Отстраненный премьер Пакистана обвинил «внешние силы» в смене власти в стране

Экс-премьер Пакистана Имран Хан, которому ранее вынесли вотум недоверия в парламенте, заявил о начале борьбы против иностранного заговора, который якобы был направлен на смену власти.

«Пакистан стал независимым государством в 1947 году, но сегодня снова начинается борьба за свободу против иностранного заговора, направленного на смену режима», – цитирует «Интерфакс» Хана.

Он отметил, что народ страны всегда защищает суверенитет и демократию.

В ночь на воскресенье Национальное собрание Пакистана проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.

В субботу премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов за призыв осудить специальную военную операцию России на Украине.