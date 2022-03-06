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Жертвами торнадо в США стали шесть человек
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По меньшей мере шесть человек погибли и еще четыре пострадали в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Айова, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на директора местного управления экстренных служб.
Согласно данным управления, торнадо образовалось к юго-западу от столицы Айовы, города Де-Мойн, и двигалось по центральной части штата, нанося повреждения зданиям и ломая деревья на своем пути. От 25 до 30 домов получили серьезные повреждения. «Это [торнадо] – худшее, что кто-либо видел за очень долгое время», – передает ТАСС слова директора организации.
В декабре прошлого года по меньшей мере 100 человек погибли из-за торнадо в американском штате Кентукки.
Президент США Джо Байден тогда назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории и заявил, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов. Посольство России в США выразило соболезнования родным и близким жертв ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов.
Напомним, торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.
Cтало известно об убийстве члена украинской переговорной делегации
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Сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, также это подтвердили источники издания Obozrevatel.
Дубинский сообщил в Telegram, что Киреев подозревался в госизмене.
«В период с 2006 по 2008 год Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене. В это же время, в промежутке между 2006 и 2012 годами, Денис Киреев был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка. Занимал позицию первого заместителя председателя правления Ощадбанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 год занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund», – написал депутат.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Накануне Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.
Затем сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной будут проходить в закрытом режиме.
Полковник морской пехоты стал Героем России за прорыв обороны на Украине
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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду, который несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира», – передает ТАСС сообщение Кожемяко.
Он отметил, что приморские морские пехотинцы всегда отличались смелостью и умением.
Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. «Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», – передает его слова «Аргументы и факты».
Напомним, в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Эксперт предположил реакцию России в случае вступления Финляндии в НАТО
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«Финляндия может вступить в НАТО, но ее и сейчас нельзя назвать нейтральным государством из-за стремительной милитаризации. В страну возвращается «дух Маннергейма», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее президент Финляндии предложил начать обсуждение вступления страны в НАТО.
«Вступление в НАТО закончится для Финляндии большими проблемами, потому что охранять границу длиной 1,5 тыс. километров сложно и дорого не только нам, но и им. Создание дополнительных военных рисков будет носить обоюдный характер. Зачем им это, я не понимаю», – сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.
По его словам, географическое положение Финляндии требует, чтобы у руля в этой стране был здравомыслящий лидер. «До недавнего времени так и было, но, как мы видим, даже Ниинисте начал поддаваться политической истерике вместо того, чтобы придерживаться холодного ситуационного анализа», – указал эксперт.
При этом никто не собирался вовлекать Хельсинки в текущий конфликт, напомнил аналитик. «У наших стран наработан очень прочный фундамент экономического и политического взаимодействия. Тем не менее, Финляндия может выбрать неверную дорогу», – добавил собеседник.
Межевич выразил надежду, что заявления Ниинисте не перейдут в реальную плоскость. «Хельсинки забывает, что имеет дело не с Россией образца 1918 года. Однажды на приеме в финском посольстве я указал, что на суверенное право Финляндии вступать в НАТО Россия реализует свое суверенное право реагировать на подобный шаг применением современных систем вооружения», – напомнил политолог.
По его словам, референдум о вступлении Финляндии в НАТО разделит страну примерно поровну. «Все будет, что называется, «на тоненького». Поэтому тут точно прогнозировать результат трудно. Но если это все-таки произойдет, России нужно будет разместить ракетные системы на своих островах в Финском заливе, чтобы подлетное время до Хельсинки составляло 30 секунд», – заключил глава РАПИ.
Напомним, ранее стало известно о том, что правительство Финляндии открыто к обсуждению вступления страны в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте в интервью телеканалу Fox News.
«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», – приводит слова Ниинисте ТАСС.
«Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», – добавил финский президент, который в настоящее время находится в Вашингтоне и ранее провел встречу с президентом США Джо Байденом.
