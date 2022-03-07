Экономист объяснил, надо ли россиянам скупать валюту

Скупка валют россиянами из-за падения рубля на данный момент не является лучшей идеей, необходимо дождаться минимального прояснения ситуации, заявил проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин.

«Стабилизации ситуации на валютном рынке будет, например, способствовать принятое решение об обязательной продаже 80% валютной выручки. Поэтому решения сейчас лучше принимать исходя своих индивидуальных представлений об ожидаемых доходах и расходах и с учетом своего финансового положения, но главное – не паниковать, не делать резких движений», – сказал экономист в беседе с Ura.ru.

Показательно, что ведущие российские банки ввели депозиты с повышенными ставками на несколько месяцев. Это индикатор того, что они рассчитывают на снижение неопределенности в течение полугода.

Марголин пояснил, что в 2022 году Россия лучше готова к санкциям, чем раньше.

«С одной стороны, это проявляется в том, что есть серьезные результаты в импортозамещении. Например, Россия стала крупнейшим экспортером зерна, а еще недавно была импортером. С другой стороны, правительство приобрело опыт поддержки граждан и бизнеса в период пандемии, который будет востребован и сейчас. История показывает, что те страны, которые что-либо предпринимают против России, в конечном счете сами оказываются в проигрыше», – заключил экономист.

Ранее директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский заявил, что в качестве альтернативы доллару сейчас можно рассматривать покупку юаней, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности, юань на данный момент может быть даже ликвидней доллара и евро.