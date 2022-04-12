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Лукашенко пошутил о желании полететь в космос
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Есть желание полететь в космос, но есть другая кандидатура, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, хотел бы он попробовать себя в роли космонавта.
«Раньше думал, что «старший брат» может меня отправить (в космос – прим. ВЗГЛЯД) и назад не вернуть. Сейчас уже я так не думаю. Так что хотел бы, но лично у меня есть, кого отправить. Подумаю над этим вопросом», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
Ранее президент Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии.
Также он заявил, что первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году.
Поляки обстреляли белорусский пункт пропуска металлическими шариками
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Польские силовики обстреляли металлическими шариками белорусский пункт пропуска Песчатка, а также попытались ослепить пограничников стробоскопами, заявили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.
«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения», – говорится в сообщении на сайте пограничного комитета Белоруссии.
В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики.
Ранее в январе пограничный наряд в ходе проверки режима государственной границы обнаружил повреждения пограничного столба Республики Беларусь. На щитке с изображением Государственного герба и табличке с номером зафиксированы пробоины, предположительно от металлических шариков, которые были обнаружены вблизи столба.
Позже СК Белоруссии возбудил дело по факту обстрела погранзнака на границе с Украиной.
Лукашенко прибыл в Амурскую область
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск, откуда он вместе с российским лидером Владимиром Путиным отправится на космодром Восточный.
Президенты ознакомятся с ходом строительства космодрома, после чего вместе пообщаются с работниками Восточного, передает ТАСС.
Затем они проведут переговоры, на которых планируется обсудить развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и противодействие санкциям коллективного Запада.
По итогам запланирована совместная пресс-конференция.
Кроме того, во Владивостоке на 13 апреля у Лукашенко запланирована встреча с губернатором региона Олегом Кожемяко. Также планируется, что президент Белоруссии посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
Ранее был анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики. Сообщалось, что в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.
Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
«Здравый смысл должен возобладать, я на это рассчитываю», – передает слова российского президента РИА «Новости».
Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
В Роскосмосе решили предложить ракеты из-под OneWeb дружественным странам по льготным ценам
Роскосмос на льготных условиях предложит пусковые услуги на ракетах, которые остались после разрыва сотрудничества с OneWeb, странам, относящимся дружественно и уважительно к России и ее ракетно-космической отрасли, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил, что, «учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене (...) это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли», передает РИА «Новости».
Кроме того, запрос от российских частных спутникостроительных компаний на запуски на этих ракетах уже поступил. Данные аппараты, по словам Рогозина, слишком легкие, поэтому будут запущены в качестве попутной нагрузки с более крупными спутниками. Планирование этих запусков уже идет.
Рогозин уточнил, что ракеты, изготовленные под OneWeb, совсем свежие и могут находиться на наземном хранении еще длительное время. Поэтому задачи срочно их запустить их нет.
Ранее сообщалось, что Роскосмос решил запустить другие спутники на построенных для OneWeb ракетах.
Напомним, Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США в ответ на введенные санкции. Также госкорпорация отменила запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb.
До этого Рогозин, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера.
Напомним, 8 марта Рогозин заявил, что десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb.
Первая итальянская женщина-астронавт назвала полет Гагарина «символом для человечества»
Полет советского космонавта Юрия Гагарина является «символом для человечества», считает астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти, первая итальянка, побывавшая в космосе.
«И это то, что мы празднуем: 12 апреля мы отмечаем начало космической эры для всех нас, людей», – цитирует ее ТАСС со ссылкой на ANSA.
По словам Кристофоретти, Международный день полета человека в космос «не может быть предметом политических дискуссий».
Астронавт не исключила, что во время своей миссии на МКС выйдет «в открытый космос с российским коллегой». «Я тренировалась для выхода в открытый космос в российском скафандре», – добавила она.
Полет астронавтов к МКС в рамках миссии Crew-4 запланирован на 20 апреля. Помимо Кристофоретти, в экипаж миссии вошли американка Джессика Уоткинс, а также ее коллеги из НАСА Челл Линдгрен и Боб Хайнс.
Ранее глава американской программы МКС Джоэл Монтальбано сообщил, что российский и американский сегменты МКС взаимозависимы, они не могут работать независимо друг от друга.
Напомним, в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта. Роскосмос пообещал не бросать астронавта на МКС. В ведомстве заверили, что Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле «Союз» 30 марта.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.
Анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики
Президент России Владимир Путин на День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко отправится на космодром «Восточный», сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава российского государства в ходе визита вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома, сообщается на сайте Кремля.
«Затем лидеры проведут переговоры, на которых планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – отмечается в сообщении.
Также в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.
Лукашенко присказкой прокомментировал сроки появления белорусских строителей на Восточном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на вопрос, когда можно ожидать появления белорусских строителей на Восточном, сказал: «За нами не заржавеет». Он также поделился впечатлениями от космодрома, отметив, что есть ощущение, что никаких санкций нет.
«За нами не заржавеет», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.
«Владимир Владимирович рассказывает тут, вот вы говорите: санкции. А я смотрю, говорю: вот тут ощущение, санкций нет. Все свое. Все делаете вы тут своими руками. Чего мы тут паримся из-за этих санкций», – добавил Лукашенко.
Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии.
Лукашенко счел «высочайшей степенью доверия» приглашение на Восточный
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Амурской области заявил, что посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России.
«Если кому-то кажется, что это рядовой такой визит двух президентов, то, с точки зрения Белоруссии, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого не возите практически. Появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружественной – это все равно проявление высочайшей степени доверия с вашей стороны, со стороны России», – передает его слова ТАСС.
Между тем Путин заявил, что государства успешно развивают двустороннее экономическое сотрудничество.
«Мы, безусловно, воспользуемся этим случаем, нашей встречей, для того, чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с вами определили, и для дальнейшего строительства Союзного государства», – указал он. Путин добавил, что в этой области еще «очень много чего предстоит сделать».
«Несмотря на так называемое внешнее давление, у нас отношения в сфере экономики развиваются успешно. Почти 40 млрд долларов оборот – 38 с лишним млрд [долларов]. Это очень хороший показатель», – заключил Путин.
Ранее Лукашенко на вопрос, когда можно ожидать появления белорусских строителей на Восточном, сказал: «За нами не заржавеет». Он также поделился впечатлениями от космодрома, отметив, что есть ощущение, что никаких санкций нет.
В ЦПК задумались над сокращением времени подготовки космических туристов
Программа подготовки непрофессиональных участников космического полета на «Союзе» может быть еще сокращена по времени, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Максим Харламов.
«Теоретически – да. Просто нужен определенный опыт, он будет накапливаться. Этого сокращения можно достигать путем дополнительной нагрузки на профессионалов в зависимости от конкретных условий, в которых они работают, и в зависимости от количества профессионалов на борту», – передает ТАСС ответ Харламова на вопрос, возможно ли дальнейшее сокращение времени подготовки космических туристов к полету.
По словам начальника ЦПК, работа по ускоренной подготовке непрофессиональных участников космического полета в 2021 году прошла на очень высоком уровне. «Эта история очень полезна в будущем, когда на орбиту должны будут отправиться ученые, исследователи, геологи, врачи. Можно целую вариацию таких задач придумать. Первичный опыт реализации такой программы подготовки мы отработали в прошлом году», – отметил он.
Харламов пояснил, что программа подготовки космических туристов к полету похожа на живой организм, поскольку постоянно совершенствуется. «Утвердительно можно сказать, что программы будут совершенствоваться, методики каких-то занятий будут оптимизироваться», – рассказал начальник ЦПК.
Первыми непрофессиональными участниками космического полета, прошедшими ускоренную программу подготовки, стали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Вместо полугода они готовились четыре месяца. Пересильд и Шипенко отправились на МКС 5 октября 2021 года в составе экипажа «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они провели в космосе 12 суток, после чего вернулись с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»), который находился на орбите с весны прошлого года.
Ранее стало известно, что ученые провели эксперимент во время полета киноэкипажа в космос: вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на МКС были направлены мухи-дрозофилы.
Напомним, Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Путин пообещал работать над популяризацией космонавтики
Российские власти будут работать над тем, чтобы популяризировать ракетно-космическую отрасль и ее достижения, в том числе создавая фильмы и книги, а также ведя просветительскую деятельность в школах, сообщил президент Владимир Путин во время общения с работниками этой сферы на космодроме Восточный.
Один из участников встречи высказал пожелание, чтобы подрастающее поколение как можно больше знало о достижениях отрасли. Он спросил, как будет осуществляться поддержка государства по этому направлению, в том числе в части популяризации профессии.
