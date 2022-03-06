МИД анонсировал зарубежный визит Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время совершит зарубежный визит, МИД скоро сообщит подробности, сказала официальный представитель министерства Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Я ничего не могу сказать относительно министра иностранных дел Украины, это пусть они комментируют. Я могу сказать, что действительно в ближайшее время у российского министра запланирован зарубежный визит. Я думаю, что подробности мы сможем сказать завтра и подтвердить те контакты, которые там запланированы», – передает ее слова РИА «Новости».

Захарова пояснила, что это будет крупное международное крупное мероприятие. «В ближайшее время мы скажем о планах российской стороны на этот счет», –добавила дипломат.

Ранее Британия ввела санкции против главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции против Путина и Лаврова – это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада. Она также заявила: «Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом».