Стало известно о возможном переносе места переговоров России и Украины

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3 марта, четверг | Последнее обновление — 11:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт оценил итоги первой недели спецоперации России на Украине
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В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и её граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел.
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Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь?
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Одно дело – ярость воина. Другое дело – ярость, ненависть и кровожадность человека, сидящего перед монитором в уютном кресле и радостно желающего другим людям лютой смерти.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стало известно о возможном переносе места переговоров России и Украины
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Переговоры делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской пущи в другое место, в пределах Брестской области, решение не принято, данных о времени пока нет, сообщил источник в дипломатических кругах.
«Из Беловежской пущи переговоры могут перенести, но все остается в пределах Брестской области. По времени пока ясности нет», – передает РИА «Новости» сообщение источника.
Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что в четверг на переговорах с Украиной будет обсуждаться прекращение огня. Он отметил, что в ходе первых мирных переговоров делегаций из России и Украины по ряду моментов удалось достигнуть взаимопонимания, но несколько пунктов украинские представители решили обсудить со своим руководством в Киеве.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы».
Президент страны Владимир Зеленский подтвердил проведение переговоров 2 марта.
Киев отказался выполнять «российские ультиматумы»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы».
«Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов... Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно», – сказал на брифинге Кулеба, передает РИА «Новости».
Также глава МИД Украины подтвердил, что в ходе телефонных переговоров с британской коллегой Лиз Трасс согласовал новые санкции против России.
«Согласовали новые санкции против России за ее варварскую агрессию против Украины, а также шаги по закрытию любых лазеек, чтобы не оставить России шансов обойти текущие и будущие санкции», – написал он в соцсетях.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник, в среду должен состояться второй раунд.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины и защите жителей ДНР и людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине
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В ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют – более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными. В списке пленных находится 572 человека.
В минобороны подчеркнули, что информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки, – это целенаправленная дезинформация.
«Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки – это целенаправленная дезинформация», – сказал Конашенков.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В минобороны добавили, что удары наносят только по военным объектам, а не по гражданским.
На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада.
В ЛНР показали брошенную военную технику отступающих ВСУ
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Киевские силовики при отступлении бросают бронетехнику, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района брошен танк с поврежденной гусеницей.
«Это танк Т-64 модернизации БВ, это конкретно украинская модернизация, характерная окраска видна. Передвигалась колонна украинской техники со стороны населенного пункта Нижнетеплое в сторону населенного пункта Счастье, попала под точечный артиллерийский обстрел, соответственно танк потерял гусеницу, съехал в овраг, где его и бросили», – приводит слова Филипоненко пресс-служба.
По словам представителя милиции, брошенная украинская техника чаще всего тяжелая и ее очень много. Так, в радиусе 20 км оставлено минимум семь танков, из них не на ходу только один.
«Видимо, украинским войскам отступить и сохранить свои жизни, бросить свою технику было важнее, чем сохранить боеспособность своих подразделений и целостность своей техники», – уточнил представитель оборонного ведомства Республики.
На брошенную технику наносят соответствующую маркировку (Z). Он добавил, что в районе между Станицей Луганской и Счастьем «обстановка стабилизировалась в полной мере».
Политолог предсказал итоги спецоперации России на Украине
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«Наиболее вероятные итоги конфликта – законодательное закрепление нейтрального статуса Украины, осуждение неонацистов, федерализация страны и проведение новых выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя цели военной спецоперации России на Украине.
«В рамках задачи по демилитаризации Украины по-прежнему будет уничтожаться инфраструктура ВСУ, а также та, которую в свое время построили натовцы – это, например, касается пунктов в Очакове. Совершенно точно будут разрушены системы связи, военные аэродромы и уничтожена основная военная техника – в первую очередь самолеты, танки, артиллерия, РСЗО», – считает политолог Марат Баширов.
«Относительно денацификации будет два процесса – во-первых, Россия будет настаивать на закреплении в законодательстве Украины нейтрального статуса, а во-вторых, на юридическом запрете на деятельность нацистских организаций, которые на сегодняшний день имеют в стране и политическое образование, и военизированные подразделения», – полагает эксперт.
По мнению аналитика, пройдут суды по военным преступлениям, часть националистически настроенных людей арестуют. «После этого пройти безнаказанно с портретами Бандеры по Крещатику уже не получится», – уверен собеседник.
