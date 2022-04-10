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Польша отложила введение эмбарго на поставки газа и угля из России
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Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский в интервью изданию Berliner Zeitung.
Польский дипломат напомнил, что Варшава ранее заявляла о готовности сделать это немедленно. «Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», – приводит слова Шинковского РИА «Новости».
При этом замглавы внешнеполитического ведомства Польши признал, что единичный жест Варшавы не окажет значительного влияния на российскую экономику. «Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл», – заявил дипломат.
Ранее премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
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В Москве отреагировали на призывы Польши «поставить Россию на колени»
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«Странно слушать такие заявления от стран, которые живут на экономические подачки ЕС. Они такие смелые, потому что им нечего терять», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее Польша и страны Балтии призвали НАТО «поставить Россию на колени».
«Страны Прибалтики и Польша относятся к числу тех государств, с которыми нужно немедленно прервать все торгово-экономические связи. Эти страны всегда будут в первых рядах санкционной политики. Поэтому нужно не просто принимать ответные меры, а действовать абсолютно асимметрично и жестко», – заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
Парламентарий подчеркнул, что «в отношении стран Балтии мы имеем положительное сальдо торгово-экономического баланса». «Они у нас покупают больше, чем мы у них. И в этом смысле нужно, чтобы они ощутили на себе наши встречные действия и как можно быстрее», – рассказал он.
«Страны, допускающие такие заявления в адрес России, считают, что они своими действиями задушат российскую экономику. Но это просто смешно. Россия такая страна, которую экономически задушить невозможно. А уж тем более – это не под силу тем, чья экономика зависит от того, что скажет Брюссель и сколько денег они оттуда получат», – констатировал депутат.
Морозов выразил свою уверенность в том, что Европа в ближайшее время перестает быть экономическим партнером России. «Европейские рынки в значительной части будут закрываться. К этому надо готовиться. Нашу экономику необходимо уже сейчас ориентировать на те рынки, которые открыты и готовы с нами сотрудничать», – рассказал он.
«Мир большой, и больше чем две трети этого мира не входят в число стран, объявивших нам какие-то санкции. Вот туда и нужно перенаправить наши усилия. А про Великобританию, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и другие страны – забыть. Пускай они себе во вред обрезают все экономические возможности и партнерство с нами», – резюмировал депутат.
«Я думаю, поляки и прибалты уже получили жесткий ответ от более старших и солидных коллег и партнеров по НАТО – Франции и Германии. Ответ заключается в том, что поставить Россию на колени в экономическом смысле у них «кишка тонка», – заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Ну и Дуде нельзя так выслуживаться перед американцами. Есть хорошая русская поговорка: «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет». Так вот польские элиты рискуют пойти по этому пути», – добавил сенатор.
Ранее Польша и страны Балтии потребовали от коллег по НАТО «поставить Россию на колени». Кроме того, президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия».
В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Трасс хочет, чтобы страны НАТО усилили санкции против России и продолжили поставки вооружений на Украину. Министр также считает, что НАТО должна усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве».
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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Власти Молдавии захотели избавиться от газовых «тисков» России
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Молдавия, которая на 100% зависит от России в сфере энергетики, «больше не может находиться в тисках» Москвы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну признал, что цена на газ «на рынке высока, но если дойдет до того, что придется покупать газ и электроэнергию по рыночной цене – это будет цена независимости Молдавии». «Мы больше не можем находиться в тисках России, я надеюсь, что у нашего общества хватит зрелости, чтобы преодолеть эту ситуацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что добиться этого будет очень тяжело, придется выделять дополнительные средства из государственного бюджета, чтобы правительство могло дать компенсации населению. Он не исключил, что придется отказаться от каких-то вещей. Однако Спыну считает, что время для подобных решений пришло, так как, по его словам, Молдавия единственная в регионе на 100% зависит от России в сфере энергетики.
Тендер на проведение аудита задолженности «Молдовагаза», о котором страна договорилась с Газпромом, провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, сказал Спыну. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство запросило Газпром об отсрочке.
Спыну при этом заверил, что у Молдавии «нет риска» с 1 мая остаться без газа, даже если Газпром «решит разорвать контракт». Он заявил, что у Молдавии «есть возможность закупить газ», власти «ищут самый дешевый вариант для закупки». Спыну «отправил несколько запросов, чтобы понимать, что будет делать Газпром – разорвет контракт или нет». «К сожалению, мы не получили ответа, поэтому готовим план «б», – сказал он, добавив, что есть много компаний, которые уже работали с Молдавией, когда стране пришлось закупать газ в октябре. Это позволяет вице-премьеру верить, что республика преодолеет кризис.
Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.
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Новак заявил о готовности некоторых стран оплачивать поставки газа из России в рублях
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Европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом, сообщил вице-премьер России Александр Новак на телеканале «Россия 24».
«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Новак выразил уверенность в том, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента России и по тому порядку, который установило правительство.
Ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее стало известно, что Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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Газпром не забронировал «Ямал-Европу» для транзита через Польшу 8 апреля
Газпром не забронировал газопровод «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 8 апреля, следует из итогов дополнительного аукциона на площадке GSA Platform.
Компании было доступно для бронирования 3,7 млн кубометров в час транзитной мощности, которыми она могла воспользоваться с 7.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля, однако это предложение, как и накануне на регулярном аукционе, осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Сама магистраль с 7 апреля перешла в режим реверса, то есть физический поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу.
Отметим, что 1 апреля Газпром бронировал мощности «Ямал-Европы» для транзита газа в Германию. Ранее Европарламент призвал полностью запретить импорт российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
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В МИДе подтвердили высылку 45 польских дипломатов
Россия объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов в качестве ответной меры на высылку из республики российских дипломатов, заявили в МИДе России.
«В качестве ответной меры на недружественные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля. Соответствующая нота вручена послу Польши в России», – приводит ТАСС сообщение.
Ранее агентство IAR со ссылкой на МИД Польши сообщило, что Россия приняла решение о высылке из страны 45 польских дипломатов и сотрудников консульств в рамках ответных мер на высылку из республики российских дипломатов.
Напомним, что польские спецслужбы создали список из 45 российских дипломатов, передали его в МИД и потребовали их высылки. В пятницу сообщалось, что польский посол в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД.
Банк Италии заявил о серьезном уроне из-за отказа от экспорта из России
Отказ от российского экспорта может сильнее всего навредить экономикам Германии и Италии, говорится в бюллетене Банка Италии (центробанк страны).
«Среди крупнейших экономик мира Германия и Италия демонстрируют наибольшую зависимость от сырья из России (энергоносители и металлы из России составляют 7% от общих потребностей Италии и 8% от потребностей Германии). Экономики этих же стран могут оказаться в числе наиболее пострадавших, прямо или косвенно, <...> в результате блокирования экспорта в Россию», – цитирует документ ТАСС.
По самому неблагоприятному сценарию, который предполагает блокировку поставок российского газа, ВВП Италии упадет «почти на половину процентного пункта в 2022 и 2023 годах, а инфляция в стране приблизится к 8% в 2022 году и снизится до 2,3% в следующем году».
Ранее в пятницу Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных антироссийских санкций.
«Пятый пакет включает: запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год. <...> Запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики», – заявили в ЕС.
Страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.
СМИ: Россия намерена выслать 45 польских дипломатов
Россия приняла решение о высылке из страны 45 польских дипломатов и сотрудников консульств в рамках ответных мер на высылку из республики российских дипломатов, сообщило агентство IAR со ссылкой на МИД Польши.
Согласно его информации, польские дипломаты должны покинуть Россию до 13 апреля, передает ТАСС.
Ранее польские спецслужбы создали список из 45 российских дипломатов, передали его в МИД и потребовали их высылки. В пятницу сообщалось, что польский посол в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД.
Посла Польши в России вызвали в МИД
Польский посол в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД, сообщил Польскому агентству печати пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Лукаш Ясина.
Он уточнил, что информация по этому вопросу будет предоставлена позже, передает ТАСС.
Ранее польские спецслужбы создали список из 45 российских дипломатов, передали его в МИД и потребовали их высылки.
Немцев предупредили о массовой безработице из-за отказа от российского газа
В случае резкого отказа от российского газа Германия столкнется с массовой безработицей, социальным спадом и потрясениями, заявил премьер Баварии Маркус Зедер в интервью Funke Mediengruppe.
«Я разделяю мнение федерального правительства о том, что в краткосрочной перспективе мы можем обойтись без нефти и угля из России. С газом намного сложнее. Мы должны учитывать последствия для большинства населения», – приводит слова Зедера ТАСС.
