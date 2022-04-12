Путин заявил о сохранении лидерства в космонавтике за Россией Путин: Первый полет белорусского космонавта может состояться уже в 2023 году 12 апреля 2022, 15:50 Текст: Вера Басилая

Первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области. «В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать на территории ЗАТО «Циолковский» в Амурской области – здесь, где мы с вами находимся. Обсуждалась и тема вывода на орбиту белорусского космонавта. Такой полет может состояться уже в следующем году», – цитирует ТАСС Путина. Ранее президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии. Президент Белоруссии заявил, что посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России.

Роскосмос впервые показал схему работы ядерного буксира «Зевс» 10 апреля 2022, 13:13

Фото: roscosmos.ru

Текст: Валентина Григоренко

Роскосмос впервые представил схему работы аппарата «Зевс» на базе Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергоустановкой, принцип работы описан в журнале «Русский космос». Согласно представленной схеме, теплоноситель, в роли которого выступает газ, прокачивается через реактор, где выделяется тепло под действием распада атомных ядер. Нагретый газ вращает турбину, которая соединена с генератором для выработки электричества, и компрессором, благодаря которому теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, передает РИА «Новости». При прокачке теплоносителя через теплообменные аппараты происходит сброс тепла. Для того чтобы реализовать этот процесс, теплоноситель второго контура одновременно подается в радиаторы-излучатели. Энергию получают полезная нагрузка и электроракетные двигатели. Как отмечается в журнале, их удельный расход рабочего тела в двадцать с лишним раз ниже, чем у химических аналогов. Также в журнале демонстрируются один из вариантов реактора мегаваттного класса и блок ТЭМ, собранный на базе такого реактора. Первая российским миссия «Зевса» к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. «Зевс» и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к «Зевсу» пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической. Ранее сообщалось, что макет орбитального комплекса «Зевс» с ядерной энергодвигательной установкой, который «Роскосмос» планирует использовать для полетов в дальний космос, впервые была представлена за рубежом – на Международном астронавтическом конгрессе в ОАЭ. Поляки обстреляли белорусский пункт пропуска металлическими шариками 11 апреля 2022, 19:18

Фото: t.me/gpkgovby

Текст: Вера Басилая

Польские силовики обстреляли металлическими шариками белорусский пункт пропуска Песчатка, а также попытались ослепить пограничников стробоскопами, заявили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь. «В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения», – говорится в сообщении на сайте пограничного комитета Белоруссии. В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики. Ранее в январе пограничный наряд в ходе проверки режима государственной границы обнаружил повреждения пограничного столба Республики Беларусь. На щитке с изображением Государственного герба и табличке с номером зафиксированы пробоины, предположительно от металлических шариков, которые были обнаружены вблизи столба. Позже СК Белоруссии возбудил дело по факту обстрела погранзнака на границе с Украиной. Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча 9 апреля 2022, 19:16 Текст: Вера Басилая

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейной игры, матч проходил в рамках соревнований среди любителей. Борясь за шайбу в зоне соперника, Лукашенко столкнулся с соперником, который сыграл высоко поднятой клюшкой, в результате президент Белоруссии получил травму, передает РИА «Новости». Президент Белоруссии самостоятельно покинул лед. На скамейке запасных Лукашенко оказали медицинскую помощь. Команда президента победила со счетом 5:1. Ранее в конце декабря президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи сыграли в хоккей в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Путин забросил семь шайб, Лукашенко – две. Лукашенко прибыл в Амурскую область 12 апреля 2022, 05:31 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск, откуда он вместе с российским лидером Владимиром Путиным отправится на космодром Восточный. Президенты ознакомятся с ходом строительства космодрома, после чего вместе пообщаются с работниками Восточного, передает ТАСС. Затем они проведут переговоры, на которых планируется обсудить развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и противодействие санкциям коллективного Запада. По итогам запланирована совместная пресс-конференция. Кроме того, во Владивостоке на 13 апреля у Лукашенко запланирована встреча с губернатором региона Олегом Кожемяко. Также планируется, что президент Белоруссии посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов. Ранее был анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики. Сообщалось, что в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым. Crew Dragon с туристическим экипажем пристыковался к МКС 9 апреля 2022, 17:52 Текст: Вера Басилая

