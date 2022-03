Польша допустила высылку посла России СК начал проверку по демонтажу памятника советским воинам в Польше 24 марта 2022, 12:30 Текст: Алексей Дегтярев

Российские следователи начали проверку по факту демонтажа памятника советским солдатам-освободителям в Польше, центральный аппарат СК запросил информацию у российского МИД, сообщили в Следственном комитете. «Председатель Следственного комитета России [Александр Бастрыкин] поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту демонтажа памятника советским солдатам-освободителям в Польше, при этом запросив необходимую информацию в МИД России», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным ведомства, монумент демонтировали в населенном пункте Хжовице на юго-западе Польше в присутствии чиновников и представителей местных властей. Памятник был воздвигнут в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта. Их останки позже эксгумировали и перенесли на военное кладбище. «Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом. В соответствии с поручением главы ведомства следствием будет дана правовая оценка указанным действиям», – заключили в СК. В Польше в конце июля 2020 года неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство России в Польше выразило возмущение по этому факту и направило письмо с протестом в польский МИД.

Решения России брать оплату за газ рублями сбило с толку газовую отрасль ФРГ 23 марта 2022, 19:48 Текст: Кристина Цыцура

Газовая промышленность Германии сбита с толку заявлениями президента России Владимира Путина о переводе расчетов за поставки российского газа в рубли, заявил в среду глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер. «Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством», – передает слова Келера издание агентство ДПА, сообщает об этом ТАСС. Он заявил, что не знает, какими последствиями это обернется. Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции. Цена газа превысила 1350 долларов после поручения Путина принимать оплату в рублях 23 марта 2022, 16:38

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше 1350 долларов за 1 тыс. куб. м после поручения президента России Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли, следует из данных лондонской биржи ICE. Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1353 долларов за 1 тыс. куб. м, или 118,75 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), пишет ТАСС. Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 20,3%. Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями. На Украине захватили российских атомщиков 23 марта 2022, 21:34

Фото: rnpp.rv.ua

Текст: Антон Никитин

Российские специалисты-атомщики насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне на площадке Ровенской АЭС, говорится в вербальной ноте постпредства РФ при международных организациях в Вене, направленной в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). «23 февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами... Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации «Росатом» – центрального филиала АО «Атомспецтранс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представительство. «С тех пор российские специалисты насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне, в которым был доставлен груз, на площадке Ровенской АЭС», – приводит текст ноты российского постпредства ТАСС. Всего, согласно документу постпредства, удерживаются четверо человек, которые сопровождали соответствующий груз. В этой связи постпредство потребовало «освободить российских специалистов-атомщиков, выполнявших свой профессиональный долг, и обеспечить их безопасное возвращение в Россию». Напомним, 30 января украинский «Энергоатом» после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, впервые в истории запустив в работу все энергоблоки на всех АЭС, расположенных на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия обвинила Польшу в нарушении Венской конвенции 23 марта 2022, 20:19

Фото: REUTERS/Petr Josek

Текст: Кристина Цыцура

Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. «С конца февраля нам сначала пришло уведомление из банка, выяснилось, что Министерство финансов Польши дало указание. Потом пришло от прокурора, что на полгода заморожены наши счета», – передает ТАСС со ссылкой на слова дипломата, сказанные в интервью телеканалу «Россия 1». По словам Андреева, когда польских коллег об этом уведомили, то они назвали Россию в ответ агрессором. Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает. Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях 23 марта 2022, 15:44

Фото: Андрей Горшков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – передает его слова ТАСС. Путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты. «Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», – отметил Путин. «Прошу правительство дать соответствующую директиву Газпрому по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – сказал глава государства. Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России. Эксперты назвали способы обойти санкции США против золотовалютных резервов России 23 марта 2022, 17:34

