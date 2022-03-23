Страны Запада призвали Сербию и Косово воздержаться от эскалации

В МВФ заявили о наличии у России средств для оплаты внешнего долга

У России имеются средства для оплаты внешнего долга, заявила заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.

По ее словам, Россия до сих пор проводила выплаты по внешнему долгу. «У нее (России) есть необходимые доллары. Она обладает ими, чтобы проводить эти платежи», – передает слова Гопинат ТАСС.

Она уточнила, что из-за ситуации вокруг Украины есть неопределенность вокруг новых норм Запада в отношении России и способности проводить платеж. «Что мы наблюдаем в контексте цен на российский долг на рынке», – сказала Гопинат.

«В плане того, каким было бы воздействие, если бы случился дефолт, то, думаю, прямое воздействие на остальную часть мира было бы достаточно ограниченным, поскольку числа, на которые мы смотрим, относительно невелики в глобальной перспективе, речь не идет о системном риске для глобальной экономики. Тем не менее, конечно, могут быть некоторые в большей степени подверженные воздействию данных конкретных активов банки, на которые может быть оказано негативное воздействие. И, конечно, с точки зрения России, это бы имело последствия в долгосрочном плане. Когда вы объявляете дефолт, возвращение на рынок не является таким уж легким, на это может потребоваться долгое время», – заключила замглавы МВФ.

Ранее Министерство финансов России исполнило платежное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).

По словам министра финансов, страны Запада заморозили примерно половину или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.