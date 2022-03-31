Автопробег в поддержку присоединения к России прошел в Южной Осетии

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31 марта, четверг  |  Последнее обновление — 00:30  |  vz.ru
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На каких автомобилях будут ездить россияне

Стало известно, какие модели сможет производить АвтоВАЗ без западных комплектующих Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Авторынок России оказался в сложнейшей ситуации – ему грозит падение числа продаж новых машин вдвое. Не смог противостоять политическому давлению даже Renault, который больше других инвестировал в Россию. На потребительском уровне – дефицит, небывалый рост цен и сомнительные сделки. Однако «АвтоВАЗ» готовится скоро выпустить импортозамещенные модели. Что это будут за автомобили? Подробности...
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Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях

Военнослужащий ВС РФ в Республике Абхазия Артур Лебедев/ТАСС
Руководство Украины продолжает надеяться на то, что ВСУ не придется противостоять российской армии в одиночку и что против нее будет открыт еще один фронт – или в Закавказье, или в Молдавии, или даже с участием Польши. Есть и четвертое направление – даже более «перспективное», чем эти три, но в реальности Украине придется довольствоваться совсем другим опытом. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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У обострения в Карабахе есть украинский и азербайджанский след

Боевые действия в Карабахе грозят развернуться с новой силой Сергей Бобылев/ТАСС
Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий. Несколько дней назад в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга, но в итоге и Баку, и Ереван оглядываются на Россию. Почему обострение возникло именно сейчас и что в этом случае делать Москве?  Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Война до последнего украинца – это взгляд, навязываемый Западом

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Нынешний и все предыдущие этапы российско-украинских переговоров – лишь нащупывание точек соприкосновения. Решаться вопрос будет очевидно на высшем уровне. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Новой России понадобится китайское терпение

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России конфликт с Западом воспринимается пока еще как эпизод, а для китайцев это часть масштабной истории с открытым концом, который не предвидится в обозримой перспективе. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

В Стамбуле не решают, а ведут переговоры

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Мы вовлечены в украинскую медиареальность не меньше украинцев. И фразу «предложения Украины получены и будут доложены президенту» предпочли упустить, чтобы сразу поддаться эмоциям. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

Почему дорожает рубль

Прорыв на переговорах с Украиной

Обсуждение: 24 комментария
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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    Видео

    российский авторынок


    На каких автомобилях будут ездить россияне

    «коллективный Зеленский»


    Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях

    переговоры в стамбуле


    Россия сделала два шага к миру

    биологическое оружие


    Байдены заинтересованы в исчезновении Зеленского

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    на ваш взгляд


    Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?

    Автопробег в поддержку присоединения к России прошел в Южной Осетии

    31 марта 2022, 00:01

    Текст: Антон Антонов

    В Цхинвале состоялся спонтанный автопробег в поддержку предложения о присоединении Южной Осетии к России, сообщают информационные агентства.

    Одна из участниц автопробега пояснила, что «как только в партии «Единая Осетия» узнали о референдуме, ребята быстро собрали своих и вышли на улицы Цхинвала». В автопробеге приняли участие около полусотни машин. Они проехали по Цхинвалу с флагами Южной Осетии и России. Автопробег завершился на Театральной площади, передает Sputnik.

    Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет в ближайшее время.


    Песков оценил призывы идти до конца на Украине
    		    30 марта 2022, 13:38
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине словами: «Сталинградов в календаре нет и быть не должно».

    «Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное, здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    «Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам», – добавил он.

    По словам Пескова, подвижек по вопросу гуманитарной операции в Мариуполе пока нет.

    Ранее сообщалось, что Елисейский дворец констатировал по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина, что гуманитарная операция в Мариуполе невозможна «на данном этапе».

    «Нет, пока нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли продвижения по поводу гуманитарной операции в Мариуполе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести совместно с Грецией и Турцией гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя, добавив, что намерен обсудить это с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (133)
    США призвали мир готовиться к масштабному наступлению России на Украине
    		    30 марта 2022, 00:51
    Фото: Erin Scott/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Никто не должен быть обманут заявлениями России, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины».

