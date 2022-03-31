Тбилиси прокомментировал решение Зеленского уволить посла Украины в Грузии

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что его страна «сделала все на международных платформах в плане поддержки партнеров» по событиям на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы действуем полностью в соответствии с финансовыми санкциями (против России), которые вводит международное сообщество», – отметил также глава грузинской дипломатии, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского уволить послов в Грузии и Марокко за то, что эти страны якобы не заняли более отчетливую позицию в поддержку Киева.

Министр напомнил также, что нацбанк Грузии «ясно заявил, что Грузия действует в соответствии со своими обязательствами и международными стандартами».

Со своей стороны, депутат от правящей «Грузинской мечты» Бека Давитулиани сказал, что президент Украины выдвинул претензии к своему послу, однако «это в целом укладывается в канву» последних шагов Киева по отношению к Тбилиси.

Депутат сказал, что воздержится от критики решений президента Украины Владимира Зеленского, пока там продолжаются боевые действия.

При этом парламентарий отметил, что «Грузия делает для поддержки Украины все, что в ее силах».

Поэтому по его словам, упреки со стороны Киева в адрес Тбилиси «несправедливы».

«Придет время, и тогда поговорим об этих разногласиях и о несправедливости», – сказал Бека Давитулиани.

Грузия полностью солидарна с Украиной на всех политических площадках, но не присоединилась к экономическим санкциям против России.

Напомним, 15 марта посол Украины Игорь Долгов, отозванный Киевом 1 марта после отказа Тбилиси присоединиться к экономическим санкциям против Москвы, вернулся в Грузию.