исключает из своего тендера нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals. Компания импортирует нефть для своего производства и от имени своей дочерней компании Chennai Petroleum. Предполагается, что Chennai Petroleum ищет нефть с низким содержанием серы вместо нефти с ее высоким содержанием, потому что получила какое-то количество последней от Indian Oil, пишут «Ведомости».
Как утверждают в издании, на этой неделе Indian Oil проводит два тендера на поставку нефти с высоким и с низким содержанием серы с отгрузкой в мае-июне. На предыдущих тендерах компания закупила 6 млн баррелей Urals с отгрузкой в мае.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца 2022 года прекратить торговлю российской нефтью.
Накануне глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отверг советы отказаться от приобретения российской нефти, подчеркнув необходимость закупок для энергетической безопасности страны. Днем ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо исключил возможность замены нефти из России в ЕС.
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Путин: Все двери и окна для России никому захлопнуть не удастся
Сотрудничая с высокотехнологичными странами, Россия «подсела» на чужие технологии и перестала развивать свои компетенции, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Но в чем проблема? В ходе этого сотрудничества мы «подсели» на чужие технологии и чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы на определенных направлениях. А в рамках системы, которая сложилась и до сих пор еще действует в мировой экономике, оказывается, возможны действия и шаги вне правил, о которых публично говорят», – цитирует его ТАСС.
Он признал, что «сложности неизбежны, но есть и открывающееся окно возможностей». «Оно заключается в том, что мы вынуждены будем развивать свои компетенции, свою науку, и на этой базе двигаться вперед, конечно, имея в виду и достижения стран. Все двери и все окна никому захлопнуть не удастся», – заявил Путин.
В качестве примера глава государства привел реализацию проекта отечественного самолета МС-21. «Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же – шлеп! – и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований, только чтобы затормозить, и чтобы наш продукт не вышел быстрее «Боинга» на рынок. Вот и все правила», – констатировал президент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих уже через два-три года.
Путин потребовал начать активную стройку железнодорожных объектов Северного широтного хода в 2022 году
Запуск железнодорожного Северного широтного хода позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую железнодорожную магистраль (Транссиб), что крайне важно с учетом переориентации экспорта на Восток, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию арктических регионов.
Путин заявил, что «мы давно занимаемся Северным широтным ходом», и «запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб, это принципиально важно с учетом переориентации на Восток наших основных экспортных ресурсов», передает РИА «Новости».
Он отметил, что активное строительство Северного широтного хода должно начаться в 2022 году.
При этом в марте сообщалось, что начало строительства магистрали «Северный широтный ход» якобы перенесли.
По данным электронной энциклопедии «Википедия», Северный широтный ход – это строящаяся железная дорога в Ямало-Ненецком автономном округе протяженностью 707 километров по маршруту Обская – Салехард – Надым – Новый Уренгой – Коротчаево, которая должна связать западную и восточную части автономного округа, а Северную железную дорогу – со Свердловской.
Лукашенко: Столкновение с Западом было вопросом времени
Настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и России с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный.
«В нашей современной истории столь опасных моментов во взаимоотношениях с Западом еще не было. Это острейшая, опаснейшая ситуация, в которой мы оказались, не возникла ниоткуда. И Вашингтон, и Брюссель годами планомерно шли именно к такой развязке. Сегодня совершенно очевидно, что столкновения, увы, было не избежать, более того, это просто было вопрос времени и места», – цитирует ТАСС Лукашенко.
По его словам, когда-то казалось, что холодная война закончена, и все будут жить в новом, цивилизованном мире. «Мы так думали, Запад так не думал. Не уничтожили они тогда нас, решили попробовать теперь», – отметил президент Белоруссии.
Белорусский лидер отметил, что правительства обеих стран подготовили меры по противодействию санкций: импортозамещение, перенастройка логистических цепочек и переход на новый механизм сотрудничества на внешнеэкономическом поле.
«Говорят, что мир уже никогда не будет прежним. Это правда. Тем, кто очень бы хотел вернуться назад, в комфортную для себя среду, можем сказать прямо: надо об этом забыть. Современный мир – жестокая борьба, столкновения цивилизационного масштаба», – заключил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
В Германии призвали Европу запретить нефть из России
Страны Евросоюза (ЕС) должны как можно быстрее запретить ввоз из России нефти, так как сокращение поставок этого ресурса повлияет на доходы российского бюджета, заявил председатель комитета по иностранным делам Германии Михаэль Рот.
Рот заявил, что «крупнейшая экономика Европы вынуждена отказаться от российского газа и нефти, поскольку доходы обеспечивают Москву жизненно важными средствами для ведения спецоперации на Украине, Германия уже сократила импорт энергоносителей, и сейчас на российскую нефть приходится 25% импорта по сравнению с 35% 24 февраля», передает Ura.ru со ссылкой на Reuters.
При этом опросы обычных граждан показывают, что только 30% респондентов прекратили бы покупать нефть у России, если бы это помогло Украине. 57% опрошенных считают, что страна должна продолжать импорт, чтобы избежать скачков цен, и 24% согласились с утверждением «Мы можем замерзнуть за свободу».
