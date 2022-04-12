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Политолог назвал методы борьбы с запретом русского искусства на Западе
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Россия должна активно противостоять той самой масштабной в современной истории кампании по «отмене русской культуры», которую подняли США и Британия. Об этом сказал политолог Глеб Кузнецов в рамках прошедшего в Москве круглого стола «Культура отмены»: для чего Запад пытается вычеркнуть Россию из общемирового контекста и почему это не удастся сделать?».
«В новейшей мировой истории было много попыток «отменить русскую культуру», но сейчас Запад впервые задействовал всю мощь этого механизма против целой страны – России и ее народа, а не только против наших отдельных видов искусств, общественных или государственных институтов», – считает руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
По словам эксперта, у россиян есть три механизма борьбы с происходящим. «Безусловно, всем группам русскоязычных и приверженцам русской культуры, чьи права тем или иным образом ущемляются за границей, надо выходить в суды», – призвал он.
Кроме того, добавил Кузнецов, эффективный инструмент борьбы – высмеивать саму по себе «культуру отмены» на Западе, ведь запрет русского искусства на все более абсурдные идеологические основания, и именно об этом нужно рассказывать западным обывателям. Третий способ, по мнению Кузнецова, – это наша общественная консолидация. «Попытки отменить русскую культуру, а за ней – и сам русский народ натыкаются на нашу сплоченность, в том числе сплоченность вокруг власти. Они приводят к большей взаимной поддержке», – подчеркнул аналитик.
Ранее на встрече с деятелями культуры президент Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая культура отмены, остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Он также сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии. Но, по словам главы государства, через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мире.
Ранее музей «Эрмитаж в Амстердаме» изменил название на «Голландское наследие Амстердама», сообщила представитель музея Мадлен ван Флит. В прошлом месяце музей прекратил взаимодействие с Эрмитажем в Петербурге из-за российской спецоперации на Украине. Кроме того, Национальная галерея в Лондоне переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы», заменив слово «русские» на «украинские». «Название этой картины было предметом постоянного обсуждения. Мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему», – цитирует The Guardian представителя учреждения.
На днях театр «Беллини» в Неаполе заменил в своей программе «Лебединое озеро» на «Жизель». «Лебединое озеро» должна была исполнить прибывшая в Италию сборная труппа украинского классического балета – Национальной оперы Украины, Одесского театра оперы и балета и Харьковского театра оперы и балета. Администрация «Беллини» запретила им танцевать под русскую музыку. Такое же решение о запрете принял театр в Лониго, а в театре Фриули-Венеции-Джулии в Триесте и в городском театре Феррары вместо русского балета пройдет «Украинский гран-гала».
Британские СМИ назвали ситуацию на Украине «редким успехом» внешней политики Лондона
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Британия долгое время добивалась успеха во внешней политике, а поездку премьер-министра Бориса Джонсона в Киев следует рассматривать как кульминацию успешной политики в виде поставок оружия Украине, что «помогло сдержать первоначальное наступление России».
«Джонсон – не первый национальный лидер, посетивший Украину, и Британия не единственная страна, поставившая оружие, однако премьер-министр быстро рассчитал, что Британия должна быть готова сжечь свои и без того безнадежные отношения с Кремлем, чтобы поддержать Украину», – пишет Financial Times.
По мнению издания, после референдума по Брекситу в 2016 году британские политики боролись за согласованность во внешней политике, а с 2010 года жесткая экономия подорвала потенциал его институтов. С 1980-х годов государство все чаще управляется по принципу «точно в срок», что означает его уязвимость к потрясениям.
«На Украине звезды сошлись. Существует политический консенсус, который достигается через все основные партии. Внешняя политика Великобритании по отношению к ЕС все еще запутана... но что касается вооружения Украины, то позиция кристально ясна и тверда как гранит. Война спасла премьерство Джонсона от сомнений в его лидерстве», – отмечает издание.
