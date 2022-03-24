Чернышенко: Обучение «цифровым» профессиям будет доступно всем россиянам

В России стартовал отбор образовательных организаций, которые будут обучать всех желающих россиян в рамках проекта «Цифровые профессии» нацпрограммы «Цифровая экономика», государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Подготовка кадров для ИТ-отрасли – одна из ключевых задач правительства, которая приобрела особую актуальность в текущей экономической ситуации. От них будет зависеть дальнейшая цифровизация секторов экономики и информационная безопасность. Для участия в проекте «Цифровые профессии» будут отбираться лучшие образовательные организации, которые имеют опыт подготовки ИТ-специалистов», – приводятся слова Чернышенко на сайте правительства.

По его словам, обучение будет доступно жителям всех регионов России. Государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения. Выпускники курсов смогут применять полученные знания в своей работе или полностью изменить сферу деятельности. Старт обучения запланирован на апрель.

Сообщается, что получить дополнительное образование в ИТ-сфере в рамках проекта «Цифровые профессии» смогут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже среднего профессионального, а также студенты вузов и колледжей. В этом году программа рассчитана на обучение 57,5 тыс. человек.

Подать заявку на обучение теперь можно будет через портал госуслуг. В этом году образовательные организации представят программы не только по информационным технологиям, но и по смежным специальностям, востребованным при формировании команд. Это, например, продуктовый и системный аналитик, бизнес-архитектор, интернет-маркетолог, веб-дизайнер, ИТ-рекрутер и другие.

Отбор образовательных организаций проводит оператор проекта – Университет 2035. Каталог образовательных программ и курсов будет регулярно пополняться по мере рассмотрения заявок, которые принимаются до конца года. Ознакомиться с критериями отбора, а также подать заявку на участие образовательные организации могут на сайте profidigital.ru/programs.

В 2021 году свои курсы по самым востребованным ИТ-направлениям представили 46 организаций.

Напомним, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры оперативно подготовить предложения по поддержке российских IT-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение.