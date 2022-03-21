Новак спрогнозировал рост цен на нефть до 300 долларов при отказе от поставок из России

Нефть может вырасти в цене до 300 долларов за баррель при маловероятном сценарии отказа от поставок из России, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с фракцией ЛДПР.

«Отказ полный? Если бы отказ и был, то цена на нефть будет 300 долларов [за баррель], это я говорю. А некоторые говорят 500 [долларов за баррель]», – передает его слова ТАСС.

Новак добавил, что Россия намерена диверсифицировать поставки нефти с Запада на Восток и создавать новые логистические цепочки. Российские нефтяные компании уже этим занимаются, добавил он. «Если с дисконтом продается нефть, то ее с удовольствием купят как сегодня. Может, мы будем меньше зарабатывать. Будем максимально стараться, чтобы не сокращать [экспорт]», – сказал вице-премьер.

По его словам, Европа сейчас не может полностью отказаться от российских углеводородов, так как заменить российскую нефть нечем.

«Это в настоящее время точно невозможно. Дальше можно объявлять, что угодно. По нефти то же самое, сейчас заместить российскую нефть невозможно. В крайнем случае диверсифицируем поставки в направлении азиатских рынков, там и рынок растет выше мирового в среднем. Хороший рынок», – добавил вице-премьер.

Ранее в понедельник Reuters сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. При этом Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.