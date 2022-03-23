В Минтрансе объяснили увольнение гендиректора «Аэрофлота»

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания Совета Федерации подтвердил, что Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора «Аэрофлота». Савельев сообщил, что Полубояринов остается в Москве и продолжит работать в другой российской компании в должности замдиректора.

«Что касается Полубояринова Михаила Игоревича, он тоже находится в Москве, никуда не уехал. Он больше не генеральный директор «Аэрофлота». Но вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых, здесь промедления невозможны. Он для себя принял решение, что он не может сдерживать процесс», – приводит слова Савельева РИА «Новости».

Он отметил, что Полубояринов «никуда не исчез» и продолжит работать в другой российской компании в должности замдиректора.

После начала операции РФ на Украине свои посты покинули, помимо Полубояринова, экс-заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, экс-гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, экс-председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко, экс-гендиректор подмосковного аэропорта «Жуковский» Томас Вайшвила. Савельев отметил, что уход ряда топ-менеджеров в сфере авиации – «очень чувствительный вопрос», однако заметил, что не видит «незаменимости в этих кадровых решениях».

Министр также прокомментировал уход главы «Победы» Калмыкова: «Он очень неплохой менеджер, но он принял для себя решение, что в этих условиях он работать не сможет, поэтому он покинул свой пост. Ничего здесь страшного нет».

Напомним, 5 марта источник в Минтрансе сообщил, что Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора «Аэрофлота». Днем ранее Аэрофлот отключили от крупнейших международных систем бронирования авиабилетов.