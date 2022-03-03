Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США

Роскосмос в ответ на санкции не будет больше поставлять ракетные двигатели в США, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок ракетных двигателей в США производства НПО «Энергомаш». Напомню, где-то с середины 90-х годов такие поставки шли достаточно активно», – передает ТАСС слова Рогозина в эфире канала «Россия 24».

Он уточнил, что речь идет о РД-180, которые используются на американских ракетах «Атлас-5» в качестве маршевых двигателей, и РД-181, которые используется в первой ступени ракеты «Антарес».

«На сегодняшний день планировалось в 2022-2024 годах дополнительно поставить еще 12 двигателей РД-181, велись также переговоры с США о поставке двигателей РД-181М с улучшенными тактико-техническими характеристиками, но мы считаем, что в этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими двигателями», – заявил глава Роскосмоса.

Рогозин сообщил также, что Россия прекращает обслуживание оставшихся у США российских двигателей РД-180. По его словам, с середины 90-х годов прошлого века в США было поставлено 122 двигателя РД-180 для ракет «Атлас», использовано из них 98.

«Мы не только отказываемся от поставки этих двигателей, но мы и отказываемся от технического обслуживания оставшихся двигателей. Речь идет еще о 24 двигателях», – сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил также, что ракетно-космическая программа России будет скорректирована.

«Наша космическая программа, конечно, будет скорректирована. Прежде всего будут выставлены приоритеты. Приоритетом здесь является создание космических аппаратов в интересах и Роскосмоса, и Министерства обороны Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

«Причем мы будем делать акцент на то, чтобы все космические аппараты, которые будут в ближайшее время созданы Россией, они будут иметь двойное назначение с учетом тех условий, в которых находится наша страна», – добавил он.

Ранее Роскосмос назвал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb условием проведения запуска 5 марта с Байконура ракетой «Союз-2.1б» одноименных спутников связи.