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем туристов пристыковался в автоматическом режиме в субботу к Международной космической станции (МКС). Стыковка произошла в 08:32 по времени Восточного побережья США (15:32 мск), она осуществлялась в рамках коммерческой миссии Axiom-1 аэрокосмической компании Axiom Space. Финальная стадия сближения корабля с МКС началась в 07:45 (14:45 мск), передает ТАСС. Ведущий трансляции подтвердил успешную стыковку, она проходила в автоматическом режиме. Примерно через полтора часа четыре космических туриста смогут перейти на борт станции, где проведут около восьми суток. Напомним, ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в пятницу, путь до МКС занял меньше суток. В состав экипажа вошли три бизнесмена из США, Израиля и Канады – Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти. По данным СМИ, они заплатили по 55 млн долларов. Командиром экипажа является бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа. Он полетел на МКС за счет компании Axiom Space, вице-президентом которой является. Анонсирована встреча Путина и Лукашенко на космодроме Восточный 10 апреля 2022, 15:23 Текст: Валентина Григоренко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в День космонавтики, 12 апреля, посетят космодром Восточный, сообщил телеканал «Россия 1». В эфире телеканала сообщили, что в День космонавтики президенты России и Белоруссии вместе прилетят на космодром Восточный, посмотрят, как продолжается строительство космодрома, наградят космонавтов, а также ответят на вопросы прессы, передает РИА «Новости». Кроме того, как отмечает телеканал, Путин планирует провести совещание по развитию Арктики. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко в Амурской области на космодроме Восточный. «Да (посетят космодром). И проведут двустороннюю встречу», – сказал Песков. По его словам, лидеры по итогам переговоров дадут совместную пресс-конференцию журналистам. В пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют встретиться в ближайшее время. Российская частная Success Rockets пообещала первый пуск ракеты в космос в 2024 году 11 апреля 2022, 01:26 Текст: Алексей Дегтярев

Частная космическая компания из России Success Rockets обнародовала концепт легкой ракеты Stalker, с помощью которой планируется выводить на околоземную орбиту спутники малых форматов, сообщили в компании. «Ракета Stalker предназначается для выведения на околоземную орбиту спутников разных форматов (от кубсатов до микроспутников). Ракета будет способна вывести 700 килограмм полезной нагрузки на орбиту до 700 километров. Ее первый испытательный пуск запланирован на 2024 год, расчеты произведены для пуска с космодрома «Восточный», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Ракета оснащается двумя ступенями длиной 33 метра и диаметром 2,2 метра, ее вес составляет 83,5 тонны. Обтекатель и часть корпуса планируется изготовить из высокопрочного углеродного композита, который компания планирует делать сама. На ступенях будут использоваться жидкостные ракетные двигатели, работающие на топливной паре керосин – жидкий кислород. Конструкция двигателей предполагает возможность многоразового использования. Все элементы и комплектующие планируется производить в России, лишь часть поставок по электронике будет осуществляться из дружественных азиатских стран. «Масса полезной нагрузки ракеты была рассчитана командой SR с учетом прогнозов профессионального сообщества относительно развития рынка космических запусков в перспективе 5-10 лет», – сказал основатель и генеральный директор Success Rockets Олег Мансуров. Первоначальная цена пуска составит 15 млн долларов. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb. Напомним, российская частная космическая компания «КосмоКурс» приостановила создание первого российского частного космодрома в Нижегородской области из-за бюрократии. В сентябре 2020 года «КосмоКурс» проиграл в конкурсе Роскосмоса по разработке метановой ракеты, несмотря на вдвое меньшую по сравнению с конкурентами цену. В апреле 2021 года «КосмоКурс» закрылся. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Роскосмосе решили предложить ракеты из-под OneWeb дружественным странам по льготным ценам 12 апреля 2022, 03:32 Текст: Наталья Ануфриева

