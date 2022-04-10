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Салливан: США ждут, что Россия перестанет входить в число крупнейших экономик мира
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Вашингтон ждет, что Россия к концу 2022 года выйдет из числа крупнейших экономик мира из-за влияния западных санкций, введенных в отношении Москвы, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы не должны недооценивать влияние санкций, которые уже были введены, включая двузначный удар по ВВП России в этом году и включая выпадение России из рядов крупнейших экономик мира к концу года. Так что боль реальная. Эффект реальный», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из России.
Во Франции предсказали отказ о «нефтедоллара» в пользу рубля и юаня
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Попытка Соединенных Штатов изолировать Россию может привести к отказу от «нефтедоллара» в пользу рубля и китайского юаня, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles.
По мнению эксперта, антироссийская политика США «рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», передает РИА «Новости».
«Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», – уверен дель Валль. Политолог также отметил, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе по вопросу связей с Москвой.
«Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», – считает экономист. Автор публикации отмечает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странами и устойчивость торговых отношений России с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и природный газ, отметил эксперт.
Напомним, в пятницу в ходе торгов курс доллара упал ниже 73 рублей. В тот же день в британские эксперты предупредили, что введенные против России санкции могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы. Двуся днями ранее в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
Напомним также, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
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Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США
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Действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными и провокационными, такие шаги могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому изданию Newsweek.
«Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам российского посла, такие действия опасны и провокационны, «поскольку они направлены против нашего государства». «Они могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации. Любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил», – заключил Антонов.
Ранее Антонов выразил мнение, что к специальной военной операции России на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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США прекратили «нормальные торговые отношения» с Россией и Белоруссией
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из РФ, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как уточняется в заявлении, Байден подписал оба документа, передает ТАСС.
Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует запрет импорта энергоносителей из Россией в США, введенный Байденом в марте.
В четверг в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США. Отметим, западные экономисты ждут рекордных доходов России от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, Россия заработает в 2022 году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году.
Напомним также, 17 марта Палата представителей США проголосовала за приостановку «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией. Американские СМИ также сообщали о возможности введения в США эмбарго на торговлю с Россией. Приостановка нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования, что позволит американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО). Эти полномочия будут действовать до 1 января 2024 года.
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Власти США вывели из-под санкций поставки интернет-оборудования в Россию
Министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», – передает РИА «Новости» сообщение американского минфина.
В то же время ведомство опубликовало дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из России. Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. 7 апреля Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам.
США расширили санкции против России
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Опубликовано дополнение к антироссийскому санкционному списку, в него включены еще восемь человек и 29 организаций из России, сообщил минфин США.
Санкции, в частности, введены «за связь с Объединенной судостроительной корпорацией», передает РИА «Новости».
Как утверждается, «ОСК – российское государственное предприятие, разрабатывающее и строящее большинство российских кораблей», многие из которых, вероятно, используются при проведении военной спецоперации на Украине. В санкционный список включены в том числе председатель совета директоров Георгий Полтавченко и генеральный директор Алексей Рахманов, а также 28 «дочек» ОСК, передает ТАСС.
Кроме того, санкции затронули крупнейшего в мире производителя алмазов – российскую группу алмазодобывающих компаний «Алроса». Американским физическим и юридическим лицам предписано завершить финансовые операции с ней до 7 мая, с ее подразделением в США Alrosa USA, Inc. – до 7 июня.
Министерство финансов США исключило из-под введенных против России американским президентом Джо Байденом санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий: «Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для получения или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации», и «экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом, из США или американскими лицами, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с общением через интернет, таким как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен, которые были запрещены положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России».
Напомним, Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам. Указ запрещает «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно», из США или со стороны граждан Соединенных Штатов «любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем». Услуги запрещено предоставлять «любым лицам», которые находятся в России.
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Пентагон: Россия и Китай стремятся подорвать мировой порядок
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США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
«Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, – Китаем и Россией – каждая из которых располагает значительными военными возможностями и стремится фундаментально изменить сложившийся основанный на правилах мировой порядок», – сказал Милли в ходе слушаний по военному бюджету, которые проходят в сенате конгресса США, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, сегодня мировое сообщество вступает в эпоху, которая характеризуется повышенным риском военной конфронтации между великими державами.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
США отказались объяснять отсутствие американских санкций против Абрамовича
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Глава рабочей группы минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс отказался отвечать на вопрос о том, почему Вашингтон не ввел санкции против российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Адамса спросили, связано ли отсутствие таких санкций с тем, что Абрамович «помогал содействовать переговорам» Москвы и Киева. Адамс ответил, что «не будет давать комментариев по поводу господина Абрамовича, его конкретной ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Он подтвердил, что против Абрамовича американские санкции не вводились, но «введены санкции в Великобритании и Евросоюзе». Адамс сказал, что США «сотрудничают с обеими этими юрисдикциями в плане» расследований в отношении фигурантов санкционных списков.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждений. Позднее СМИ сообщали, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Перед стартом переговоров в Стамбуле Абрамович лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Незадолго до начала самих переговоров на встрече был замечен и российский бизнесмен.