Ранее страны G7 решили ускорить процесс отказа от угля и сокращения зависимости от нефти из России.
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Рогозин заявил Путину о полном импортозамещении при строительстве Восточного
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Амурскую область провел встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, который рассказал главе государства о строительстве космодрома Восточный без поставок из-за рубежа.
«Завершая поездку в Амурскую область, Владимир Путин провел рабочие встречи с главой региона Василием Орловым и руководителем корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным», – говорится в сообщении Кремля, размещенном в Telegram-канале.
Гендиректор Роскосмоса сообщил президенту, что при строительстве космодрома Восточный удалось полностью отказаться от поставок из-за рубежа.
«У нас было одно слабое место – так называемые баллоны сжатых газов, которые мы в свое время покупали у Южной Кореи, но докладываю, что в Нижегородской области с губернатором в диалоге наладили производство аналогичных баков полностью, мы полностью здесь импортозаместились», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.
Во всем остальном, что касается строительства космодрома, по словам Рогозина, проблем нет.
Также глава Роскосмоса рассказал, что для создания новой ракеты «Союз–5» высокотехнологичное сварочное оборудование удалось купить у чувашской компании.
Кроме того, с 2019 года летают только полностью российские ракеты «Союз–2», хотя ранее использовалась и модификация «Союз–ФГ» с украинской системой управления.
Напомним, Путин побывал на космодроме Восточный, где провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко и вручил награды космонавтам.
Лукашенко заявил, что Путин «прекратил все коронавирусы» в мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил президенту России Владимиру Путину, что тот прекратил «все коронавирусы» в мире.
По словам Лукашенко, накануне он заявил Путину, что тот «молодец», так как «мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», передает РИА «Новости».
«Надо все обдумать, когда все закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация (с коронавирусом). А ведь она кому-то выгодна», – отметил президент Белоруссии.
По его словам, многие специалисты, связанные с выявлением новых штаммов, быстро разбогатели. Лукашенко добавил, что в данный момент идет передел мира: «Какую роль пандемия сыграла в этом? Я пока (не знаю), но склоняюсь к этому (что сыграла большую роль). Наверное, и этот факт будет. Когда мы все сопоставим, мы сделаем выводы. Но белорусский путь оказался правильным и сейчас всеми востребован».
«У нас (в Белоруссии) все хорошо. Мы скоро разберемся в коронавирусе и оценим и плюсы, и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тыс. было всего», – сказал президент.
По его словам, «перебора быть не должно». Он отметил, что нужно на свежем воздухе ходить без маски.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса ХЕ заразнее предыдущих, но вряд ли он вызовет новую волну пандемии, так как в России создан мощный коллективный иммунитет.
Нефть продолжила дорожать в ожидании сбоев поставок
Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут, инвесторы продолжают ожидать срыва части запланированных поставок этого сырья на мировой рынок, чем был вызван ценовой всплеск накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.32 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 104,85 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,06%, до 100,62 доллара, передает РИА «Новости».
При этом накануне цены подскочили более чем на 6%. Инвесторы оценивают перспективы проблем с поставками из-за ситуации вокруг Украины, а также увеличения спроса на нефть после снятия ряда ковидных запретов в Китае.
«На наш взгляд, нехватка мировых поставок означает, что цены на нефть остаются высокими, хотя и не ускоряются до новых высоких уровней», – прокомментировал Wall Street Journal старший инвестиционный аналитик US Bank Wealth Management Роб Хаворт.
Путин анонсировал начало работы научного судна «Северный полюс»
Президент Владимир Путин поставил задачу в запланированный срок начать использовать ледокольное научное судно «Северный полюс».
На совещании по развитию Арктики в среду глава государства затронул тему международной кооперации в регионе.
«Одной из конкретных площадок международного научного взаимодействия призвано стать ледокольное судно «Северный полюс». Работая в формате действующей дрейфующей лаборатории, а там, по-моему, 16 лабораторий намечено создать, оно обеспечит самый широкий комплекс исследований – от донных отложений и льда до верхних слоев атмосферы», – передает ТАСС слова главы государства.
Путин обратил внимание на то, что «это судно не имеет аналогов». «Мировое научное сообщество, безусловно, заинтересовано в том, чтобы оно появилось и начало работу», – уверен президент.
«Нужно без волокиты завершить все испытания, чтобы этой осенью, как и планировали, оно отправилось в свою первую экспедицию», – указал глава государства
Путин потребовал не откладывать реализацию проектов в Арктике
Реализацию проектов в Арктической зоне России нельзя откладывать из-за санкций, напротив, темпы их исполнения нужно наращивать, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктики.
Путин заявил, что «всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание», учитывая «разного рода внешние ограничения и санкционное давление», передает ТАСС.
«Не откладывать их, не сдвигать вправо, а, напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам», – указал президент.
Путин напомнил, что в данный момент «в результате действия недружественных стран ряд транспортных логистических цепочек нарушен, некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные обязательства».
Глава государства поручил всем ответственным ведомствам, задействованным в Арктике, «грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием».
Это тем более важно, продолжил глава государства, что совсем скоро начинается период северного завоза. «Он должен пройти четко и организованно, по графику, без сбоев», – распорядился Путин.