Роскосмос на льготных условиях предложит пусковые услуги на ракетах, которые остались после разрыва сотрудничества с OneWeb, странам, относящимся дружественно и уважительно к России и ее ракетно-космической отрасли, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Рогозин заявил, что, «учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене (...) это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли», передает РИА «Новости». Кроме того, запрос от российских частных спутникостроительных компаний на запуски на этих ракетах уже поступил. Данные аппараты, по словам Рогозина, слишком легкие, поэтому будут запущены в качестве попутной нагрузки с более крупными спутниками. Планирование этих запусков уже идет. Рогозин уточнил, что ракеты, изготовленные под OneWeb, совсем свежие и могут находиться на наземном хранении еще длительное время. Поэтому задачи срочно их запустить их нет. Ранее сообщалось, что Роскосмос решил запустить другие спутники на построенных для OneWeb ракетах. Напомним, Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США в ответ на введенные санкции. Также госкорпорация отменила запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. До этого Рогозин, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера. Напомним, 8 марта Рогозин заявил, что десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb. Первая итальянская женщина-астронавт назвала полет Гагарина «символом для человечества» 11 апреля 2022, 21:54 Текст: Валентина Григоренко

Полет советского космонавта Юрия Гагарина является «символом для человечества», считает астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти, первая итальянка, побывавшая в космосе. «И это то, что мы празднуем: 12 апреля мы отмечаем начало космической эры для всех нас, людей», – цитирует ее ТАСС со ссылкой на ANSA. По словам Кристофоретти, Международный день полета человека в космос «не может быть предметом политических дискуссий». Астронавт не исключила, что во время своей миссии на МКС выйдет «в открытый космос с российским коллегой». «Я тренировалась для выхода в открытый космос в российском скафандре», – добавила она. Полет астронавтов к МКС в рамках миссии Crew-4 запланирован на 20 апреля. Помимо Кристофоретти, в экипаж миссии вошли американка Джессика Уоткинс, а также ее коллеги из НАСА Челл Линдгрен и Боб Хайнс. Ранее глава американской программы МКС Джоэл Монтальбано сообщил, что российский и американский сегменты МКС взаимозависимы, они не могут работать независимо друг от друга. Напомним, в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта. Роскосмос пообещал не бросать астронавта на МКС. В ведомстве заверили, что Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле «Союз» 30 марта. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации. Анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики 12 апреля 2022, 00:07 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин на День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко отправится на космодром «Восточный», сообщили в пресс-службе Кремля. Глава российского государства в ходе визита вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома, сообщается на сайте Кремля. «Затем лидеры проведут переговоры, на которых планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – отмечается в сообщении. Также в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым. Роскосмос пообещал выполнить все обязательства по МКС 11 апреля 2022, 10:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия выполнит все свои международные обязательства по МКС, даже если будет принято решение не продолжать сотрудничество после 2024 года, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Очевидно, что речь не может идти о каком-то демарше и быстром бегстве России с МКС, у нас есть свои международные обязательства», – передает РИА «Новости» слова Рогозина. Он уточнил, что от России на МКС зависит очень многое: доставка топлива, поддержание орбиты, увод станции от опасных сближений с космическим мусором. По словам, Рогозина, понижение орбиты МКС – не очень быстрый процесс, а подготовка к затоплению станции в заданном участке Мирового океана потребует времени. «Над Землей летает 500-тонная конструкция, и во многом от нас зависит, чтобы она неожиданно не приземлилась на Париж или Лондон», – подчеркнул он. Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос рассматривает возможность отделения российского сегмента от Международной космической станции (МКС), чтобы пролетать над регионами, которые «кишат страстями». Напомним, гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов». Лукашенко присказкой прокомментировал сроки появления белорусских строителей на Восточном 12 апреля 2022, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на вопрос, когда можно ожидать появления белорусских строителей на Восточном, сказал: «За нами не заржавеет». Он также поделился впечатлениями от космодрома, отметив, что есть ощущение, что никаких санкций нет. «За нами не заржавеет», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко. «Владимир Владимирович рассказывает тут, вот вы говорите: санкции. А я смотрю, говорю: вот тут ощущение, санкций нет. Все свое. Все делаете вы тут своими руками. Чего мы тут паримся из-за этих санкций», – добавил Лукашенко. Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии. Путин поделился детскими воспоминаниями о полете Гагарина 12 апреля 2022, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками космодрома Восточный поделился детскими воспоминаниями о полете Юрия Гагарина в космос. Глава государства отметил, что в целом день 12 апреля 1961 года ему запомнился. «Как ни странно, помню. Я же ребенком был, девять лет было. Откровенно говоря, не понимал, что происходит, в полном объеме, но видел, что что-то произошло грандиозное, необычное, [что] люди, которые друг друга не знали, чужие люди обнимались, целовались, это было похоже на День Победы», – передает ТАСС слова президента. По его словам, для него, даже как для ребенка, «было очевидно, что произошло нечто необычное». «Точно, наверное, не представлял себе, что такое выход человека в космическое пространство впервые в истории. Совершенно было очевидно, что произошло грандиозное событие, связанное с огромными достижениями нашей страны», – продолжил глава государства, добавив, что ребенком чувствовал гордость за страну, «[она] в воздухе висела». «Это было настолько яркое событие, что я сохранил в памяти, что происходило. Конечно, все транслировалось в СМИ, по телевидению, впечатляло даже детей, я уж не говорю про взрослых, которые ликовали. В прямом смысле страна ликовала. Можно сказать, и весь мир ликовал. Уверен, что у нас будут события подобного рода еще», – заключил глава государства. Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что в России будет возобновлена лунная программа, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса. Также Путин в День космонавтики вручил госнаграды сотрудникам ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина» и пообещал работать над популяризацией космонавтики. Российские космонавты на МКС получили подарки ко Дню космонавтики 12 апреля 2022, 07:54 Текст: Наталья Ануфриева