«Это очень важный вопрос. [Писатель] Даниил Александрович Гранин мне когда-то говорил, что нужно этому больше внимания уделять со стороны государства – науке в целом и таким высокотехнологичным отраслям, как космос, тоже», – передает ТАСС слова Путина. «Будем соответствующие фильмы создавать, будем работать над соответствующей литературой – в качестве практических задач. Будем пропагандировать все это в школе», – пояснил он.
По мнению президента, достижения России в космосе – это то, чем можно и нужно гордиться, и «то, что привлекает талантливых молодых людей в отрасль». «Безусловно, это одно из важнейших направлений», – согласился он.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин при этом заметил, что конкурс на обучение по профильным специальностям сейчас увеличился и составляет семь человек на одно место.
Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что в России будет возобновлена лунная программа, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса. Также Путин в День космонавтики вручил госнаграды сотрудникам ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина».
Лукашенко: Белоруссия всегда будет рядом с Россией
Белоруссия останется рядом с Россией в любой ситуации, заявил президент республики Александр Лукашенко на переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным на площадке космодрома Восточный в Амурской области.
«Вы на белорусов можете рассчитывать. Знайте, что при любой ситуации, которая бы ни складывалась, Вы в этом убеждены, и россияне должны быть убеждены, мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка», – передает его слова ТАСС.
«Дальний Восток – далекий, но нашенский. Мы, в отличие от нынешних республик, сохранили это единство и полны решимости упрочить это», – добавил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявил, что посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России.
Лукашенко: Столкновение с Западом было вопросом времени
Настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и России с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный.
«В нашей современной истории столь опасных моментов во взаимоотношениях с Западом еще не было. Это острейшая, опаснейшая ситуация, в которой мы оказались, не возникла ниоткуда. И Вашингтон, и Брюссель годами планомерно шли именно к такой развязке. Сегодня совершенно очевидно, что столкновения, увы, было не избежать, более того, это просто было вопрос времени и места», – цитирует ТАСС Лукашенко.
По его словам, когда-то казалось, что холодная война закончена, и все будут жить в новом, цивилизованном мире. «Мы так думали, Запад так не думал. Не уничтожили они тогда нас, решили попробовать теперь», – отметил президент Белоруссии.
Белорусский лидер отметил, что правительства обеих стран подготовили меры по противодействию санкций: импортозамещение, перенастройка логистических цепочек и переход на новый механизм сотрудничества на внешнеэкономическом поле.
«Говорят, что мир уже никогда не будет прежним. Это правда. Тем, кто очень бы хотел вернуться назад, в комфортную для себя среду, можем сказать прямо: надо об этом забыть. Современный мир – жестокая борьба, столкновения цивилизационного масштаба», – заключил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
Путин: Попытки изоляции Москвы и Минска от глобальной экономики абсолютно бесполезны
Россия и Белоруссия должны углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут вместе противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме Восточный.
«Убежден, в нынешней ситуации, когда западные страны развязали против России и Белоруссии тотальную санкционную войну, важно углублять нашу интеграцию в рамках Союзного государства, и мы в этом с Александром Григорьевичем солидарны. Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики», – сказал Путин, передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что попытки изоляции России и Белоруссии абсолютно бесполезны. Отмечалось, что Москва и Минск выполнили уже более трети намеченных до конца 2023 года интеграционных планов.
Напомним, в конце 2021 года Россия и Белоруссия утвердили 28 отраслевых программ по интеграции. Реализовать их планируют до конца 2023 года.
Путин: Первый полет белорусского космонавта может состояться уже в 2023 году
Первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области.
«В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать на территории ЗАТО «Циолковский» в Амурской области – здесь, где мы с вами находимся. Обсуждалась и тема вывода на орбиту белорусского космонавта. Такой полет может состояться уже в следующем году», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии.
Президент Белоруссии заявил, что посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России.
Лукашенко: Запад мог нанести удар по России, если бы она опоздала со спецоперацией
Если бы Россия начала военную операцию позднее, по ней нанесли бы «сокрушительный удар», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.
«Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, «сокрушительный удар» по соседним областям», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Лукашенко отметил, что настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и России с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени.
В феврале в Госдуме заявили, что президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине за сутки до того дня, когда должно было начаться вторжение украинской армии в республики Донбасса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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