По его словам, решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент. Ниинисте также спросили, считает ли он, что Финляндия, оставаясь вне НАТО, находится в той же безопасности, в какой бы была, будучи членом альянса. «Мы были в полной безопасности, но, конечно, мы должны учитывать то, что мы увидели сейчас в Европе», – ответил финский президент.
Согласно данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании «Юле», большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против – 28%. Еще 19% не смогли определиться с ответом. Как отметила телекомпания, с 2017 года, когда был проведен аналогичный опрос, поддержка НАТО выросла на 34%.
Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.
В январе нынешнего года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО.
В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.
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Политолог назвал цель нападок Зеленского на США и НАТО
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«Зеленский своими претензиями к НАТО и США пытается вовлечь их в войну против России, но Запад на это не пойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины раскритиковал НАТО за отказ закрыть небо над Украиной.
«Складывается ощущение, что Зеленский делает заявления как будто в состоянии измененного сознания. В рамках одного заявления он сначала говорит о гуманитарных коридорах, а затем взывает к мирным жителям осажденных городов не уезжать, а взять оружие в руки и сражаться», – заметил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
По словам политолога, такие заявления говорят и о том, что Зеленский не собирается объявлять капитуляцию, несмотря на понимание того, что Запад на помощь не придет. «Своими «наездами» на США и НАТО Зеленский призывает закрыть воздушное пространство над Украиной. Хотя Белый дом, Пентагон и Североатлантический альянс указывают, что это означало бы прямую войну Запада с Россией, причем – ядерную. Никто на это никогда не пойдет», – подчеркнул собеседник.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес Североатлантического альянса. «НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной! Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале главы украинского государства.
«Все, на что способен был альянс сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел», – добавил Зеленский.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил со схожим заявлением, допустив, что НАТО расплатится за свою слабость. Дипломат также указал, что Североатлантический альянс оказался не таким, каким украинцы его себе представляли, сообщает РИА «Новости».
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
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Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины вертолетами Ка-52
Минобороны России распространило в субботу видеоролик, на котором запечатлено уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52.
«Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами», – передает РИА «Новости» описание к видео.
Так, в ролике показан полет двух Ка-52 на малой высоте. После демонстрируются кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты. После чего вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.
Отмечается, что ударные вертолеты применяются на малой и сверхмалой высотах, чтобы исключить запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.
Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. Армейская авиация в ходе специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, выполняет доставку десанта, военных грузов, обеспечивает авиационную поддержку подразделений.
Ранее Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
Напомним, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.
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Под Мариуполем нашли лабораторию с «боевыми» наркотиками украинских националистов
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Войска Донецкой народной республики нашли лабораторию по производству «боевых» наркотических веществ для украинских националистов под Мариуполем.
Лаборатория по изготовлению наркотических веществ найдена в освобожденном поселке Сопино под Мариуполем, ранее там располагались базы запрещенного в России «Правого сектора*», передает РИА «Новости».
При этом в соседнем освобожденном поселке найдена такая же нарколаборатория, в ней – порошки, препараты, шприцы, колбы, представляющие собой небольшой производственный комплекс.
Один из военнослужащих ДНР сообщил, что эти наркотики – «причина тупости, слабоумия и отваги» украинских националистов.
Ранее Минобороны России сообщило, что наступление российских войск продолжено из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов и продлевать режим тишины.
Группа войск ЛНР продолжила наступление, она взяла под контроль над населенными пунктами Голиково, Невское и Катериновка. ВС ДНР взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило семь километров.
До этого Минобороны России объявляло режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.
Двукратную олимпийскую чемпионку из США задержали с наркотиками в Шереметьево
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Американская баскетболистка, двукратная чемпионка Олимпийских игр Бриттни Грайнер была арестована в Подмосковье. Таможенники в Шереметьево нашли наркотики в ее багаже, сообщили в пресс-службе ФТС.