«Далее начнется самое интересное – будущий политический процесс. Самое оптимальное, что ждет Украину – это федерализация страны, то есть будет союз регионов с очень широкой автономией. Что-то наподобие Швейцарии, где каждый кантон имеет высокую степень самостоятельности, но при этом страна проводит общую политику в ряде направлений», – пояснил политолог.
«Единственное, мне непонятен юридический статус того, кто будет управлять Украиной после завершения специальной военной операции. Однако с юридической точки зрения есть вероятность возвращения бывшего президента страны Виктора Януковича, – предположил Баширов. – Тогда он сможет объявить, что в стране был государственный переворот, в результате чего господин Порошенко и господин Зеленский станут нелегитимными президентами».
«То есть страна в некотором смысле откатится на статус 2014 года, после чего Янукович назначит новые выборы, в результате которых будут вноситься изменения в законодательство. Далее украинцы сами будут выбирать своего президента, Россия сюда вмешиваться не будет», – заключил эксперт.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом, но Украина тянет время. Вместе с тем МИД Белоруссии сообщил, что последние приготовления к переговорам между делегациями России и Украины находятся на завершающей стадии, Минск готов приложить все необходимые усилия, передает ТАСС.
Ранее стало известно о возможном проведении второго раунда переговоров России и Украины вечером 2 марта. Помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.
Накануне Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – цитирует его РИА «Новости».
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел на украино-белорусской границе в понедельник. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Эксперт: Взятие Херсона открывает путь для российской армии на Одессу и Николаев
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«Взятый российскими войсками Херсон должен стать тылом для проведения операции в прибрежном направлении и в сторону Запорожья. Но для успеха российским военным нужно выполнить несколько важных задач», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Прокаев. Херсон перешел под полный контроль российской армии в среду.
«Взятие Херсона – это, с одной стороны, символический успех. Ведь это первый областной центр, который полностью перешел под контроль российских войск. С другой стороны, город может стать надежным опорным пунктом и тылом для проведения военной операции в прибрежном направлении и в сторону Запорожья», – считает военный эксперт Андрей Прокаев.
Именно в Херсоне и его окрестностях «жизненно важно обеспечить взаимодействие с местным населением и главами администраций», подчеркнул собеседник. Для российских военных сейчас это задача номер один. «Одним из способов этого является обеспечение бесперебойной доставки продовольствия и товаров первой необходимости. Нужно обеспечить непрерывную поставку электроэнергии, нормальную работу коммунальных служб и следить за правопорядком», – подчеркнул эксперт.
В ближайшее время, судя по информации из открытых источников, наступление российской армии будет развиваться по нескольким направлениям. «Это прибрежное направление – Николаев и Одесса, а также центральная часть страны – Запорожье. В прибрежном направлении важнейшим пунктом на данный момент является Николаев. Первоочередной задачей будет аккуратное продвижение к городу без растягивания коммуникаций и без оголения тылов, чтобы оставлять их защищенными», – прогнозирует эксперт.
Следующей задачей будет блокирование Николаева и взятие города под контроль. «Уже после этого будет разворачиваться операция в сторону Одессы. Там вполне возможно осуществить морское десантирование при поддержке сил со стороны Николаева», – добавил собеседник.
В среду Херсон был взят российской армией под полный контроль. Как заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков, «гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме». «Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения», – сообщил Конашенков.
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Сатановский: У Зеленского нет права говорить от лица евреев и про евреев
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«Видимо, у Зеленского случился передоз. Он уже давно перестал иметь хоть какую-то возможность говорить от лица евреев и про евреев», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент Украины обвинил Россию в ударе по Бабьему Яру в Киеве, где во время Великой Отечественной войны нацисты массово расстреливали евреев и киевлян других национальностей.
«Ну да, ведь хорошо известно, что в Бабьем Яру расстреливали евреев и всех, кто там лежит, не бандеровцы, а русские. Конечно! А причина того, почему руководство России настроено против Зеленского, – это, конечно же, антисемитизм. Это заметно по их друзьям и окружению. Они такие антисемиты, что аж плакать хочется», – саркастически заметил политолог Евгений Сатановский.
«Особенно хорошо это заметно по визитам Путина в синагоги – до него их не посещал ни один из лидеров России. А для Путина это совершенно нормально. Он вообще в этом плане абсолютно нейтральный и нормальный человек», – продолжил эксперт.
«А среди россиян, на которых наложены санкции, конечно же, нет ни одного еврея. Днем с огнем ищи и не найдешь, – добавил Сатановский. – Поэтому пожмем плечами. Видимо, у Зеленского случился передоз. Каким именно сортом наркотика он пользуется и какой алкоголь пьет, а также как это сказывается на его психике – я не знаю. Но он артистическая фигура, большой артист».
