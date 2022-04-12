В ЦБ не поддержали использование б/у запчастей при ремонте автомобиля по ОСАГО

Отсутствие сертификации, критериев качества у бывших в употреблении запчастей нет, что не позволит обеспечить качественный ремонт, сообщили в Банке России.

«Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения. Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт», – приводит ТАСС сообщение Банка России.

Также в Центробанке отметили, что ремонт с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированном автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения.

Ранее Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил Банку России отсрочить увеличение выплат по ОСАГО по жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.