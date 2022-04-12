Политолог назвал методы борьбы с запретом русского искусства на Западе

Россия должна активно противостоять той самой масштабной в современной истории кампании по «отмене русской культуры», которую подняли США и Британия. Об этом сказал политолог Глеб Кузнецов в рамках прошедшего в Москве круглого стола «Культура отмены»: для чего Запад пытается вычеркнуть Россию из общемирового контекста и почему это не удастся сделать?».

«В новейшей мировой истории было много попыток «отменить русскую культуру», но сейчас Запад впервые задействовал всю мощь этого механизма против целой страны – России и ее народа, а не только против наших отдельных видов искусств, общественных или государственных институтов», – считает руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

По словам эксперта, у россиян есть три механизма борьбы с происходящим. «Безусловно, всем группам русскоязычных и приверженцам русской культуры, чьи права тем или иным образом ущемляются за границей, надо выходить в суды», – призвал он.

Кроме того, добавил Кузнецов, эффективный инструмент борьбы – высмеивать саму по себе «культуру отмены» на Западе, ведь запрет русского искусства на все более абсурдные идеологические основания, и именно об этом нужно рассказывать западным обывателям. Третий способ, по мнению Кузнецова, – это наша общественная консолидация. «Попытки отменить русскую культуру, а за ней – и сам русский народ натыкаются на нашу сплоченность, в том числе сплоченность вокруг власти. Они приводят к большей взаимной поддержке», – подчеркнул аналитик.

Ранее на встрече с деятелями культуры президент Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая культура отмены, остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Он также сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии. Но, по словам главы государства, через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мире.

Ранее музей «Эрмитаж в Амстердаме» изменил название на «Голландское наследие Амстердама», сообщила представитель музея Мадлен ван Флит. В прошлом месяце музей прекратил взаимодействие с Эрмитажем в Петербурге из-за российской спецоперации на Украине. Кроме того, Национальная галерея в Лондоне переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы», заменив слово «русские» на «украинские». «Название этой картины было предметом постоянного обсуждения. Мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему», – цитирует The Guardian представителя учреждения.

На днях театр «Беллини» в Неаполе заменил в своей программе «Лебединое озеро» на «Жизель». «Лебединое озеро» должна была исполнить прибывшая в Италию сборная труппа украинского классического балета – Национальной оперы Украины, Одесского театра оперы и балета и Харьковского театра оперы и балета. Администрация «Беллини» запретила им танцевать под русскую музыку. Такое же решение о запрете принял театр в Лониго, а в театре Фриули-Венеции-Джулии в Триесте и в городском театре Феррары вместо русского балета пройдет «Украинский гран-гала».