«В феврале 2022 года спортсменка, прилетевшая в Москву из Нью-Йорка, прошла через «зеленый» коридор. Служебная собака Шереметьевской таможни обозначила, что в ручной клади гражданки США возможно находятся наркотики. Просканировав сумку, таможенники обратили внимание на вейпы. Эксперты установили, что в картриджах к ним содержится жидкость с гашишным маслом», – передает пресс-служба ФТС в своем Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в отношении гражданки США возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств в значительном размере. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
В отношении американки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия. Отметим, что с 2015 года Грайнер выступает за клуб «УГМК» (Екатеринбург).
Напомним, в 2019 году Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссасхар к 7,5 годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.
Украинская разведка заявила о гибели члена переговорной группы с Россией в ходе «спецзадания»
Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что участник первого раунда переговоров с Россией от Украины Денис Киреева погиб в ходе спецзадания.
В сообщении украинского ведомства в Facebook говорится, что «при выполнении специальных заданий погибли три разведчика – сотрудники ГУР минобороны Украины».
В числе погибших значится и Киреев. В ведомстве заявили, что разведчики погибли, «защищая Украину».
Ранее в субботу депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что Киреева убили сотрудники СБУ при задержании по подозрению государственной измене.
Эксперт рассказал о провале идеи ЕС поделиться истребителями с Украиной
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«Словаки, поляки и болгары не идиоты, чтобы отправлять свои боевые самолеты на Украину, потому что эти самолеты стоят у них на вооружении и им нечем их заменить», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в ВСУ заявляли, что Болгария, Польша и Словакия намерены передать Украине 70 военных самолетов. Однако Польша и Словакия опровергли данную информацию.
«Сообщение ВСУ с самого начала было фейком. Вопрос заключался даже в том, где бы они эти самолеты применяли, когда все воздушное пространство над Украиной находится под контролем России. Это даже Зеленский знает, который обвиняет НАТО в том, что они не обеспечили бесполетную зону над страной», – считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Воздушное пространство контролируется только двумя видами вооружений – комплексами ПВО и самолетами-истребителями. Нахождение любого инородного объекта в воздушном пространстве Украины – самолета или самолета-разведчика – будет расценено как враждебное, техника будет уничтожена», – объяснил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что иностранные самолеты-разведчики летают сейчас только по польско-украинской границе. «Над территорией Украины не летают даже дроны Global Hawk и так далее, которые раньше практически не выходили из воздушного пространства страны», – уточнил собеседник.
По словам Леонкова, боевые самолеты нужны самим Словакии, Болгарии и Польше. «Они же не идиоты, чтобы поставлять эту технику Украине. Она находится у них на вооружении, а заменить ее нечем. Зачем платить деньги за новую технику, когда у вас есть исправные самолеты? К тому же они прекрасно понимают, что любая техника, которая отправится на Украину, будет уничтожена», – пояснил эксперт.
«Иначе поступают Великобритания и США – они отправляют на Украину вооружение, которое через год должно быть списано и уничтожено. Для них это дешевый способ утилизации своего неликвида, да еще и заработка денег», – заключил собеседник.
В субботу стало известно, что Словакия не планирует передавать самолеты Украине. Об этом заявили в Минобороны республики. «Словакия не планирует передавать свои самолеты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было. Мы не можем передать (другой стране) такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря словацкого Минобороны Мартина Коваль-Какашчикова.
Напомним, во вторник пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявляла, что Болгария, Польша и Словакия намерены передать Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. Позже Польша и Болгария отказались передавать боевые самолеты Украине. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что для того, чтобы срочно предоставить Украине оставшиеся со времен Варшавского договора МиГ-29, имеющиеся на вооружении Болгарии, Словакии, Польши, этим странам надо изъять их из ВВС. Их невозможно просто откуда-то вынуть волшебным образом – каждая такая машина наперечет.
При этом ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине боевые самолеты.
Ветеринар назвала варианты замены импортных кормов для животных
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В случае прекращений поставок иностранных кормов для животных в Россию, возможен дефицит диетологических кормов, с остальными классами питания для животных проблем быть не должно, сказала газете ВЗГЛЯД ветеринар-диетолог Анна Суаро.