«Если мы остановим газ из России в одночасье, то столкнемся с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями», – полагает премьер Баварии.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну. В частности, если химический гигант BASF прекратит свою деятельность, повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов. Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Германия гарантировала непрерывность работы «дочки» Газпрома
Непрерывность работы компании Gazprom Germania GmbH необходима для обеспечения энергетической безопасности ФРГ, заявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор ФРГ гарантировал, что создаст условия для продолжения осуществления компанией жизненно важных операций на газовом рынке.
«В качестве доверенного лица Федеральное сетевое агентство гарантирует, что все платежи Gazprom Germania GmbH могут производиться только для поддержания деловых операций, и, таким образом, предотвратит неконтролируемый отток средств», – говорится в адресованном операторам письме регулятора, содержание которого передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Это также гарантирует, что компания сможет и будет выполнять свои платежные обязательства для продолжения своей деятельности», – подчеркивается в тексте.
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
Напомним, СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ. По их данным, речь шла о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. В Кремле заявили, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
Президент Владимир Путин после этого предупредил, что национализация российских активов, о которой говорят на Западе, – это обоюдоострое оружие.
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Глава МИД Венгрии опроверг распространение санкций на поставки энергоносителей из России
Антироссийские санкции не затронут поставок нефти и газа, а также сотрудничества в области ядерной энергии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Он рассказал, что «в ходе встречи был достигнут ряд результатов». «Санкции [против России] не коснутся поставок нефти и газа. Кроме того, деятельность, связанная с производством ядерной энергии, которая особенно важна для работы АЭС «Пакш», также не подпадает под действие санкций», – передает его слова ТАСС.
Между тем ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
Страны G7 решили ускорить процесс отказа от угля и сокращения зависимости от нефти из России
Страны Большой семерки (G7) заявили о намерении ускорить реализацию планов по сокращению зависимости от российской нефти и отказу от поставок угля из России.
«Мы ускорим реализацию наших планов по снижению зависимости от России в сфере энергетики, которые включают постепенное прекращение и запрет импорта российского угля. Мы также ускорим нашу работу по снижению зависимости от российской нефти», – передает ТАСС заявление лидеров объединения.
Ранее сообщалось, что страны G7 решили усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.
Напомним, Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
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Песков заявил о разъяснении компаниям в ЕС нюансов с оплатой газа из России
Европейские компании – покупатели российского газа получили необходимые разъяснения об оплате, которая должна конвертироваться в рубли, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также выразил недоумение в связи со словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что требование России платить за поставки газа в рублях якобы создаст риски для европейских компаний и приведет к обходу санкций ЕС против России.
«Мы уже неоднократно объясняли ту систему, которую предлагается применять. Мы неоднократно объясняли, что компании-покупатели как платили в евро, так они и будут [в них] платить, но просто на другие свои счета, которые потом, также на их счетах, будут конвертироваться в рубли», – передает слова Пескова ТАСС.
«Поэтому здесь госпоже фон дер Ляйен стоит получить более подробную информацию от компаний, которые находятся в контрактных взаимоотношениях с «Газпромом» и получили уже необходимые разъяснения», – добавил представитель Кремля.
Комментируя введенные санкции ЕС против России, которые предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля, Песков заявил: «Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром, потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе... будут переориентироваться на альтернативные рынки», передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом.
Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии в Москве
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве в качестве ответной меры на действия республики против российских послов в марте, говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.
«8 апреля временный поверенный в делах Республики Болгария в Российской Федерации Николай Трифонов был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве, – передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что такая мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной «ничем не мотивированное решение объявить персонами двух дипломатов посольства России в Софии».
Кроме того, ранее Россия приняла решение о высылке из страны 45 польских дипломатов и сотрудников консульств в рамках ответных мер на высылку из республики российских дипломатов.
До этого польские спецслужбы создали список из 45 российских дипломатов, передали его в МИД и потребовали их высылки.
Эксперт предупредил о риске остановки ключевых производств Германии на 2,5 года
Резкий отказ от российского газа спровоцировал бы 2,5 года простоя ключевых сфер производства в Германии, заявил директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер в интервью Welt am Sonntag.
«Это означало бы два с половиной года простоя производства в центральных сферах», – приводит ТАСС мнение директора Института немецкой экономики в Кельне.
«Если производство останавливается на год или дольше, то эту ситуацию уже нельзя решить с помощью пособий и субсидий», – подчеркнул эксперт. При этом, как отметил Хютер, при таком сценарии число безработных увеличится на 2-3 млн человек, ситуация с промышленностью и проблемы на рынке труда будут серьезнее, чем в пандемию.
Ранее премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
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