    Бедингфилд сказала, что США и Украина «очень тесно работают над широким спектром вариантов действий», но она «не может заранее рассказать ни о каких конкретных деталях, касающихся каких-либо дискуссий о гарантиях безопасности». При этом США готовы оказывать содействие Украине в ее переговорах с Россией и поддерживают участие Киева в этом дипломатическом процессе. «Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров», – приводит ее слова ТАСС.

    При этом Бедингфилд заявила, что «никто не должен быть обманут заявлениями России». По мнению США, «любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод» войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». США «видели с самого начала», что Россия «агрессивно наступала на Киев в начале этого конфликта», сказала Бедингфилд, добавив, что «нет оснований полагать, что они изменили эту стратегию».

    По ее словам, США рассматривают различные варианты новых ограничений против России, включая расширение уже введенных санкций и их ужесточение. США «не ожидают, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем». США будут добиваться того, чтобы Россия заплатила «максимальную цену» за военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».

    Бедингфилд попросили предоставить детали планов администрации США принять в стране 100 тыс. украинских беженцев. В ответ она заявила: «Мы рассчитываем, что большинство из этих беженцев захотят остаться поближе к дому, захотят остаться в Европе. Но мы прилагаем усилия для того, чтобы гарантировать, что мы сможем принять 100 тыс. человек».

    Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и приверженность дипломатии со стороны России, заявила Бедингфилд.

    Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. При этом гарантии не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. В связи с тем, что переговоры переходят в практическую плоскость, Министерством обороны «принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», сообщил замминистра обороны России Александр Фомин, который также участвовал в переговорах.

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    Коментарии (62)
    Азербайджан объявил в розыск российского депутата
    		    30 марта 2022, 14:39
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Азербайджанские власти объявили в международный розыск российского депутата Михаила Делягина, сообщила пресс-служба азербайджанской генпрокуратуры.

    «В генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проведено расследование в связи с недавними выступлениями в СМИ депутата Государственной думы Российской Федерации, заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаила Геннадьевича Делягина, противоречащими принципам сотрудничества двух стран. В связи с этим Азербайджан объявил Делягина в международный розыск», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Напомним, Делягин в эфире российского телеканала указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Польши и Азербайджана, и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности последнего.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал депутата Госдумы Михаила Делягина контролировать свои эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес Азербайджана.

    Песков подчеркнул, что «это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии России».

    Коментарии (65)
    Ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой

    30 марта 2022, 01:56

    Текст: Антон Антонов

    В Германии возникла угроза остановки сталелитейного, химического и бумажного производств из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России, сообщили крупнейшие промышленные союзы страны.

    Президент немецкого профсоюза химиков IGBCE Майкл Вассилиадис заявил, что «взрывные цены на энергоносители, но прежде всего, возможное эмбарго на поставки газа сильно ударят по энергоемкой промышленности», передает «Говорит Москва» со ссылкой на Bloomberg.

    Среди последствий сбоя в работе предприятий Вассилиадис перечислил сокращение рабочего времени сотрудников и рабочих мест, коллапс в производствах в Европе – все это будет иметь глобальные последствия, пишет Forbes.

    Сообщается, что крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических и бумажных производств в течение нескольких недель, если прекратятся поставки энергоресурсов из России.

    Bloomberg указывает, что Германия покупает свыше половины импорта российского топлива. По данным федерального статистического управления страны, в январе Россия заработала около 3 млрд евро от экспорта энергоносителей в Германию.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется. Глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа с целью отказа от поставок российского голубого топлива.

    23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.

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    Коментарии (14)
    В Кремле ответили на вопрос о сроках начала оплаты газа в рублях
    		    30 марта 2022, 13:33
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Оплата российского газа другими странами в рублях не начнется 31 марта, поскольку это более растянутый процесс, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет, абсолютно. Оплата и поставки – это растянутый по времени процесс», – передает его слова РИА «Новости»

    «Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто», – пояснил Песков.

    Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы. 

    Коментарии (68)
    Немцы возмутились отказом G7 платить за российский газ в рублях

    30 марта 2022, 09:20

    Текст: Наталья Ануфриева

    Немцы раскритиковали решение государств группы G7 отвергнуть требование Москвы оплачивать счета за газ в рублях, своим мнением читатели издания Die Welt поделились в комментариях к соответствующей статье.

