Названы причины смерти фигуристки Воробьевой в США

В Соединенных Штатах умерла чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьева, женщина скончалась от травмы, полученной во время падения, сообщила ее дочь Алиса Воробьева.

«Она жила и скончалась в США, ей было 63 года. Вопрос с похоронами еще не решен, мне нужно будет туда поехать. О произошедшем я узнала только сегодня утром, по предварительным данным, ситуация произошла из-за несчастного случая – мама упала дома», – сказала Алиса Воробьева в беседе с ТАСС.

Женщину планируется похоронить на родине, в России, рядом с родителями.

В 1976 году вместе с Александром Власовым Воробьева стала чемпионкой СССР и заняла четвертое место на Олимпиаде 1976 года. В паре с Игорем Лисовским она выигрывала чемпионаты мира и Европы, дважды становилась серебряным и бронзовым призером европейского первенства.

В пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразили соболезнования родным и близким спортсменки.

«На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнерами показывала сумасшедшие результаты. Она была безумно предана делу, трудолюбива. Человек железной воли и сильного характера, она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать все. Яркая личность», – сказала бывший тренер Воробьевой Тамара Москвина.