При этом авторы статьи отмечают, что оборонное ведомство справилось с этой задачей, несмотря на годы жесткой экономии. «Разведывательные службы вместе со своими партнерами по Five Eyes («Пять глаз» – разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США) внимательно отслеживали наращивание военной мощи России и могли эффективно направлять политику и делиться жизненно важной информацией с Киевом», – пишет Financial Times.
По информации издания, Британия была «на удивление хорошо подготовлена к этому бою». «Русские, хлынувшие через Европу в танках, были страхом, который беспокоил страну с 1940-х годов. Не случайно Великобритания запаслась оружием, которое безжалостно эффективно против российских танков», – выражают мнение авторы.
Ранее Борис Джонсон заявил, что Британия решила направить 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов на Украину. Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни.
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Ward Racing прекратила сотрудничество с показавшим нацистский жест российским гонщиком
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Шведская команда Ward Racing прекращает сотрудничество с гонщиком Артемом Северюхиным из-за инцидента во время награждения на первом этапе чемпионата Европы по картингу среди юниоров, заявила пресс-служба команды.
«Действия Северюхина во время церемонии награждения были исключительно индивидуальными и никоим образом не отражают взгляды и ценности внутри нашей команды. Исходя из данного инцидента мы не можем продолжать сотрудничество с гонщиком и намерены расторгнуть с ним действующий контракт», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, российский гонщик Артем Северюхин использовал жест, напоминающий нацистское приветствие, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу. Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов назвал его поступок «страшной глупостью».
Северюхину 15 лет, он является победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов. На данный момент FIA официально не комментировала инцидент.
FIA запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за обострения ситуации на Украине. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом.
Басурин заявил о подготовке к окружению 100-тысячной группировки ВСУ
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Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой большой группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 100 тыс. человек.
«Идет подготовка к окружению самой мощной группировки украинских войск... По предварительным данным, группировка оценивается от 90 до 100 тыс. штыков», – пояснил он, передает РИА «Новости».
По его словам, это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине. «После блокирования данной группировки и, если они не сдадутся, полностью ее уничтожения Украина фактически теряет свою армию... и вопрос демилитаризации, можно будет сказать, решен на 90%», – добавил Басурин.
Он подчеркнул, что группировка находится на территории от «южнее Донецка» до Славянска, на длину фронта около 200 км и глубиной до центральной Украины.
В понедельник Басурин заявил, что жилой массив Мариуполя фактически освобожден от украинских боевиков.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что число жертв среди мирного населения Мариуполя может превышать 5 тыс. человек.
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Путин назвал главную цель спецоперации на Украине
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Цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты. «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», – передает ТАСС его слова.
По словам российского лидера, столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени. «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», – подчеркнул Путин.
24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины.
Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Сдавшиеся морпехи ВСУ помогли в операции милиции ДНР в Мариуполе
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Сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
«Несколько украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ, сдавшихся в плен донбасским подразделениям, добровольно вызвались принять участие в операции НМ ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела нашего высокопоставленного офицера», – говорится в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Источники рассказали, что офицер попал в засаду непосредственно во время выполнения боевой задачи при освобождении Мариуполя.
«Долгое время неонацисты отказывались передавать тело или сообщать о его местонахождении. Вместо этого боевики «Азова» выложили видео с издевательствами над трупом», – сообщает проект.
«После вчерашней операции по ликвидации прорыва неонацистов с завода Ильича сдавшиеся в плен украинские морпехи не просто поделились информацией о том, где находится тело генерала, но и вызвались участвовать в операции НМ ДНР по его эвакуации. А именно выступили в роли проводников и показали безопасный путь», – уточняется в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.
Медведев: Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира
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Европейские чиновники, заставившие задержать финских пограничников российские картины из Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, – это «банальные ворюги», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что Россия не прекратит выставочную деятельность за рубежом и не будет закрываться таким образом от мира.
