МИД: Запад фактически ввел санкции против российских дипломатов

Западные страны фактически ввели персональные санкции против российских дипломатов, объявив их persona non grata, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24».

«По большому счету то, что сейчас применяется в отношении российских дипломатов, – это массовая их постановка под санкции... Российские дипломаты сейчас подвергаются массовому санкционному давлению», – передает ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что объявление российских дипломатов persona non grata в данном случае не имеет отношения к дипломатическим реалиям. Не были соблюдены процедуры, когда на основании фактов вручается нота протеста и совершается обмен одного дипломата на другого.

«Это точечные вещи, которые основывались на фактах... О каких фактах можно говорить, когда российские дипломаты высылаются из стран десятками? Это уже не точечная дипломатическая работа по предотвращению деятельности, не совместимой с заявленным статусом, это наложение санкций», – пояснил Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза», является «декларацией о переходе ЕС в новое качество».

«Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество – из экономического блока, гуманитарного, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», – сказала она.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.