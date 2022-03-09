Власти США порекомендовали написать завещание перед поездкой на Украину

Госдепартамент США посоветовал американцам, планирующим поездку на Украину вопреки призыву не посещать эту страну, сдать образцы ДНК, написать завещание, а также обсудить с близкими вопросы возможной опеки над детьми.

«Не отправляйтесь на Украину из-за вооруженного конфликта и коронавируса. [Находящимся] на Украине гражданам США следует немедленно выехать, если это безопасно, используя любой коммерческий или иной частный наземный транспорт», – передает ТАСС сообщение американского внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что желающим совершить поездку на Украину вопреки рекомендации воздержаться от этого следует предпринять ряд шагов, в том числе составить завещание, обсудить с близкими планы по опеке над детьми, уходу за домашними животными, обращению с имуществом и активами, а также передать родственникам важные документы и личные данные.

Так, гражданам предлагается «сдать образцы ДНК в медицинской организации», где они обслуживаются, на тот случай, если «семье будет необходимо получить к ним доступ».

Помимо этого, выезжающим на Украину американцам рекомендуется составить собственный план безопасности или проконсультироваться с профильной организацией.

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