Бывший врач Белого дома назвал умственное здоровье Байдена угрозой нацбезопаности
Умственные способности действующего президента США Джо Байдена ухудшились до такой степени, что он представляет собой «проблему национальной безопасности», заявил Ронни Джексон, который был врачом Белого дома при Дональде Трампе.
По словам Джексона, ему следует пройти тест «остроту ума», приводит его слова Washington Post. Он отметил, что диагноз не ставит, но предположил, что «некоторые проблемы» умственного состояния Байдена видит весь мир.
«Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы у главы государства возникали эти проблемы. В таком положении, если у вас есть когнитивные проблемы, это вопрос национальной безопасности», – передает слова врача «360».
Ранее сообщалось, что на мероприятии в Белом доме гости, увидев экс-главу США Барака Обаму, забыли про действующего президента страны. Байден растерялся, оказавшись временно в одиночестве.
В Конгрессе США утвердили законопроект о запрете импорта энергоносителей из России
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России из-за ситуации на Украине, сообщает C–SPAN.
За инициативу высказались 413 конгрессменов, девять проголосовали против. Президент США Джо Байден в марте уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России. Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует эту меру, передает ТАСС.
Ранее Палата представителей Конгресса США уже утвердила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и о принятии американскими должностными лицами мер с целью приостановки участия России во Всемирной торговой организации (ВТО). Однако при рассмотрении инициативы в Сенате в нее были внесены некоторые поправки. Верхняя палата единогласно одобрила свою версию документа, после чего он был вновь направлен в нижнюю палату для окончательного утверждения. Теперь законопроект поступит на подпись главе государства.
Напомним, США признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше».
США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
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Салливан: США работают непрерывно, чтобы отлучить Европу от российских нефти и газа
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США работают, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти», – сказал Салливан в эфире CNN, передает РИА «Новости».
По его словам, США наращивают поставки газа в Европу и считают своим приоритетом снижение зависимости континента от российских энергоносителей.
«Он (президент США Джо Байден) сейчас работает в ежедневном режиме с европейскими коллегами над мерами, которые те могут предпринять для отказа от российских нефти и газа. США наращивают экспорт газа в Европу для снижения ее зависимости от России. Сейчас он обсуждает с ними, что можно сделать для отказа и от российской нефти», – сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия лишает Европу дешевого продовольствия.
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США оценили объем военной помощи Украине за время российской спецоперации
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С начала российской спецоперации на Украине Киев получил от США военную помощь на 1,7 млрд долларов, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Псаки заявила, что США «привержены предоставлению 1,7 млрд долларов оборонной помощи и оружия Украине». За время президентства Джо Байдена помощь Украине превышает 2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что «на каждый российский танк на Украине США предоставили или предоставят 10 противотанковых систем», а на один бронированный автомобиль – три бронебойных системы. При этом с учетом «вклада союзников» речь идет уже о «90 противотанковых системах против одного танка». США также продолжают говорить с «союзниками и партнерами о том, какие системы и оборудование у них есть и они смогут предоставить», заявила Псаки, комментируя просьбы Украины о ЗРК С-300.
Однако США не изменили своего негативного отношения к идее передачи имеющихся в распоряжении Польши истребителей МиГ-29 советского производства Украине через НАТО, хотя «другие страны», по ее словам, «могут вынести такое определение и решить поступить» таким образом, передает ТАСС.
Псаки подчеркнула, что Байден поддерживает инициативы об ужесточении норм в торговле с Россией и Белоруссией, а также об отказе от импорта российских энергоносителей, и намерен подписать соответствующие законопроекты. Кроме того, США намерены в скором времени провести контакты с Китаем по ситуации вокруг Украины и санкциям против России, но пока не готовы раскрыть, по каким каналам будет проходить такой диалог. Псаки также заявила, что европейские страны сами должны решать, каким образом им необходимо снижать зависимость от российских энергоносителей.
Накануне Псаки подтвердила нежелание США отправлять войска на Украину. Она заверила, что у США нет таких намерений. Белый дом затруднился уточнить, смогут ли США и союзники годами оказывать Украине военную помощь, если боевые действия на ее территории будут продолжаться так долго.
