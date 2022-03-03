Сенатор: Украинская вода не успеет помочь Крыму на предстоящей посевной

«Дело в том, что пока Крым был украинским, трубы массово воровали, – выкапывали и сдавали на металлолом. Вся система орошения пришла в упадок. Теперь придется долго восстанавливать», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя появление первой после 2014 года воды на полуострове, пришедшей с материка по Северо-Крымскому каналу.

«Основные работы теперь связаны с восстановлением насосной станции. Вода же не текла просто самотеком. Русло и раньше было не очень качественным. Из-за этого, к слову, еще в то время, когда Крым был в составе Украины, терялось до 60% поступающей воды. А за последние 8 лет русло и вовсе пришло в негодное состояние. Сейчас шаг за шагом ситуация будет исправляться», – пообещал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

На ремонт насосной станции уйдет еще несколько недель, полагает Цеков. «Но для орошения нужно восстановить разворованную систему труб. Предстоит укреплять русло, чтобы вода не терялась по пути. За полтора-два месяца это не сделаешь. Работа на годы. Поэтому вода вряд ли сможет использоваться во время предстоящей посевной, которая начнется в апреле», – посетовал он.

Тем не менее сам факт появления воды уже поднял настроение жителям полуострова, особенно приграничных Армянска и Красноперекопска. «Этим городам – с учетом работы местных химических предприятий – нужны большие объемы воды», – добавил Цеков.

В четверг в Крым с территории Украины пришла самотеком первая вода. Русло Северо-Крымскому каналу заполнилось водой до города Армянск, расположенного возле украинской границы. Сейчас активно ведутся работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов, подача воды в Крым произойдет после их завершения.

Открытие канала стало одним из результатов российской спецоперации на Украине. На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала канал в течение последних восьми лет – с момента воссоединения полуострова с Россией.

Как сказал газете ВЗГЛЯД председатель Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль, с российской стороны Северо-Крымский канал полностью готов к эксплуатации. Впрочем, по его словам, объема поступающей пока воды не хватит для начала заполнения водохранилищ – нужно завершить ремонт всех механизмов и перегородок в той части канала, что расположена в Херсонской области Украины. Тем временем, образцы поступающей воды передали для анализа в Роспотребнадзор и лабораторию Госкомводхоза.

В свою очередь, мэр Армянска Василий Телиженко добавил, что объем воды в канале пока достаточно маленький, поэтому на полноценный запуск может уйти «несколько недель». Пока с территории Украины поступает 30-50% объема воды. «Для того чтобы канал полноценно заработал, необходимо определенное время», – пояснил Телиженко газете ВЗГЛЯД.

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