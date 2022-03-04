Российское психологическое общество исключили из ЕФПА

Российское психологическое общество столкнулось с беспрецедентной негативной реакцией со стороны Национальной психологической ассоциации Украины в ответ на опубликованное Исполнительным комитетом Европейской федерации психологических ассоциаций, которая заявила о необходимости немедленного исключения РПО из ЕФПА.

«Как нам стало известно, сразу после опубликования этого взвешенного заявления Исполнительным комитетом ЕФПА неожиданно возникла негативная реакция со стороны Национальной психологической ассоциации Украины, которая заявила о необходимости немедленного исключения РПО из ЕФПА», – говорится в заявлении на сайте Российского психологического общества.

При этом в обществе добавили, что являются неполитической организацией и в первую очередь обеспокоены тяжелыми психологическими последствиями кризиса, а поэтому «всегда готовы предложить помощь, используя профессиональные ресурсы нашей ассоциации, и способность опираться на коллективный потенциал наших членов».

В связи с жестким давлением, Исполком ЕФПА был вынужден рассмотреть заявление украинских коллег. В связи с чем было созвано внеочередное заседание Президентского Совета ЕФПА 3 марта 2022 года по вопросу статуса РПО в ЕФПА.

«Результатом, несмотря на предложение РПО о временном приостановлении членства в ЕФПА, а также на заявления ЕФПА о том, что она не является политической организацией и фокусируется на профессиональных целях и задачах, а также содействии в построении единого профессионального мира и продвижения профессиональной поддержки стало ничем не обоснованное, решение об исключении РПО из ЕФПА, продиктованное требованиями отдельных членов Ассоциации в свете похожих реакций некоторых европейских структур», – заявлено в сообщении.

Так, в рамках бурного обсуждения было зачитано открытое обращение Президиума РПО о сохранении профессионального единства и необходимости поддержки, но в итоге было принято решение, которое по мнению общества подрывает сами основы профессиональной этики и гуманистической парадигмы профессии.

«С учетом богатой и продуктивной истории взаимоотношений РПО и ЕФПА мы не можем согласиться с правильностью и легитимностью такого неожиданно недружественного шага и как психологи понимаем, что оно продиктовано больше эмоциональными или политизированными мотивами, и очень похоже на проявление дискриминации по национальному признаку в научном сообществе», – отмечается в заявлении.

Специалисты общества отказываются согласиться «с абсурдными, граничащими с цинизмом, упреками и обвинениями» некоторых зарубежных коллег в адрес российских психологов в том, что они оказывают помощь «не тем беженцам» или «не тем детям», якобы непосредственно участвуют в подготовке и проведении военных операций.

Однако специалисты общества подчеркнули, что намерены сохранить приверженность профессиональным идеалам и планируют рассматривать сложившуюся ситуацию как временную, а также предпринимать «все возможные шаги для ее разрешения и возвращения в конструктивное русло».

Уточняется, что возникшая ситуация не отнимает у РПО и его членов возможности продолжения деятельности в составе ЕФПА в будущем. Также сохраняются двусторонние отношения РПО с европейскими коллегами в рамках работы других международных психологических ассоциаций и совместных научных и образовательных проектах.

Специалисты обществе отметили, что обстоятельства «накладывают дополнительные серьезные обязательства по объединению усилий и укреплению сотрудничества для выполнения основной миссии РПО – развитие психологической науки, образования и деятельности в интересах людей, нуждающихся в профессиональной психологической помощи и поддержке во всем мире».