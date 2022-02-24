Рогозин назвал ограничения против российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера»

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24 февраля, четверг | Последнее обновление — 23:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ
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Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным.
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Давайте будем честными, все те, кто «больше никогда», хотят сейчас только, чтобы не стреляли русские. А надо бы, чтобы не стрелял никто. Поэтому русские вынуждены стрелять.
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Я только молюсь за то, чтобы люди ни с какой стороны не пострадали. На Украине для меня нет ни наших, ни не наших. Все свои.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Рогозин назвал ограничения против российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера»
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера.
«Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле. Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о «санкциях Альцгеймера», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Рогозин напомнил, что доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения был перекрыт для России еще в 2014 году.
«Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. Как вы заметили, мы тем не менее продолжаем делать свои космические аппараты», – добавил он.
При этом глава Роскосмоса заявил, что Россия продолжит делать космические аппараты, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя.
«Как вы заметили, мы, тем не менее, продолжаем делать свои космические аппараты. И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя», – сказал он.
Рогозин также заметил, что Россия продолжит предлагать инозаказчикам запуски на «на самых надежных в мире российских ракетах».
Ранее стало известно, что американские власти вводят против России новые «жесткие санкции», а также ограничения на экспорт. При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден посетовал, что Европа не хочет сейчас отключать Россию от системы банковских платежей SWIFT.
Напомним, Байден заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
Байден отказался посылать американские войска на Украину
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не собирается посылать американских военнослужащих на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«У президента [Байдена] нет намерений отправлять ВС США или американские войска воевать на Украину. <…> Эта точка зрения и подход президента не изменились», – приводит слова Псаки ТАСС.
Ранее главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
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Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Байден объявил о введении «жестких санкций» против России
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Американские власти вводят против России новые «жесткие санкции», а также ограничения на экспорт, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников», – приводит слова главы американской администрации ТАСС.
«Я говорил сегодня в партнерами по G7 («Группе семи»). Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики. Мы остановим возможности для финансирования и развития российских вооруженных сил», – заявил президент Соединенных Штатов.
«Мы блокируем еще несколько крупных банков. Это означает, что их активы в США будут заморожены. В их [банков] число входит ВТБ, второй самый крупный банк в России», – сказал он. Байден не назвал другие банки, в отношении которых будут введены ограничения.
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«По нашим оценкам, мы перекроем более половины импорта высоких технологий в Россию. Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе. <…> Это снизит их способность конкурировать в экономическом плане. Это будет значительный удар по долгосрочным стратегическим амбициям [президента России Владимира] Путина», – считает глава американской администрации. «И мы готовы сделать больше», – добавил Байден.
При этом президент Соединенных Штатов посетовал, что Европа не хочет сейчас отключать Россию от системы банковских платежей SWIFT.
Ранее Байден заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ
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Соединенные Штаты вводят санкции против Сбербанка и ВТБ, говорится в письменном заявлении Минфина США.
«Минфин предпринимает беспрецедентные действия против двух крупнейших финансовых организаций России – Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (Сбербанк) и Публичного акционерного общества «Банк ВТБ» (ВТБ Банк), что вносит коренные изменения в их способность вести деятельность», – приводит текст документа ТАСС.
Ранее в ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. В банке подчеркнули, что все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах, их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.
Ранее президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Ранее в четверг Байден заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Байден пообещал России «последствия» за нападение на Украину
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Американский президент Джо Байден в письменном заявлении пообещал в четверг выступить с обращением к американцам и объявить о «последствиях» для России за «ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности».
«Я буду следить за ситуацией из Белого дома сегодня ночью и продолжу получать регулярно информацию от моей команды по национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами по G7 [Группа семи], а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры применят в отношении России за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности», – приводит текст заявления Байдена ТАСС.
Как пояснили позднее в Белом доме, «завтра в начале второй половины дня (после 20.00 мск четверга) президент Байден выступит с речью, в которой объявит о дальнейших последствиях, которые США, союзники и партнеры применят в отношении России за ее неспровоцированное и необоснованное нападение на Украину».
«Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от беспричинного и неоправданного нападения российских ВС. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания», – говорится в письменном заявлении главы вашингтонской администрации.
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«Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности», – заявил президент США.
«Мы также будем координировать [действия] со своими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить мощный и единый ответ, сдерживающий любую агрессию против альянса», – отмечает глава американской администрации.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Байден: Отношения США и России фактически разорваны
Отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас уже фактически полностью разрушены в свете событий на Украине, заявил президент США Джо Байден, выступая с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.
Байден заявил, что «в отношениях США и России полный разрыв прямо сейчас, если они продолжат идти в отношении Украины тем путем, которым идут сейчас», передает ТАСС.
Американский президент также отметил, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме, что его не стоит упрекать в недооценке президента России Владимира Путина.
«И я прочел большинство из того, что он писал», – подчеркнул президент США.
