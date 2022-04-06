В Германии заявили о планах отказаться от импорта нефти и газа из России «как можно скорее»

Германия намерена как можно скорее отказаться от импорта российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер изданию Zeit.

«С Россией, чье правительство ведет преступную войну против Украины, не может быть нормальных экономических отношений. Поэтому Германия должна отказаться от российских нефти и газа», – передает его слова РИА «Новости».

Линднер отметил, что отказ зависит от фактора, и такой шаг должен «наносить больший урон (президенту РФ Владимиру) Путину, чем нам самим».

«Потому что речь идет о том, чтобы следовать стратегии, которую мы сможем соблюдать не пару недель, а, возможно, годы. Газ, ископаемое сырье, нефть и уголь нужно рассматривать дифференцировано, потому что их замена требует различных подходов. Мой ответ: как можно скорее», – сказал глава ведомства.

Ранее Линднер заявлял, что резкий отказ от газа из России навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, поскольку на данный момент газ сложно заменить.

Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.