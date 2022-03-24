Джонсон призвал Запад помешать России использовать золотой резерв

Страны Запада должны усиливать экономическое давление на Россию и рассмотреть меры, которые помешают РФ использовать ее золотой резерв, выразил мнение премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Нам необходимо делать больше. Больше в экономическом отношении. Можем ли мы, например, сделать больше, чтобы не дать ему (президенту России Владимиру Путину) использовать не только валютный, но и золотой резерв? Что еще мы можем сделать для введения санкций, затрагивающих SWIFT? Мы также должны сделать больше для оказания военной поддержки Украине», – передает ТАСС его слова со ссылкой на радиостанцию Эл-би-си.

Джонсон подчеркнул, что что Великобритания «в ближайшие дни направит Украине более 6 тыс. (противотанковых) ракет и еще много другого».

«Чем больше давления мы будем оказывать сейчас, в особенности это касается золота, тем больше, как мне кажется, удастся приблизить конец войны», – предположил он.

При этом Джонсон отметил, что Великобритании необходимо «сделать крупную ставку» на атомную и ветроэнергетику. По его словам, крупные инвестиции в эти два направления позволят «снизить расходы домохозяйств [на электричество] в долгосрочной перспективе».

Также Джонсон добавил, что рассчитывает «скоро увидеться» с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он регулярно общается по телефону.

Ранее Джонсон заявил, что было бы ошибкой нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путины после событий на Украине.