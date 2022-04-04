В Германии заявили о невозможности отказа от российского газа

Резкий отказ от газа из России навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, поскольку на данный момент газ сложно заменить. Об этом заявил в понедельник в Люксембурге министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Наша цель – как можно быстрее стать независимыми от поставок энергоресурсов из России. Мы должны предусматривать серьезные санкции. Но газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше», – ответил Линднер на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки газа и нефти из России, сообщает ТАСС.

Также Линднер выступил за то, чтобы как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией». Он высказался за то, чтобы увеличивать давление на Россию, «но не ослаблять себя самих». Линднер добавил, что в дискуссии о независимости от российских ресурсов нужно проводить черту между газом, нефтью и углем.

Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.

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