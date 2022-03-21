Эксперты рассказали об особенностях прошедших в России муниципальных выборов

На местных выборах побеждают хорошо знакомые местным специалисты, показавшие успех в своем деле, заявили региональные эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) по итогам прошедшей в выходные в 13 регионах муниципальной кампании.

Напомним, в республиках Калмыкия, Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия (Алания), в Алтайском, Забайкальском, Хабаровском краях, а также в Амурской, Волгоградской, Мурманской, Саратовской и Челябинской областях в эти выходные прошли местные выборы, говорится в сообщении на сайте НОМ.

В большинстве кампаний победили кандидаты от партии «Единая Россия».

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Мордовия, кандидат исторических наук Олег Каштанов отметил, что выборы проходили в конкурентной борьбе. «Кроме «Единой России», своих кандидатов выставили КПРФ, ЛДПР и партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Победа кандидата от партии «Единая Россия» О. Волгушевой вполне закономерна. «Ее хорошо знают местные жители, она трудится педагогом в коррекционной школе-интернате. Знают ее как грамотного специалиста, неравнодушного и очень инициативного человека», – добавил он.

На местных выборах в Республике Северная Осетия-Алания победил самовыдвиженец. «Можно с уверенностью констатировать конкурентность прошедших выборов при высокой активности жителей селения Красногор (57% избирателей). При этом кампания прошла в спокойной, взаимоуважительной обстановке, без каких-либо претензий и нарушений. Об этом нам рассказывали общественные наблюдатели, которые присутствовали на участках», – подчеркнула глава региональной Общественной палаты Нина Чиплакова.

В Карелии прошли одновременно девять избирательных кампаний. Большинство вакантных мест взяли кандидаты от «Единой России». В одном случае победа досталась кандидату от «Справедливой России – Патриотов – За правду», в другом – самовыдвиженцу. Александр Баталин, член Общественной палаты Республики Карелия, заведующий кафедрой государственного права Карельского филиала РАНХиГС рассказал, что выборы прошли спокойно, жалоб не поступало.

В Калмыкии на довыборах депутатов Собрания депутатов Ульдючинского сельского муниципального образования победили три кандидата от партии «Единая Россия».

На выборах в Алтайском крае также победили кандидаты от партии «Единая Россия».

На местных выборах депутатов Алгачинского сельского совета в Амурской области семь из семи замещаемых мандатов получили представители ЕР.

По данным председателя региональной Общественной палаты Николая Дейнеко, в ходе голосования наблюдатели, представляющие кандидатов, направили в комиссии три жалобы. Все они, по итогам проверки, были признаны необоснованными.