Байдену также напомнили, что он еще несколько месяцев назад называл Путина «достойным противником».
Напомним, Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Ранее он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине.
Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.
Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
В Пентагоне заявили о прибытии ВС России на территорию ДНР и ЛНР
В министерстве обороны Соединенных Штатов полагают, что российские войска прибывают на территорию Донецкой и Луганской народных республик, однако не выходят за пределы границ ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы определенно полагаем, что дополнительные российские силы прибывают в этот регион, но не выходят за его пределы, это то, что мы видим», – приводит слова Кирби ТАСС.
Пресс-секретарь Пентагона добавил, что в Минобороны США «не могут подтвердить с какой-либо значительной точностью численность войск и их состав и возможности».
Ранее главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
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В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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В МИДе заявили об отказе США от обсуждения гарантий безопасности
США уведомили Россию, что не намерены заниматься переговорным процессом по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы делали все, чтобы были переговоры. Вчера эти переговоры закрыли американцы, отказавшись от дальнейших обсуждений по дипломатическим каналам и вопросов глобальной безопасности, и ситуации вокруг Украины», – сказала Захарова в эфире Первого канала.
По ее словам, на четверг были запланированы переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Но за несколько часов до вылета, Блинкен официально уведомил по дипканалам, что США больше не намерены заниматься переговорным процессом по обозначенной проблематике.
Захарова также напомнила, что от запланированной на 25 февраля встречи глав МИД России и Франции в Париже отказалась французская сторона.
«МИД Франции устами своих представителей отказался от этой встречи, которую они не просто инициировали, а навязывали нам. Нам не надо навязывать, не надо нас уговаривать. Нам предложили – мы согласились. Они просто были очень настойчивы в публичном освещении своих усилий, но они отказались. Они сами закрыли эту дверь», – отметила официальный представитель российского МИДа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Байден обвинил Россию в отказе от диалога по безопасности в Европе
В ходе своего выступления перед нацией, которое перенесли на час, президент США Джо Байден заявил, что Россия отвергла предложения о диалоге по безопасности в Европе.
Байден заявил, что Москва якобы отвергла все предложения Вашингтона и его союзников о диалоге по безопасности в Европе. «Он [президент России Владимир Путин] отверг все добросовестный усилия, которые Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры приложили для того, чтобы дать ответ на взаимные вопросы в сфере безопасности, которые нас беспокоят, посредством диалога», – приводит утверждения главы американской администрации ТАСС.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. В МИДе назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
8 февраля президент Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Блинкен не исключил «вторжения» России на Украину этой ночью
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в среду вечером в эфире телеканала NBC ответил утвердительно на вопрос о наличии оснований опасаться «вторжения» России на Украину этой ночью.
Ведущий задал госсекретарю США вопрос о том, есть ли у него основания полагать, что «вторжение» российских сил на территорию Украины может произойти этой ночью. «Да. К сожалению, Россия привела свои войска в состояние полной готовности вдоль границы с Украиной на севере, юге и востоке. Похоже, что все готово к тому, чтобы Россия осуществила крупномасштабную агрессию против Украины», – приводит ответ Блинкена ТАСС.
Позднее в интервью госсекретарь заявил, что «не в состоянии назвать точное время или дату» планируемого, по его версии, «вторжения». «Но все готово к выдвижению России», – выступил с утверждением глава американского внешнеполитического ведомства.
При этом он выразил мнение, что «еще есть возможность избежать крупномасштабной агрессии». В обратном случае, по его словам, «будут масштабные последствия, цена, которую России придется выплачивать очень долгое время».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала примером «операции под чужим флагом» обращение глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Украины (ВСУ).
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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США увидели в обращении ЛНР и ДНР к России «операцию под чужим флагом»
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала примером «операции под чужим флагом» обращение глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Мы с самого начала говорили, что будет целый ряд операций под чужим флагом, которые мы ожидали. <…> Это [их] пример. Это говорит о том, что они чувствуют себя под угрозой. Исходящей от кого? Украины, на которую Россия угрожает напасть?» – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на вопрос о том, является ли это обращение якобы «сигналом того, что США ожидают начала более широкого вторжения» РФ на Украину. «Мы продолжим рассказывать о том, что мы считаем операциями под чужим флагом или попытками распространить дезинформацию о реальном положении дел на местах», – сказала Псаки.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Стало известно о планах Байдена увеличить военную помощь Украине
Американский президент Джо Байден намерен расширить военную помощь Украине и объявить об отправке дополнительных войск США в Европу, сообщают СМИ.
Дополнительные войска якобы должны будут укрепить восточный фланг НАТО, заявили в CNN со ссылкой на источники в американской администрации, передает ТАСС.
Ранее Байден заявил, что США продолжат оказывать поддержку и помощь Киеву, Вашингтон и его союзники намерены объявить о жестких санкциях против России.
До этого глава Белого дома в письменном заявлении пообещал в четверг выступить с обращением к американцам и объявить о «последствиях» для России за «ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности».
Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Байден: Войска США не будут воевать с Россией на Украине
Войска США не будут воевать с Россией на Украине, заявил американский президент Джо Байден в телеобращении, посвященном ситуации вокруг Украины.
Байден заявил, что «наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине, наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге», передает РИА «Новости».
«США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО будет выполнять свои обязательства в рамках статьи 5 (Вашингтонского договора о коллективной обороне)», – подчеркнул американский лидер.
Он заявил, что Россия начала военную операцию в ответ на обращение Донбасса без оснований, «без повода, оправдания и необходимости (этому)», это, на его взгляд, «преднамеренная атака», передает ТАСС.
Американский лидер также заявил, что не планирует говорить с президентом России Владимиром Путиным.
«Он (президент России Владимир Путин) отверг каждое усилие доброй воли, которое предпринимали США и союзники, чтобы ответить на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, чтобы избежать ненужного конфликта и страдания людей», – добавил Байден.
Также, по его словам, Североатлантический альянс на саммите в пятницу рассмотрит все вопросы дальнейшего укрепления своей деятельности.
«Я буду там (...), чтобы подтвердить нашу солидарность и выработать дальнейшие шаги, которые мы сделаем для того, чтобы еще сильнее укрепить все стороны нашего альянса НАТО», – сказал он.
Ранее Байден заявил, что Россия отвергла предложения о диалоге по безопасности в Европе. Также он согласовал с главами G7 «разрушительных» санкций против России.
Напомним, президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Рубль укрепился к доллару и евро во время выступления Байдена
Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро более чем на 2,5 рубля, следует из данных биржи.
К 22.09 мск доллар и евро торговались на уровне 84,17 руб. (– 2,54 руб.) и 94,12 руб. (– 2,93 руб.) соответственно, пишет ТАСС.
По данным на 21.53 мск, курс доллара находился на уровне 84,91 руб. (– 1,8 руб. к показателю на 21.50 мск), курс евро снижался до 95 руб. (– 2,05 руб.).
Напомним, после решения Великобритании ввести санкции, рубль усилил падение, а доллар и евро добавили около 1 рубля и опять приблизились к максимумам.
Ранее в Британии решили ограничить размер вкладов россиян в британских банках, запретили экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, заморозили все активы ВТБ.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Афганцы и ветераны поддержали действия России в ситуации с Донбассом
Ветераны Российского Союза ветеранов Афганистана направили официальные письма с выражением согласия с действиями президента России Владимира Путина.
Так, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, полковник ВДВ Франц Клинцевич отметил, что «дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры у порога нашего дома, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права». «Настало время всё назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – неприкрытая ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Мы не имеем права этого допустить ни перед своими детьми и внуками, ни перед памятью погибших в Афганистане товарищей», – написаны его слова на сайте Российского Союза ветеранов Афганистана.
Также слова поддержки выразил председатель Российского Союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев. «Многомиллионный Российский Союз ветеранов заявляет категорическую и полную поддержку действиям Руководства Российской Федерации в связи с объективной обстановкой, сложившейся вокруг Донецкой и Луганской народных республик», – отметил он.
Президент Российской Ассоциации Героев и Герой Российской Федерации генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что Российская Ассоциаций Героев поддерживает проведение миротворческой операции, направленной на прекращение геноцида мирного населения и предотвращение нападения на Россию. «Это самозащита России и ее союзников. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены», – добавил он.
ВРИО Председателя Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-майор милиции в отставке Анатолий Прошин от лица Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск подчеркнул, что «проведение миротворческой операции положит конец геноциду братского народа».
«Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы ее мнение игнорировали, чтобы ее граждан считали людьми второго сорта. Настало время все назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России», – заключил он.
ВТБ: Новые санкции не отразятся на счетах и вкладах клиентов
Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах в ВТБ, в том числе в долларах и евро – все счета по-прежнему активны, говорится в сообщении российского банка после объявленных санкций США и Великобритании в отношении ВТБ.
«Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России», – передает ТАСС сообщение банка.
Также уточняется, что все карты ВТБ, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать в банкоматах на всей территории России, а ограничения коснутся только работы карт за границей.
«Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России», – добавили в банке.
Также в пресс-службе банка уточнили, что банк продолжит обслуживать брокерские счета. При этом добавили, что часть операций, касающаяся расчетов в валюте, временно недоступна.
«Мы работаем над поиском возможных решений для восстановления данного функционала. Клиент может обратиться в ВТБ для перевода ценных бумаг иностранных эмитентов к другому брокеру. Менеджеры ВТБ помогут оформить поручение», – сообщили в компании.
Ранее стало известно, что американские власти вводят против России новые «жесткие санкции», а также ограничения на экспорт. При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден посетовал, что Европа не хочет сейчас отключать Россию от системы банковских платежей SWIFT.
Напомним, Байден заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
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