После того, как Россия начала военную спецоперацию на Украине, многие западные страны объявли о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний, в том числе транспортных. А введенные против банков санкции сделали невозможными осуществление платежей за границу. В результате были нарушены логистические схемы поставок испортных кормов для животных.
«Насчет диетологических кормов, которые даются животным при заболевании почек, печени и так далее, что очень важно и волнует владельцев, у нас в России их нет. Есть только одна фирма «Winner» от компании Мираторг, которая выпустила корм для почечников и животных с заболеванием ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), но больше у них ничего нет. И то, эти корма очень сложно найти», – говорит Суаро.
В связи с этим, продолжает ветеринар, с точки зрения диетологии животных, Россия может оказаться «в печальной ситуации», если иностранные производители все-таки не смогут наладить поставки кормов обходными путями.
«С рядом иностранных компаний я буквально на днях связывалась, и они сказали, что поставки будут, но, возможно, небольшими партиями. И с логистикой большая проблема. Но, опять же, обещают, что наладят и все будет», – рассказывает специалист.
Что касается повседневных кормов европейских марок, то они производятся в России, поэтому никакого дефицита быть не должно, продолжает собеседница. Кроме того, на рынке присутствует достаточно большой выбор хороших отечественных кормов. Однако класса «холистик» (корма, сделанные из продуктов, пригодных в пищу человеку) в русском сегменте практически нет, говорит эксперт.
«Я позавчера изучила ряд российских марок, которые могут в принципе по составу претендовать на корм супер-премиум класса, чтобы стать в случае чего заменой импортным. Но сейчас у диетологов не очень много опыта работы с отечественными кормами, потому что в основном запросы у владельцев были по зарубежным кормам. Поэтому отзывы по ним собрать сложно, на это понадобится время», – рассказывает Суаро.
С кормами эконом-класса дела в России обстоят намного проще, их выбор очень широк, делится специалист. Однако их усвояемость у животных не очень хорошая, поэтому такие корма не рекомендуют использовать.
Но хорошей альтернативой зарубежным кормам может стать натуральное питание. Правда, самостоятельно подобрать питомцу сбалансированный рацион очень сложно, предупреждает эксперт. Такое питание также может быть диетологическим, но есть риск того, что животное откажется его есть. И на приготовление такой пищи необходимо время, которым располагают не все работающие россияне. Но если хозяин все-таки намерен переводить свое животное на «натуралку», то следует делать это под наблюдением ветеринара.
«Что касается правильного перевода на другой корм, то, например, кошкам вообще голодать нельзя, так как у них может образоваться липидоз печени. Поэтому схема «день не поест, два не поест, а на третий съест» – не подойдет. Поэтому, если кот отказывается от нового корма, да и к собакам это относится, нужно увеличить вкусовую привлекательность еды, добавив в сухой корм консервов, либо чуть-чуть подогреть влажный корм, а также можно менять вкусы», – делится ветдиетолог.
При этом она обращает внимание на то, что у всех кормов разная жирность, количество протеина и углеводов. Поэтому менять корма и вкусы следует постепенно: резкая смена марки корма или даже его вкуса может привести к панкреатиту у питомца.
«Поэтому переводим животное за 7–10 дней. В первый – второй, даем 25 % нового корма и 75 % старого, в третий – четвертый – 50 на 50, пятый – шестой – 75 на 25, где большее количество – новый корм. И только на седьмой день полностью даем новый. Далее, можно корма смешивать, либо просто давать новый и старый (пока тот не закончится) в разное кормление», – заключила Суаро.
Ранее СМИ сообщили, что в связи с началом военной операции на Украине, Международная федерация кошек (FIFE) запретила животным из России участвовать в международных выставках. Кроме того, кошек из России нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE. Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что такое решение организации коснется незначительного числа российских заводчиков, добавив, что существует большое количество других международных организаций.
