Памятник советским воинам в Эстонии разрисовали в цвета украинского флага

Во Франции после объявления результатов первого тура выборов вспыхнули беспорядки

Около 600 человек вышли на манифестацию в городе Ренн после объявления результатов первого тура президентских выборов, во время акции начались беспорядки, сообщает радиостанция France Bleu.

Недовольные итогами выборов пришли в исторический центр Ренна примерно в 20.30 (21.30 мск). Призывы выйти на акцию распространялись в соцсетях, передает РИА «Новости».

Через некоторое время участники акции начали шествие по городу. Часть из них призывали «не блокировать Марин Ле Пен», другие выступали сразу против обоих кандидатов, которые примут участие во втором туре выборов, в том числе против действующего президента Эммануэля Макрона.

В районе 22.00 (23.00 мск) участники акции возвели баррикаду из металлических ограждений, деревянных балок и других элементов городского оборудования. Протестующие разбили витрины магазина и кафе, а также банка и полицейского участка.

Некоторые митингующие подожгли мусорные баки и металлические ограждения, на место прибыли пожарные, которые принялись тушить огонь.

Между тем Макрон, по предварительным данным, лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 27,41% голосов после обработки 95% бюллетеней, передает ТАСС.

На втором месте находится кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая получает 24,03% голосов.

Идущий на третьем месте лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон сокращает отрыв от Ле Пен и набирает 21,57% голосов.

Напомним, после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен, но на 75% подсчитанных голосов в лидеры вышел Макрон.

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