«Бюрократия Евросоюза нахраписто заставила Финляндию под надуманными «санкционными» предлогами задержать на границе картины Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, экспонировавшиеся в Италии и Японии. Только колоссальными усилиями удалось склонить местный МИД пойти на попятную – разрешение на их перевозку было выдано. Картины вернулись на Родину», – напомнил предысторию зампред СБ России в своем Telegram-канале.
Он добавил, что процесс возвращения картин, выставленных фондом Louis Vuitton в Париже, продолжается «ни шатко, ни валко», в списке этих произведений искусства есть в том числе работа Пабло Пикассо.
«Молодцы европейцы, просто красавцы... Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть. Это хороший урок всему миру на будущее. Если не хотите, чтобы ваше имущество оказалось под арестом, в третьем десятилетии XXI века нельзя верить на слово властям европейских стран. Их гарантийные письма не стоят той бумаги, на которой они напечатаны», – подчеркнул Медведев.
Он отметил, что участие России в дальнейшей международной выставочной деятельности возможно, но «доверчивость и великодушие надо убрать в дальний ящик».
Для выражения доверия необходимо выбирать «нормальные цивилизованные страны, для которых международное право – не пустой звук».
По словам Медведева, Россия не намерена «в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует».
Он указал, что у России есть насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих странах проживают «миллиарды адекватно настроенных людей», которые любят и ценят россиян.
«Для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Не сомневаюсь, что власти и профильные организации помогут нашим молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий не выпасть из международной обоймы», – подчеркнул Медведев.
Он порекомендовал «представителям вырождающегося европейского истеблишмента» посмотреть советский фильм «Александр Невский». «[Фильм] поможет лучше понять: не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, задержанными в Париже картинами оказались «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Финляндии решило выдать разрешение на возвращение в Россию задержанные финской таможней грузы с предметами российских музейных коллекций.
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что могут возникнуть сложности с возвращением частных экспонатов коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых из Парижа в Россию из-за санкций в отношении собственников некоторых произведений искусства.
Грузия поставила Украине условия улучшения отношений
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе подтвердил готовность властей направить на Украину в знак солидарности высокую делегацию, но при этом озвучил ряд условий такого визита, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Существуют очень четкие предусловия, так как со стороны Украины был осуществлен ряд шагов, которые оскорбили грузинское государство», – сказал он.
По его словам, речь идет об отзыве украинского посла с последующим освобождением его от должности после того как Грузия, однозначно поддерживающая Украину во всех политических форматах и занимающая первое место среди стран, направляющих гуманитарную помощь украинцам, не присоединилась к финансовым санкциям против России.
Далее Ираклий Кобахидзе напомнил об «обвинениях в контрабанде» со стороны Украины – якобы через Грузию в Россию поставляются санкционные грузы, в том числе военного толка.
Он сказал, что украинская сторона не подтвердила эти обвинения, но в то же время и не опровергла их, так что «вопрос все еще актуален».
«Самый же принципиальный вопрос – это нахождение во власти на Украине лидеров радикальной оппозиции Грузии», – сказал он.
По его словам, отбывающий срок в тюрьме в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили продолжает возглавлять на Украине исполком реформ, советником Генпрокурора Украины является бывший Генпрокурор и министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, объявленный в розыск на родине, а замначальника украинской контрразведки недавно назначен Георгий Лорткипанидзе, также разыскиваемый в Грузии.
«На высшем уровне прямые контакты между этими лицами и властями Украины осуществляет (депутат ВР Украины) Давид Арахамия», – сообщил Ираклий Кобахидзе.
«Это вызывает сожаление, – сказал председатель правящей партии Грузии. – Представьте себе, если бы мы назначали на должности в Грузии лиц, которые обвинялись бы на Украине. В интересах Украины решить все названные вопросы для того, чтобы улучшились двусторонние отношения».