    Пользователь Jorg W написал, что «Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении, то, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет, ведь санкции движутся по траектории бумеранга», передает РИА «Новости».

    «Если рассуждать логически, то почему бы (президенту России Владимиру) Путину не закрутить кран? В данный момент для Путина не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро», – считает Robin Masters.

    «Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», – подытожил Norbert S.

    Ранее целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.

    Между тем 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.

    Вместе с тем в России предложили задуматься над новой платежной единицей для дружественных стран.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

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    Коментарии (30)
    Украина захотела добиться отвода российских войск на февральские позиции
    		    30 марта 2022, 04:26
    Фото: Lev Radin/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

    Кислица сообщил, что Россия и Украина обсуждают «механизм введения режима прекращения огня, отвод войск и других вооруженных формирований, безопасное функционирование на постоянной основе гуманитарных коридоров, а также обмен погибшими, освобождение военнопленных и мирных граждан», передает ТАСС.

    При этом «подписание соглашения о гарантиях безопасности», по его словам, «возможно лишь после возвращения всех российских вооруженных формирований на позиции по состоянию на 23 февраля». Кислица считает, что установление режима прекращения огня и деэскалация на Украине произойдут не скоро. 

    Как заявил постпред, состоявшиеся в Турции переговоры России и Украины свидетельствуют, что Москва «может быть готова к движению вперед, однако еще предстоит долгий путь к устойчивому режиму прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации».

    Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

    Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Бойцы ДНР и России устранили опасную снайпершу в Мариуполе

    30 марта 2022, 14:25

    Текст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие армии России совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе: женщина убивала как военных, так и мирных.

    Бойцы опубликовали тело снайперши, завернутое в покрывало. Авторы Telegram-канала «Мариуполь Z» отмечают, что женщина успела убить и мирных, и военных в Донбассе. По данным же Telegram-канала «Оперативные сводки», снайперша может быть причастна к убийству минимум семи солдат, передает «Царьград».

    Предположительно, ликвидированной может быть известная на Украине профессиональная убийца Елена Белозерская, которая начинала работать журналисткой, но позже присоединилась к группировке нацистов. Отмечается при этом, что Белозерская была блондинкой, а убитая снайперша – брюнетка.

    Второе предположение – убитая служила снайпером в полку «Азов». Фото ее удостоверения появилось в Telegram-канале блогера Сергея Колясникова. Согласно документу, она носила позывной «Оса». Официальных комментариев по этому поводу не поступало. 

    Ранее сообщалось, что украинские войска в 12.02 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм.

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    Коментарии (24)
    Эксперты оценили вероятность контрнаступления ВСУ под Киевом
    		    30 марта 2022, 13:56
    Фото: пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    «Для контрнаступления нужна тяжелая техника. У Киева на северном направлении ее почти не осталось», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Москва официально сокращает активность боев на этом направлении.

    «Ни о каком завершении специальной военной операции речи не идет. Это же касается киевского направления», – уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, «если Россия где-то ограничивает военную активность – значит, этот участок будут подстраховывать ударами по ВСУ с воздуха».

    «Те силы, которые будут переброшены с этого направления, – продолжил эксперт, – займутся решением одной из приоритетных задач – полным уничтожением группировки ВСУ в Донбассе. А дальше мы увидим движение в сторону Приднестровья с занятием Николаева и Одессы», – прогнозирует Коротченко.

    В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков уверен, что ВСУ не смогут организовать полноценное контрнаступление даже в случае наличия таких планов.

    «Дело в том, что для атаки нужна тяжелая бронетехника. А ее у Украины практически не осталось. Кроме того, те формирования, которые сейчас есть в Киеве, неспособны на это. Ну и любое контрнаступление предполагает выход за пределы жилой зоны. И тогда противник будет уничтожен российскими войсками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    Напомним, Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова по итогам прошедших во вторник российско-украинских переговоров в Стамбуле. На фоне этого ВСУ с утра среды продолжают обстрелы Донбасса.

    Вместе с тем глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский заявил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает полное прекращение огня.

    В среду утром постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля.