Фото: McPHOTO/BilderBox/imago-images.de

Global Look Press

Текст: Ольга Самофалова

Если США введут санкции против накопленных Россией в резервах золота, то продавать золото в обмен на валюту станет сложнее. Однако у ЦБ РФ будут возможности для обхода санкций, рассказали эксперты. На 1 февраля в резервах ЦБ РФ было монетарное золото на 132 млрд долларов, оно расположено на территории России. «Формально Банк России может пользоваться этим золотом, но фактически его использование вне страны уже затруднено из-за опасений покупателей относительно возможных вторичных санкций», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Сенаторы США обсуждают с Минфином США блокировку золотого резерва России, сообщил новостной портал Axios. Доллары и евро в резервах уже заблокированы. По оценке российского Минфина, заморожено примерно половина или 300 млрд долларов из 640 млрд долларов, которые РФ накопила в ЗВР. Теперь США хотят ввести вторичные санкции в отношении американских компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе. «Если эти санкции будут введены, то продавать золото в обмен на валюту российскому Центробанку станет еще сложнее. Хотя если санкции будут относиться только к американским компаниям, то останется возможность продавать золото другим государствам и компаниям, например, Китаю, Индии, Турции и другим. Но ликвиднось этих запасов будет снижена из-за угрозы вторичных санкций. ЦБ РФ, скорее всего, сможет использовать золотой запас как обеспечение для своп-линий, например, в китайских юанях», – считает Беленькая. Виталий Громадин, управляющий активами «БКС Мир инвестиций» считает, что в случае необходимости Россия может проводить операции с золотом непрозрачно и не на открытом рынке, чтобы обойти санкции. «Пример Венесуэлы в 2019 году показывает возможность успешной реализации золотых резервов в обход ограничений», – говорит он. Что касается внешних долгов, то Россия, вероятно, в дальнейшем будет погашать и обслуживать свой внешний долг в рублях, такая возможность уже предусмотрена указом президента РФ, указывает Беленькая. В Бундестаге заявили, что плата за газ в рублях возможна 23 марта 2022, 20:32

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России, заявил глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. «Да, технически было бы возможным производить оплату в рублях. С точки зрения России, это целесообразно», – заметил депутат. Он напомнил, что до настоящего момента правительство ФРГ намеревалось продолжать закупки российских энергоносителей. «Решение Путина вынудило бы страны, находящиеся в списке «недружественных государств», обходить принятые санкционные меры. Это может еще больше подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей», – считает Эрнст, передает ТАСС. Напомним, президент России ранее заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа. Бен Уоллес назвал неудачниками критически настроенных британских добровольцев 23 марта 2022, 16:14

Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Текст: Елизавета Булкина

Блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выпустили очередной тизер своего пранка с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Они предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев. Блогеры, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, спросили, может ли Британия выделить много добровольцев, которые бы приехали «воевать против русских». При этом Вован и Лексус заявили, что британцы часто дискредитируют Украину в глазах всего мира. Тизер видео опубликован на YouTube. «Например, Джейк Прайдей из Кардиффа недавно дал интервью о том, какие у нас ужасные условия и как мы всем морочим голову. Он убедил еще 20 добровольцев отказаться от контрактов, такая информация подрывает боевой дух украинцев», – заявили пранкеры, представляясь украинским премьером. «Я не могу нести ответственность за идиотов, которые дают интервью СМИ. Я могу попытаться остановить их, но знаете, я уверен, что есть, что есть и такие люди, которые пришли вам помочь, которые счастливы стоять и сражаться плечом к плечу с вами», – сказал Уоллес. Он отметил, что если «какой-то идиот из Кардиффа решит дать интервью, то он, наверное, все-таки идиот». «Я имею в виду, что мне довольно трудно, в нашей свободной прессе я не могу контролировать таких людей. Однако мы пытаемся отбить охоту у заурядных, ничего из себя не представляющих утопистов, понимаете? Людей, ищущих острых ощущений, которые никогда не служили в армии, неудачников. Но посмотрим, что можно сделать», – сказал Уоллес. Ранее Уоллес заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе. До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия. Западные лизингодатели затребовали из России более 500 самолетов 23 марта 2022, 22:47

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Западные лизингодатели потребовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе выступления в Совете Федерации. «Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрировано и имеют сертификат летной годности 111 авиакомпаний <…>. Основная наша проблема достаточно серьезная, стоит больших денег. Надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы сподвигли оставить самолеты. То есть должен ли быть выкуп самолетов или не должен. Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты. Такие переговоры компании пытаются вести, но пока безрезультатно. Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Они (лизингодатели) не смогут их перепродать», – приводит слова министра транспорта ТАСС. Савельев сообщил, что общий объем выкупа в пересчете на остаточную стоимость самолетов, требуемых к возврату, составляет 20 млрд долларов. Он также отметил, вторая проблемная точка на данный момент – банковские аккредитивы. «Это тоже примерно 200 млрд руб. для всех авиакомпаний, потому что наши банки, примерно 20 с лишним банков, выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя эти платежи. Сейчас эти аккредитивы вскрыты, и дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта, – мы, надеюсь, к этому времени найдем решение, – сказал он, отметив, что 29 марта президент РФ Владимир Путин проведет совещание по авиатематике. – Этот дефолт даст кросс-дефолты по нашим банкам. 29 марта нас собирает президент по ВКС». Также в ходе выступления в СФ Савельев отметил, что потери зарубежных авиакомпаний из-за облета территории РФ составят минимум 2–3 млрд долларов в год из-за удлинения маршрутов и дополнительных трат авиакеросина. Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о переводе сотен пассажирских самолетов в российский регистр. Ранее в Минстрансе сообщали, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за ареста за рубежом. СМИ: Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России 23 марта 2022, 15:21