«Особенно любопытно это наблюдать после прошлогоднего Всемирного форума «Жизнь народу моему!», который проходил в Израиле, где Путин был главным спикером и на него смотрела вся мировая элита. Единственным, кто приехал тогда в Израиль, но не пришел в зал, был Зеленский. Это фантастическая ситуация, после которой он вообще перестал иметь хоть какую-то возможность говорить от лица евреев и про евреев», – уверен политолог.
«Сделал он это исключительно для того, чтобы не сидеть и не слушать Путина, который был первой скрипкой на форуме, посвященном памяти о событиях Холокоста. Зеленскому ведь тогда отказали в возможности выступить с той же трибуны. Поэтому он решил выпендриться и просто не пришел. Это была такая пощечина, после которой пробы на нем некуда ставить. Это же касается и его лживых слов об ударе по Бабьему Яру», – заключил Сатановский.
В среду президент Украины Владимир Зеленский в очередном телеобращении к народу обвинил Россию в ударе по Бабьему Яру, где нацисты во время Великой Отечественной войны убили множество евреев. Также он намекнул на антисемитизм русских и незнание ими Киева.
Накануне Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – цитирует его РИА «Новости».
Также Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны «хотя бы намеки» на полное прекращение огня.
Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе в понедельник. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине
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Военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники, рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов», – приводятся его слова на сайте Минобороны.
Конашенков добавил, что «другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».
«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника. Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих», – заключил представитель Минобороны.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Зеленский поручил Одесскую область экс-командиру «Айдара»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-командира батальона «Айдар» Максима Марченко руководителем Одесской области, сообщило издание Страна.ua. Кроме того, профессиональный разведчик Игорь Табурец назначен главой Черкасской области.
«Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей. Черкасскую область возглавил Игорь Табурец (разведчик), а Одесскую – Максим Марченко (военный)», – передает сообщение издания РИА «Новости».
Новый глава Одесской области Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», в 2017 году – заместителем командира 92-й механизированной бригады, а после – командиром 28-й механизированной бригады. В России Марченко проходит подозреваемым по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков в Донбассе, отмечает Украина.ру.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
«Максим Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», в 2017-м – заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м – командиром 28-й механизированной бригады», – сообщило украинское издание.
Батальон «Айдар» участвовал в военной операции в Донбассе. Его финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Известно, что «силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов».
Мединский: В четверг на переговорах с Украиной будет обсуждаться прекращение огня
В ходе первых мирных переговоров делегаций из России и Украины по ряду моментов удалось достигнуть взаимопонимания, но несколько пунктов украинские представители решили обсудить со своим руководством в Киеве, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
«Как вы знаете, на прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений РФ, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня. По ряду предложений мы в общем-то нашли взаимопонимание за столом переговоров», – передает слова Мединского РИА «Новости». Режим прекращния огня будет обсуждаться и завтра, добавил он.
Российская делегация уже прибыла в Беловежскую пущу, где запланирован второй раунд переговоров. По словам ее главы Владимира Мединского, украинские представители уже направляются на переговоры, их прибытие ожидается 3 марта.
Напомним, делегация российской стороны уже направилась к месту переговоров с украинской, они пройдут на белорусской территории. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы». Президент страны Владимир Зеленский подтвердил проведение переговоров 2 марта.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
В США усомнились в задействовании Россией резерва для операции на Украине
Пентагон не видит признаков того, что Россия планирует задействовать дополнительные резервы на своей территории для проведения военной операции на территории Украины, заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства США Джон Кирби.
«Мы не видим никаких признаков того, что президент (Владимир) Путин ощущает необходимость привлечь дополнительные силы откуда-либо еще», – цитирует его РИА «Новости».
Как отметил представитель Пентагона, Россия «наращивала свою группировку» у границ Украины с начала осени 2021 года. «По нашим оценкам, подавляющее число этой боевой силы сейчас находится на Украине», – указал Кирби.
Он также отметил, что США не видят оснований считать, что Белоруссия готовится ввести свои войска на Украину.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Песков призвал не применять к Казахстану слова Путина о формировании границ Украины
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Заявления президента России Владимира Путина о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У него уточнили, относится ли мнение президента о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР и Казахстану.
«Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы», – передает слова Пескова РИА «Новости».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря, сообщил генеральный штаб ВСУ.
«В целях безопасности гражданского судоходства Военно-морскими силами ВС Украины было закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря», – передает ТАСС сообщение генштаба.