    При этом США призвали мир готовиться к масштабному наступлению России на Украине, сказала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». В то же время The New York Times сообщает о якобы успехах ВСУ на северо-западном направлении от Киева и освобождении города Ирпень. Однако эта информация не находит подтверждений. 

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    Коментарии (23)
    Самолет российских ВКС сбил в воздушном бою Су-24 ВВС Украины
    		    30 марта 2022, 11:35
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российский военный самолет сбил в ходе воздушного боя Су-24 ВСУ в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    «В районе населенного пункта Тюмень Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 Военно-воздушных сил Украины», – передает ТАСС его слова.

    По информации генерала, российская армия оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины.

    Всего за время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тыс. танков и бронетехники.

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    В Австрии разъяснили, как собираются оплачивать российский газ

    30 марта 2022, 14:48

    Текст: Наталья Ануфриева

    Австрийская компания OMV сообщила, что не получала от Газпрома запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро, заявил ее представитель.

    Представитель компании сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту (Газпром)», передает РИА «Новости».

    «Договорной основой является оплата в евро», – отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

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    Эксперты из США назвали расчеты «Алмаз-Антея» самыми верными по делу MH17
    		    30 марта 2022, 16:02
    Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американские эксперты заявили, что расчеты российского концерна «Алмаз-Антей» по делу MH17 наиболее соответствуют характеру повреждений на обломках самолета, заявила адвокат одного из обвиняемых россиян Сабине тен Дуссхате.

    «Все три эксперта (из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского «Алмаз-Антея») пришли к разным выводам относительно места пуска ракеты. Ввиду экспертизы «Алмаз-Антея», его комплексного подхода и простым объяснениям, которые они представили в отчетах и в ходе опроса», – сказала адвокат в суде, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что сторона защиты расценивает результаты «Алмаз-Антея» как самые надежные.

    Защита решила обратиться за оценкой отчетов «Алмаз-Антея», голландских и бельгийских экспертов к группе опытных американских экспертов.

    «Американские эксперты пришли к выводу, что расчеты «Алмаз-Антея» по делу MH17 больше всего соответствуют характеру повреждений, обнаруженных на всех доступных обломках самолета», – указала юрист.

    Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.

    Опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» проводился еще летом 2021 года. Тогда же проводился опрос представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия).

    Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

    Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.

    Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

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    Власти Грузии назвали число въехавших в страну россиян с 24 февраля

    30 марта 2022, 10:53

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    В период с 24 февраля по 20 марта в Грузию въехало 35 тыс. 28 граждан России, выехало 20 тыс. 733, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на МВД страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В середине марта министр МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что «после 24 февраля в Грузию въехало 30 439 граждан России, и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года». При этом, по его словам, уже выехали 17800 граждан России.

    В последнее время в соцсетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан России экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.

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    Лавров прибыл в Китай
    		    30 марта 2022, 05:01
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Туньси, где пройдет министерская конференция государств – соседей Афганистана, сообщило российское ведомство.

    В среду Лавров встретится с руководителем МИД Китая Ван И, а также проведет переговоры с другими зарубежными коллегами, передает ТАСС.

    Лавров после визита в Китай совершит региональную поездку, а на следующей неделе проведет ряд встреч в Москве, передает РИА «Новости»

    Напомним, первую встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран провели в Москве, вторую – в Тегеране. В переговорах приняли участие Россия, Китай, Таджикистан, Иран, Пакистан, Туркмения и Узбекистан. В ноябре Лавров заявил, что главной задачей для России является недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии.

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    В Германии отказались «нарушать контракты» и платить за газ в рублях
    		    30 марта 2022, 11:31
    Фото: Bernd von Jutrczenka/DPA/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    ФРГ не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

    Хабек заявил, что «мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам (энергоносителей)», и он рад, что «компании точно так же оценивают ситуацию», передает ТАСС.

    Он также напомнил, что ранее страны «Группы семи» отклонили возможность оплаты за российские энергоресурсы в рублях.

    Кроме того, власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. Чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них.

    «Она предусматривает мониторинг ситуации», – пояснил он. Министр сообщил, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.

    Напомним, целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России.

    При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.

    До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

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