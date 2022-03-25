СМИ: Премьер Испании покинул зал заседаний на саммите ЕС из-за разногласий по энергетике

Председатель правительства Испании Педро Санчес временно покинул заседание глав государств и правительств ЕС в Брюсселе из-за разногласий между союзниками по энергетическим вопросам, сообщила газета El País со ссылкой на собственные источники.

По информации газеты, во время саммита Евросоюза испанский премьер решил временно покинуть встречу на фоне «очевидных трудностей по достижению соглашения, которое позволило бы значительно снизить цены на электроэнергию» в королевстве. Как передает издание, во время встречи Санчес прочитал в сообщение французского журналиста, что испанская сторона якобы пригрозила наложить вето на итоги саммита. Уточняется, что Германия и ряд других стран не были согласны с инициативами Испании.

«Возмущенный тем, что информация о встрече просочилась и что его обвиняют в угрозе наложить вето, Санчес заявил о своем недовольстве» и покинул зал, передает El País, передает ТАСС.

В результате глава Европейского совета Шарль Мишель решил объявить о техническом перерыве. Встреча была возобновлена через полчаса.

Ранее Санчес заявил, что Евросоюз должен учитывать особенности Пиренейского полуострова в вопросах энергетики. Как сообщали СМИ, Испания хочет, чтобы Мадрид и Лиссабон могли действовать самостоятельно в энергетических вопросах на фоне заметного роста цен на электроэнергию.

Ранее власти Германии рекомендовали не расплачиваться с Россией рублями за газ.

Напомним, США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.

В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.

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