В Роскосмосе решили предложить ракеты из-под OneWeb дружественным странам по льготным ценам

Роскосмос на льготных условиях предложит пусковые услуги на ракетах, которые остались после разрыва сотрудничества с OneWeb, странам, относящимся дружественно и уважительно к России и ее ракетно-космической отрасли, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин заявил, что, «учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене (...) это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли», передает РИА «Новости».

Кроме того, запрос от российских частных спутникостроительных компаний на запуски на этих ракетах уже поступил. Данные аппараты, по словам Рогозина, слишком легкие, поэтому будут запущены в качестве попутной нагрузки с более крупными спутниками. Планирование этих запусков уже идет.

Рогозин уточнил, что ракеты, изготовленные под OneWeb, совсем свежие и могут находиться на наземном хранении еще длительное время. Поэтому задачи срочно их запустить их нет.

Ранее сообщалось, что Роскосмос решил запустить другие спутники на построенных для OneWeb ракетах.

Напомним, Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США в ответ на введенные санкции. Также госкорпорация отменила запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb.

До этого Рогозин, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера.

Напомним, 8 марта Рогозин заявил, что десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb.