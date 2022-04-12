Лукашенко пошутил о желании полететь в космос

Есть желание полететь в космос, но есть другая кандидатура, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, хотел бы он попробовать себя в роли космонавта.

«Раньше думал, что «старший брат» может меня отправить (в космос – прим. ВЗГЛЯД) и назад не вернуть. Сейчас уже я так не думаю. Так что хотел бы, но лично у меня есть, кого отправить. Подумаю над этим вопросом», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

Ранее президент Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии.

Также он заявил, что первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году.