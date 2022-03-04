Госдума дала право ЦБ приостанавливать операции банков на срок до полугода

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, наделяющий Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями.

Документ, внесенный правительством, расширяет временно полномочия ЦБ в целях обеспечения финансовой стабильности. Он дает регулятору право 2022 году на срок не более шести месяцев приостанавливать или ограничивать проведение кредитными и некредитными финансовыми организациями операций и сделок, передает РИА «Новости».

ЦБ также сможет устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели деятельности таких организаций, в том числе на индивидуальной основе.

Все эти меры смогут вводиться по решению комитета банковского надзора или комитета финансового надзора.

Кроме того, до конца 2022 года по решению совета директоров ЦБ сможет увеличивать сроки предоставления финансовой отчетности эмитента, списков аффилированных лиц и другой информации, а также изменять требования к деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе значения нормативов и показателей, требования к составу и структуре активов, порядку расчета и размеру собственных средств (капитала). Эти решения совета директоров надо будет публиковать в течение 10 дней после их принятия.

Совет директоров ЦБ сможет устанавливать периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита не применяется, в зависимости от категории кредита, в том числе от вида кредитора. Такое право реализуется в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость потребительского кредита.

Вместе с тем Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.

Документ, внесенный правительством России, предоставляет такое право данным категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта 2022 года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период.

Обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в «ковидный» период уже использовали подобное право, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Также Госдума приняла в первом чтении и в целом закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Документ вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Закон освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ, причем данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть иметь обратную силу.

По действующему законодательству, приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагается НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращается.

Условие о взимании НДС в зависимости от факта изъятия слитков из хранилищ банков было закреплено в законодательстве, чтобы предотвратить реализацию слитков на производственные цели.

Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.

Применение этих режимов создает неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, пояснял инициатор принятия закона, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник. Фактически это вывело из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, которые вступят в силу с 2023 года.

На заседании в пятницу Госдума приняла и пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России, который, в том числе, позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.

Основной закон предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.

Декларация может быть представлена в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.

Например, помимо акций или облигаций, можно будет легализовать производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие, пояснял на заседании кабмина 2 марта премьер-министр России Михаил Мишустин. Таким образом, указывал он, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.

Ранее Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.