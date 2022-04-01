Кадыров дал оставшимся в Мариуполе боевикам один день на сдачу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевиков есть один день, чтобы сложить оружие и сдаться, в противном случае их всех уничтожат.

«Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть ваши переговоры, разговоры. Вы не можете определиться, кому сдаться, кто вас оставит, не будет бить, унижать. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдите сами, то мы вас трогать не будем... Я уверен, что если вы станете на правильный путь, как у нас в Чеченской Республике, президент может объявить амнистию, и вы можете попасть под амнистию... Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», – сказал Кадыров в видео, опубликованном в собственном Telegram-канале.

Накануне начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.

В четверг Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90–95%, последнее место, где укрываются бандиты – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь».

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили дальнейшее освобождение города. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, чтобы «поднять боевой дух ребят, (…), скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий (…), чтобы освободить Мариуполь».

Кроме того, в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем.

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.

Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

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