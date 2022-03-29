В Кремле опровергли утверждения об «отравлении» Абрамовича

Сообщения о якобы отравлении российского олигарха Романа Абрамовича являются частью информационной войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это часть информационной кампании, часть информационных диверсий, это часть информационной войны. Эти сообщения безусловно не соответствуют действительности, уже были заявления представителей того же Абрамовича. И, собственно, всех членов делегации сейчас показывают по экранам телевидения в Стамбуле», – сказал Песков, комментируя слухи об «отравлении» бизнесмена, который участвует в переговорах России и Украины в Стамбуле.

«Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь пояснил, что согласие на участие Абрамовича в переговорах было получено с двух сторон.

Напомним, Абрамович перед началом переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле переговорил во дворце Долмабахче с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Переговоры России и Украины начались в Турции с общения главы делегации РФ, помощника президента Владимир Мединский и члена украинской делегации, главы парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамия в формате тет-а-тет.

Перед началом переговоров президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям Украины и России призвал установить режим прекращения огня, отметив, что это отвечает интересам всех стран Черноморского региона.

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