«Как только мы увидим прогресс по этим принципиальным вопросам, сразу же задумаемся об осуществлении визита», – заявил Ираклий Кобахидзе.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины.
Минобороны сообщило подробности срыва попытки прорыва ВСУ из окружения в Мариуполе
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Российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода им. Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города <...> Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. «Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен», – рассказал генерал.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что на Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя», что по сути является аналогом фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться.
После того как ни президент Владимир Зеленский, ни командование ВСУ, с которыми общались бойцы, не приняли меры к тому, чтобы обеспечить выход из окружения (обещанные вертолеты так и не прибыли), морпехи в понедельник создали «обращение 36-й бригады», пообещав дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную.
В Киеве поспешили исправить негативный эффект от этих слов и сделать из брошенных в окружении солдат очередных героев Украины.
Кроме того, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
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В Германии заявили о дефиците подсолнечного масла и муки
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Ситуация на Украине отражается на росте цен на продукты в Германии, а также спровоцировала локальную нехватку подсолнечного масла и муки, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Бербок пояснила, что Украина до сих пор считалась «житницей» для всего мира в том, что касается поставок зерновых. «Сейчас уничтожаются сельскохозяйственные угодья, надлежащим образом не убирается урожай с полей, <…> разрушаются склады и порты», – заявила она перед отлетом в Мали и Нигер, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что в Германии это отражается на росте цен на продукты питания и пустующих в некоторых супермаркетах полках с подсолнечным маслом и пшеничной мукой.
По ее словам, нехватка продовольствия является «попросту экзистенциальным вопросом» для многих других стран. «Миллионам людей грозит голод, по большей степени в странах, которые и так вынуждены бороться с политической нестабильностью, последствиями климатического кризиса и другими вызовами», – уточнила она.
Во вторник в Германии спрогнозировали рост цен на пиво на фоне увеличения производственных издержек.
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью изданию Bild заявил, что ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния для немцев.
Напомним, федеральный союз немецкой промышленности (BDI) предупредил о «мрачных перспективах» для экономики на фоне ситуации на Украине и роста цен на энергоносители.
Появились подробности жизни Пугачевой и Галкина в Израиле
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Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле, особняк, в котором они проживают, сняли на видео.
Супруги якобы проживают на просторной каменной вилле за массивным забором, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал Yobajur.
Отмечается, что в Кесарии же проживает брат Галкина, а сама звездная семья якобы снимает дом за 1 млн рублей в месяц. Также есть данные о том, что дом находится в собственности Пугачевой, но артисты эти слухи не комментируют.
Также за последний месяц Пугачева выходила на связь с фанатами, она сообщила, что уехала отдохнуть и полечиться. По неподтвержденным данным, пара якобы намерена найти школу для своих детей в израильском городе.
Галкин заявил, что даст несколько концертов в Израиле, он также пригласил местных политиков на свои концерты.
Напомним, в начале марта Пугачева опровергала слухи о своем переезде в Израиль, она заявляла, что «лечение не является эмиграцией».
Минобороны показало видео уничтожения базового лагеря «Правого сектора» под Донецком
Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения базового лагеря запрещенного в России «Правого сектора*» в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области высокоточным оружием уничтожен базовый лагерь националистов террористической организации «Правый сектор*» (запрещен в России), передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российский спецназ ликвидировал одного из руководителей «Правого сектора» (запрещен в России) Тараса Бобанича в пяти километрах южнее города Изюма.
В понедельник российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения дроном украинского бронетранспортера.
В Германии заявили о бесполезности санкций против России
Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны, заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Айзенберга, в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места. «При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», – заключил он.
Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, а из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.
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Эксперт оценил попытку США уговорить Индию не дружить с Россией
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«Американцы давно хотят тесного сотрудничества с Индией. Но Нью-Дели не согласится на роль младшего партнера. Кроме того, Москва представляет серьезный интерес для Индии», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Сергей Лунев. Ранее Вашингтон предложил Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах.
«Долгие годы Индии удается следовать своему принципу балансирования между великими державами, которому уже более 75 лет. Нью-Дели только дважды склонялся под давлением США. Особенно ярко это проявилось в 2005 году в МАГАТЭ, когда они изменили свою позицию по ядерной программе Ирана под давлением Соединенных Штатов. Аналогичная ситуация была и в 2019 году», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Сравнительная политика», доктор исторических наук Сергей Лунев.
По словам эксперта, Индия прекрасно понимает, что поступить с Россией по аналогии с Ираном они не могут, иначе это будет означать переформатирование всей внешней политики. Лунев также отметил, что Индия серьезно заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Россией.
«Наиболее важной сферой для взаимоотношений двух стран является военно-техническое сотрудничество», – пояснил собеседник. «Индия занимает одно из первых мест в мире по импорту вооружений. И несмотря на то, что в последнее время доля России с 75% опустилась ниже 50%, Москва остается главным партнером по этому направлению», – уточнил Лунев.
Немаловажную роль в сотрудничестве между странами играют также атомная энергетика и космическая отрасль. Что касается заявления Джо Байдена о том, что Индия якобы не заинтересована в увеличении поставок российской нефти, это не соответствует действительности, заверил Лунев.
«Индия зациклена на углеводородах. Конкретно на импорт нефти приходится почти треть всего импорта Индии. И она отчаянно ищет возможности налаживать сотрудничество по углеводородам по всему земному шару. Поэтому Индия очень заинтересована в наших поставках, которые в настоящий момент еще и ведутся по льготным ценам. Отсюда и такая реакция Нью-Дели на заявления Байдена», – заключил Лунев.
В понедельник США и Индия провели переговоры в формате «два плюс два», в которой приняли участие глава Госдепа Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, его индийский коллега Раджнатх Сингх и глава МИД Субраманьям Джайшанкар.
По итогам переговоров Вашингтон предложил Нью-Дели стать предпочтительным партнером практически во всех сферах. «Отношения Индии и России развивались в течение десятилетий, в те времена, когда Соединенные Штаты не могли быть партнером Индии. Теперь другое время. Сегодня мы может и хотим быть предпочтительным партнером для Индии практически во всех сферах: в торговле, технологиях, образовании и безопасности», – приводит слова Энтони Блинкена ТАСС.
Был затронут и вопрос потенциального отказа от российской нефти. В ответ на предложение глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия сама понимает, что отвечает ее интересам.
«Это, кажется, мой черед получать от прессы множество советов и предложений. Так что спасибо, что присоединились... Поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», – передает «Коммерсант» его слова во время трансляции Reuters в YouTube. По словам главы МИД Индии, закупки нефти у России необходимы для энергетической безопасности страны. Однако он заметил, что Индия закупает у России нефти за месяц меньше, чем Европа за полдня.
Зампред при ООН: В Одессе замечены переодетые в российскую форму украинские военные
Украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, были замечены в Одессе, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ (Вооруженных сил Украины), переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее, операция под чужим флагом. Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – цитирует дипломата ТАСС.
Напомним, украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя, свидетельствует переписка из мобильного телефона, который обнаружили российские военные в помещении «Союза участников АТО Мелитополя».
Поляки обстреляли белорусский пункт пропуска металлическими шариками
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Польские силовики обстреляли металлическими шариками белорусский пункт пропуска Песчатка, а также попытались ослепить пограничников стробоскопами, заявили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.
«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения», – говорится в сообщении на сайте пограничного комитета Белоруссии.
В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики.
Ранее в январе пограничный наряд в ходе проверки режима государственной границы обнаружил повреждения пограничного столба Республики Беларусь. На щитке с изображением Государственного герба и табличке с номером зафиксированы пробоины, предположительно от металлических шариков, которые были обнаружены вблизи столба.
Позже СК Белоруссии возбудил дело по факту обстрела погранзнака на границе с Украиной.