В Кремле заверили в ответной реакции на экономический бандитизм других стран
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Экономический бандитизм со стороны других государств требует от России соответствующей реакции, планы по поддержке экономики сейчас верстаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, как вы понимаете, должна быть соответствующая реакция», – цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, считают ли в Кремле возможной и такую меру.
По его словам, планы по поддержке российской экономики в условиях санкций сейчас верстаются, в том числе идут ежедневные консультации правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что ситуация в экономике сейчас экстраординарная, и она требует экстраординарных мер.
«Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодных отношений с зарубежным бизнесом; заинтересованной в том, чтобы быть инвестиционно привлекательной. Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется. И на смену этому времени придет время бурного экономического роста», – уверен Песков.
По словам представителя Кремля, наступит пора, когда иностранные компании «снова вернутся на [российский] рынок и будут более чем заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное и восстанавливать свои позиции».
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на таблицу под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» сообщила, что власти России обсуждают отмену ответственности за использование нелицензированного ПО.
Российская сторона объявила режим тишины на Украине
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С 10.00 мск российская сторона объявила режим тишины в ряде регионов Украины для открытия гуманитарных коридоров, сообщает Минобороны России.
В министерстве сообщили, что гуманитарные коридоры открываются для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, передает ТАСС.
Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
Ранее Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. В Минобороны России заявляли, что что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.
При этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.
Вместе с тем генсек ООН Антониу Гутерреш и Сергей Шойгу договорились усилить гуманитарное взаимодействие по Украине.
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Освобожденный офицер ЛНР рассказал об издевательствах в украинском плену
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Освобожденный из украинского плена офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк рассказал об условиях, в которых он пробыл 143 дня, и об издевательствах ВСУ.
«Меня кинули, как собаку, рядом с какой-то помойной ямой, и военнослужащие начали рвать меня на сувениры», – рассказал Косяк.
«Находился я в одиночной камере в полной изоляции… Я был под полным запретом каких-либо «передачек»... И это очень давило психологически», – рассказал 43-летний офицер, который до начала конфликта на востоке Украины жил в городе Алчевске в 45 километрах к западу от Луганска, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что постоянно переживал о семье, но поговорить об этом было не с кем. «Три слова в сутки произносил. Слово «хлеб» утром, на обед – слово «каша», на ужин – три слова: «Ничего не нужно», – пояснил Косяк.
Офицер добавил, что единственное, что спасало – это библиотека. Косяк рассказал, что писал стихи, сидя в камере.
В октябре 2021 года Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК лейтенанта Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое. 5 марта Косяк был освобожден силами ЛНР.
Ранее сообщалось, что российская сторона создала все условия для возвращения освобожденных территорий на Украине к мирной и безопасной жизни.
В пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что из украинского города Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек.
Пушилин: Боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе
Боевики украинского националистического батальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды: под завалами в подвале до 200 человек, в том числе женщины и дети, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
«Мариупольская администрация заявляет о коридоре в сторону Запорожья. Ими было совсем недавно объявлено. По нашей информации, там крайне небезопасно. Поэтому и нести нам за тот коридор ответственность крайне проблематично, потому что там находятся националистические батальоны и уже совершаются провокации. Буквально несколько минут назад боевики «Азова» привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.
В Минобороны сообщали, что отступающие в Донбассе националистические формирования, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры.
До этого в ведомстве отмечали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.
Российские долги недружественным кредиторам разрешили платить в рублях
Российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Организации смогут выплачивать долги в рублях, если эти обязательства в конечном счете являются обязательствами перед кредиторами из недружественных стран, либо в «ином порядке», который определяют ЦБ (для кредитных и некредитных финансовых организаций) и Минфин РФ (для остальных должников), говорится в сообщении на сайте Кремля.
Указ распространяется на обязательства в размере более 10 млн руб. в месяц или в эквиваленте в иностранной валюте по курсу ЦБ на первое число каждого месяца.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, наделяющий Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями.