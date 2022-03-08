Роскосмос пообещал «практически бесплатно» вывести частные российские спутники

Десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb, заявил в гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«До конца текущего года на целевые орбиты будут отправлены десятки сделанных в России частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли. Для этого будут использованы ракеты-носители «Союз-2», выведенные нами из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

Он добавил, что в рамках оказания беспрецедентной поддержки частным российским космическим компаниям, Роскосмос предоставит им доступ к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения.

Запуски спутников от частных конструкторских бюро и стартапов на целевые орбиты будут проводиться «практически бесплатно».

«Заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки госкорпорации «Роскосмос» Михаил Хайлов получил моё указание принять для поддержки наших частных космических компаний исчерпывающие меры», – добавил Рогозин.

Ранее Роскосмос назвал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb условием проведения запуска 5 марта с Байконура ракетой «Союз-2.1б» одноименных спутников связи. Совет директоров OneWeb приостановил запуски с Байконура. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал отменить запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb.