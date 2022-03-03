Совет директоров OneWeb приостановил запуски с Байконура

Политолог предсказал итоги спецоперации России на Украине

«Наиболее вероятные итоги конфликта – законодательное закрепление нейтрального статуса Украины, осуждение неонацистов, федерализация страны и проведение новых выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя цели военной спецоперации России на Украине.

«В рамках задачи по демилитаризации Украины по-прежнему будет уничтожаться инфраструктура ВСУ, а также та, которую в свое время построили натовцы – это, например, касается пунктов в Очакове. Совершенно точно будут разрушены системы связи, военные аэродромы и уничтожена основная военная техника – в первую очередь самолеты, танки, артиллерия, РСЗО», – считает политолог Марат Баширов.

«Относительно денацификации будет два процесса – во-первых, Россия будет настаивать на закреплении в законодательстве Украины нейтрального статуса, а во-вторых, на юридическом запрете на деятельность нацистских организаций, которые на сегодняшний день имеют в стране и политическое образование, и военизированные подразделения», – полагает эксперт.

По мнению аналитика, пройдут суды по военным преступлениям, часть националистически настроенных людей арестуют. «После этого пройти безнаказанно с портретами Бандеры по Крещатику уже не получится», – уверен собеседник.

«Далее начнется самое интересное – будущий политический процесс. Самое оптимальное, что ждет Украину – это федерализация страны, то есть будет союз регионов с очень широкой автономией. Что-то наподобие Швейцарии, где каждый кантон имеет высокую степень самостоятельности, но при этом страна проводит общую политику в ряде направлений», – пояснил политолог.

«Единственное, мне непонятен юридический статус того, кто будет управлять Украиной после завершения специальной военной операции. Однако с юридической точки зрения есть вероятность возвращения бывшего президента страны Виктора Януковича, – предположил Баширов. – Тогда он сможет объявить, что в стране был государственный переворот, в результате чего господин Порошенко и господин Зеленский станут нелегитимными президентами».

«То есть страна в некотором смысле откатится на статус 2014 года, после чего Янукович назначит новые выборы, в результате которых будут вноситься изменения в законодательство. Далее украинцы сами будут выбирать своего президента, Россия сюда вмешиваться не будет», – заключил эксперт.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом, но Украина тянет время. Вместе с тем МИД Белоруссии сообщил, что последние приготовления к переговорам между делегациями России и Украины находятся на завершающей стадии, Минск готов приложить все необходимые усилия, передает ТАСС.

Ранее стало известно о возможном проведении второго раунда переговоров России и Украины вечером 2 марта. Помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.

Накануне Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – цитирует его РИА «Новости».

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел на украино-белорусской границе в понедельник. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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