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), получили подарки на День космонавтики. Подарки от родных были заранее помещены в коробки, подписаны и доставлены на космическом корабле. Накануне праздника космонавты достали их из укладки и открыли, передает ТАСС. День космонавтики члены экипажа встретят на работе. В данный момент Артемьев и Матвеев продолжают подготовку к выходу в открытый космос, который намечен на 18 апреля. Ранее был анонсирован визит президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко на «Восточный» 12 апреля. Сообщалось, что в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым. Напомним, 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года «в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос». В соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России», День космонавтики является памятной датой. Кроме того, 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос (был объявлен 7 апреля 2011 года Генеральной ассамблеей ООН «в ознаменование начала космической эры для человечества»). В ЦПК задумались над сокращением времени подготовки космических туристов 12 апреля 2022, 07:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Программа подготовки непрофессиональных участников космического полета на «Союзе» может быть еще сокращена по времени, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Максим Харламов. «Теоретически – да. Просто нужен определенный опыт, он будет накапливаться. Этого сокращения можно достигать путем дополнительной нагрузки на профессионалов в зависимости от конкретных условий, в которых они работают, и в зависимости от количества профессионалов на борту», – передает ТАСС ответ Харламова на вопрос, возможно ли дальнейшее сокращение времени подготовки космических туристов к полету. По словам начальника ЦПК, работа по ускоренной подготовке непрофессиональных участников космического полета в 2021 году прошла на очень высоком уровне. «Эта история очень полезна в будущем, когда на орбиту должны будут отправиться ученые, исследователи, геологи, врачи. Можно целую вариацию таких задач придумать. Первичный опыт реализации такой программы подготовки мы отработали в прошлом году», – отметил он. Харламов пояснил, что программа подготовки космических туристов к полету похожа на живой организм, поскольку постоянно совершенствуется. «Утвердительно можно сказать, что программы будут совершенствоваться, методики каких-то занятий будут оптимизироваться», – рассказал начальник ЦПК. Первыми непрофессиональными участниками космического полета, прошедшими ускоренную программу подготовки, стали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Вместо полугода они готовились четыре месяца. Пересильд и Шипенко отправились на МКС 5 октября 2021 года в составе экипажа «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они провели в космосе 12 суток, после чего вернулись с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»), который находился на орбите с весны прошлого года. Ранее стало известно, что ученые провели эксперимент во время полета киноэкипажа в космос: вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на МКС были направлены мухи-дрозофилы. Напомним, Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.