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По сообщению агентства Bloomberg, которое ссылается на два осведомленных источника, Чубайс также уехал из России. Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года. «Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», – сказал источник агентству ТАСС. Напомним, последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы. Новак не исключил полное прекращение поставок нефти по трубопроводу КТК 23 марта 2022, 15:50

Фото: cpc.ru

Текст: Александра Юдина

Прием нефти по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, сообщил вице-премьер России Александр Новак. «Поставки по этому трубопроводу будут либо уменьшены в четыре-пять раз, либо полностью прекращены. Сейчас идет оценка специалистами всего технического состояния, идут работы, водолазные обследования, ситуация еще будет выясняться», – передает РИА «Новости» его слова. Ранее глава КТК Николай Горбань заявил, что погрузка нефти на терминале КТК полностью остановлена. Причем прием в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга. Напомним, КТК ранее сообщал, что выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3, чтобы провести на нем ремонт после сильного шторма в Черном море. Ремонт может занять 1,5-2 месяца. СМИ: Зеленский просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича 23 марта 2022, 21:48

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом якобы попросил своего коллегу не вводить санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл». Отмечалось, что просьба Зеленского была связана с тем, что Абрамович может стать важным посредником при переговорах с Россией. Предполагалось, что США готовили против бизнесмена санкции наряду с Великобританией и Евросоюзом. «Мы не собираемся раскрывать содержание частных разговоров между президентом Байденом и президентом Зеленским», – заявила «The Wall Street Journal» Эмили Хорн, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, передает ТАСС. Напомним, Великобритания 10 марта расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Им запретили въезд в страну, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами. Германия решила обсудить с ЕС решение России по оплате поставок газа рублями 23 марта 2022, 21:59

Фото: Silas Stein/dpa/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Власти ФРГ обсуждают с компаниями, а также с ЕС решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа и считают этот шаг нарушением частных договоров, заявила представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград. «Мы приняли к сведению сообщение, по этому вопросу мы находимся в контакте с компаниями. По нашей информации, это нарушение частных договоров, поскольку они, как правило, предусматривают сделки в евро. Мы проверим процесс и обсудим с нашими партнерами, в том числе на уровне ЕС», – передает ее слова ТАСС. Унград добавила, что министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее также заявил, что решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа будет нарушением действующих контрактов. Напомним, президент России ранее заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Страны Запада призвали Сербию и Косово воздержаться от эскалации 23 марта 2022, 18:46 Текст: Кристина Цыцура

США, Франция, Италия, Германия и Британия призывают Сербию и самопровозглашенную республику Косово не предпринимать действий, усиливающих напряженность, говорится в заявлении, подготовленном правительствами этих государств. «Мы вновь призываем Косово и Сербию воздержаться от любых действий и риторики, которые усиливают напряженность и могут привести к инцидентам», – передает ТАСС со ссылкой на документ. Страны Запада приветствовали готовность Сербии к диалогу и выразили разочарование в связи с решением Косова отказаться от урегулирования противоречий. 16 января прошел референдум об изменении Конституции Сербии в области правосудия. Премьер непризнанного Косова Албин Курти заявил, что Приштина не даст разрешения на проведение референдума о внесении поправок в Конституцию Сербии на своей территории. Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира» 24 марта 2022, 06:41

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Решение России принимать оплату за поставки природного газа в рублях стало большой проблемой для мира, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу RTV. «Перед тем как войти в студию, я посмотрел цену нефти, она была 122 доллара за баррель, газ подорожал на 25%. Это большие проблемы для всего мира, как и решение о рубле. Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы», – приводит мнение сербского лидера ТАСС. Вучич отметил, что в список недружественных стран попали и соседи страны, например, Венгрия. Он высказал мнение, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях. «У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», – сказал он. Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования. В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.