Во вторник Министерство инфраструктуры Украины предупредило, что страна готовит документы о запрете для российских судов на вход в территориальные воды и порты страны, а также о запрете для украинских судов на вход в порты России.
Ранее стало известно, что Великобритания приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты. Канада также намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды.
В Крыму дали советы россиянам, как жить под санкциями
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Санкции Запада против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не должны создать россиянам больших проблем, поскольку есть соседние страны, через которые возможно будет осуществлять поставки, а также начнется импортозамещение, сказал газете ВЗГЛЯД представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг предупредил, что Евросоюз начал разработку четвертого пакета санкций в отношении России из-за военной спецоперации на Украине. Крым же подвергается санкциям Запада еще с 2014 года и уже научился с этим жить.
«Мы по большому счету под санкциями жили еще в составе Украины, потому что не было самого главного – единства с той страной, в которой проживали. В ситуации после 2014 года комфортно себя чувствовали. Но надо понимать, что Крым был в ряде первых регионов, которым федеральное правительство оказывало всестороннюю помощь», – говорит Цеков.
Он уверяет, что крымчане абсолютно не страдают из-за отсутствия иностранной банковской системы, поскольку существуют местные банки, работающие в основном в Крыму. С ними граждане не испытывают никаких сложностей, спокойно держат там счета, проводят различные операции.
«Никаких особых сложностей мы не испытываем. Все, что касается продукции, которая поставляется в Крым, а сюда все запрещено поставлять, она поставляется другими путями, не напрямую. Но, опять же, мы не испытываем никакого дефицита продукции. Поэтому санкции вообще никакого серьезного влияния на Крым не оказывают, мы активно развиваемся все эти годы», – рассказывает сенатор.
При этом он подчеркивает, что с Россией дела обстоят немного сложнее, однако и здесь есть выход. По его словам, российские банки до сих пор продолжают работать в обычном режие, только ориентироваться они теперь будут на внутренний рынок, поэтому здесь беспокоиться нечего. Что касается импортной продукции, техники, то есть соседние страны, например Китай, через которые также можно будет все покупать.
«Вижу, что есть проблема с техобслуживанием самолетов, могут быть проблемы с поставками запасных частей. Но я и не исключаю, что в связи с данной ситуацией наши сделали серьезные запасы этих частей, поэтому на какое-то время этого хватит. Кроме того, санкции стимулируют собственное производство, поэтому это даже плюс, переживать вообще не стоит», – считает Цеков.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов Центрального банка России. Также было объявлено о намерении Евросоюза расширить санкции против российских бизнесменов и представителей элиты.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие страны после начала спецоперации на Украине не присоединились к санкционной кампании, которую Запад объявил против России.
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Сотрудница миссии ОБСЕ на Украине погибла при обстреле в Харькове
Местная сотрудница специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла при обстреле в Харькове, сообщает ОБСЕ в пресс-релизе.
«Марина Фенина, местный сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, погибла при обстреле Харькова вчера, 1 марта», – приводит сообщение РИА «Новости».
Генсек ОБСЕ Хельга Шмидт и глава МИД страны-председателя, польский министр Збигнев Рау высказали соболезнования родными погибшей.
«Марина была убита, когда она пыталась получить продовольствие для ее семьи в городе, который превратился в боевую зону. В Харькове и других городах Украины реактивное оружие, артиллерийский снаряды и ракеты наносят удары по жилым зданиям и центру города, убивая и нанося травмы невинному гражданскому населению», – заявила Шмидт.
Ранее сообщалось, что мониторинговая группа ОБСЕ в Харькове отозвана в Днепр и ожидает дальнейшего выезда из страны.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Минобороны: Боевики «Азова» готовы взорвать завод в Мариуполе вместе с людьми
Боевики украинского националистического батальона «Азов», в отношении бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Нацбатальоны разместили в жилых кварталах бронетехнику и артиллерию, в том числе реактивные системы залпового огня, они готовят провокации, прикрываясь гражданскими, заявил Конашенков, передает РИА «Новости».
«В городе Мариуполь боевики нацбатальона «Азов» в ночное время заминировали производственные цеха завода «Азовсталь». Жители города продолжает работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва обороны города», – сказал он.
Также они минируют и другие объекты социальной инфраструктуры города.
Ранее Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
Также в ведомстве заявляли об уничтожении 472 танков и 46 беспилотников ВСУ. Были уничтожены 47 самолетов на земле и 11 в воздухе, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 46 беспилотных летательных аппаратов.
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