Напомним, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США для затягивания российской спецоперации на Украине используют «самые подлые методы», вплоть до засылки вооруженных боевиков для организации террористического подполья. По его словам, Вашингтон пытался утвердить свою гегемонию в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на это же были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины.
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Сбербанк из-за санкций прекратил валютные переводы за рубеж
Из-за санкционных ограничений Сбербанк прекратил все валютные переводы в другие страны, переводы в рублях доступны в обычном режиме, сообщили в пресс-службе банка.
«В связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
При этом уточняется, что переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме вместе с комиссией, а переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений.
Ранее американская администрация ввела полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские санкции против Сбербанка и Альфа-банка, «где большинство россиян хранят свои сбережения», являются прямым ударом по простым гражданам России.
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S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте
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Международное агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России в иностранной валюте с «CC» до «SD», следует из опубликованных данных.
Долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте сохранены на уровне «СС» в списке CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом, передает ТАСС.
В S&P отметили, что Россия исполнила в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями. «В настоящее время мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в доллары, эквивалентные первоначальным суммам, или что правительство переведет эти платежи в течение 30 дней льготного периода, отчасти потому, что, по нашему мнению, санкции в отношении России, вероятно, будут еще более усилены в ближайшие недели», – говорится в сообщении. В S&P выразили мнение, что это будет затруднять технические возможности России выполнять условия своих обязательств перед иностранными держателями облигаций.
Напомним, 18 марта S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ССС-» до «СС». 9 марта Международное агентство S&P Global Ratings (S&P) объявило о приостановке коммерческой деятельности на территории России. Днем ранее S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте более 50 крупнейших российских компаний в сфере ТЭК, строительства, связи.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил о попытках Запада разрушить Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
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США расширили ограничения на экспорт продукции в Россию и Белоруссию
Администрация Соединенных Штатов приняла решение расширить ограничения на экспорт различной продукции в Россию и Белоруссию, соответствующее уведомление Министерство торговли США разместило в Федеральном реестре.
В уведомлении говорится, что власти США в свете операции РФ на Украине «расширяют для России и Белоруссии требования на наличие лицензии, согласно правилам регулирования экспорта, на все наименования в списке товаров, подлежащих экспортному контролю». В указанный перечень, опубликованный на сайте Минторга США, входят сотни различных видов продукции. В их числе различные категории трубных клапанов, удобрений, подшипников, передает ТАСС.
Накануне США ввели санкции против председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгия Полтавченко и гендиректора ОСК Алексея Рахманова, а также 28 «дочек» ОСК. Санкции затронули крупнейшего в мире производителя алмазов – российскую группу алмазодобывающих компаний «Алроса».
В четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден запретил американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в РФ лицам. Днем ранее Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. В среду стало известно о планах США ввести «полные блокирующие санкции в отношении имеющих жизненно важное значение крупных российских госпредприятий».
В прошлую пятницу США ввели санкции против 120 юридических лиц из России и Белоруссии. В конце марта главы МИД РФ и Белоруссии условились наращивать плотную координацию во внешней политике, включая противодействие санкционному давлению западных стран. 12 марта президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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В Китае назвали Украину «разменной монетой» для США
В глобальной геополитической игре Украина стала «разменной монетой» для Соединенных Штатов, пишет военный обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Ван Цян.
Нынешнее обострение ситуации на Украине демонстрирует прокси-стратегию официального Вашингтона, передает РИА «Новости» текст статьи китайского эксперта.
По его словам, прокси-войны или опосредованные войны ведут крупные страны, избегая при этом прямого участия в конфликтах. В этой форме державы-провокаторы могут поддерживать союзников, укреплять военные блоки, перекраивать политическую карту мира, а также сохранять и расширять собственную мощь. Будучи страной-гегемоном номер один в мире, Соединенные Штаты являются ветераном опосредованной войны, говорится в статье.
Во время холодной войны Соединенные Штаты непрерывно создавали беспорядки в мире. Горячие точки в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке повсеместно обладали полным набором атрибутов и характеристик опосредованных войн, напоминает Цян.
Он указывает, что в нынешней ситуации с Украиной Соединенные Штаты «разжигают огонь» прямо на пороге России в ущерб интересам своих европейских партнеров. Официальный Вашингтон искал конфликтный процесс без необходимости нести личную ответственность за последствия, утверждает автор публикации. Украина крайне удачно подошла в качестве полигона для такого рода эксперимента, резюмирует китайский военный эксперт.
МИД России ранее назвал политику НАТО «воевать до последнего украинца» предельно циничной.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подчеркивал, что Китай придерживается независимой позиции в отношении украинского кризиса. В Пекине подчеркивали, что кризис на Украине вызван дисбалансом системы европейской безопасности.
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