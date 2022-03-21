Путин обсудил с Мирзиеевым ход специальной военной операции на Украине Путин пообещал проработать ускоренное начисление «северных» надбавок специалистам в Арктике 21 марта 2022, 14:35 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос ускоренного начисления «северных» надбавок молодым специалистам в Арктической зоне, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Тот в свою очередь рассказал, что во многих федеральных структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы «северные» надбавки можно было начислять в ускоренном порядке. Артюхов отметил, что, если у молодого специалиста нет стажа жизни на Севере, надбавки равны нулю, и это в определенной мере препятствие для того, чтобы они приезжали работать в регион. «Это самое важное направление: правоохрана, безопасность, налоги, самые разные направления, которые испытывают иной раз кадровый голод. Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры», – приводятся слова губернатора на сайте Кремля. «Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее», – сказал в ответ Путин. Ранее президент призвал ускорить выплату северных надбавок ученым.

Путин в выступлении в «Лужниках» процитировал Священное Писание 18 марта 2022, 16:28

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией, говоря о Донбассе, процитировал священное писание. «Избавить людей от страданий и геноцида – является основной прициной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голове слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих».



По словам главы государства, мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции:«Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами Путин: Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов 18 марта 2022, 16:24

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Владимир Путин в пятницу прибыл в «Лужники» на праздничный концерт-митинг в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он отметил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией. «На своей земле, объединенные общей судьбой – так наверняка думали и этим руководствовали люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели», – передает его слова РИА «Новости». Президент отметил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины. Большая арена спорткомплекса разделена на несколько сцен, с которых также выступают политические и общественные деятели. Ведущие концерта-митинга – журналисты Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, передает РИА «Новости». На концерте выступают Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также запланированы выступления других артистов из России, Украины и Донецкой Народной Республики. Путин отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине 18 марта 2022, 16:42

Фото: Александр Вильф/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в «Лужниках» на праздничном концерте-митинге в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил героизм российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине. Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечо к плечу, поддерживают друг друга», –передает РИА «Новости». «А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было», – добавил президент. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Политолог: Митинг в «Лужниках» показал степень поддержки президента и спецоперации на Украине 18 марта 2022, 18:24

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Митинг-концерт в «Лужниках» стал символом единения россиян вокруг флага, армии и главы государства. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя митинг-концерт, посвященный 8-летию воссоединения Крыма с Россией. «И данные социологов, и сегодняшняя явка на митинг-концерт в «Лужниках» говорят о большой доле граждан, которые поддерживают президента. Это своего рода знак народного единения, – заметное число россиян сплотились вокруг флага, армии и главы государства. Этот концерт – открытая политическая манифестация, на которую люди пришли сами», – отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Сейчас – в разгар событий на Украине – от сограждан требуется гражданская сознательность, ответственность, нужно открыто выражать свое отношение к операции, в том числе и своим участием на митинге. Когда в одном месте собираются десятки тысяч и даже сотни тысяч людей – это демонстрация. Всем становится ясно, что таких людей немало и они готовы открыто защищать свою гражданскую позицию. А уж оппоненты могут соглашаться или не соглашаться, принимать ее или не принимать. В любом случае, сама готовность открыто высказать свое мнение – это важный гражданский жест», – уверен собеседник. «В своей речи на митинге президент Владимир Путин не только рассказал о ситуации в Донбассе, но и процитировал строки из Библии: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Я полагаю, что он сделал это по двум причинам. Президент придерживается тезиса о единстве славянских народов, а христианская религия, как известно, – это одна из скреп. Соответственно, Библия – это то, что чтят все наши народы. Вот почему это можно воспринимать как четкий отсыл к идее нашего единства. А второе: в данной ситуации, вероятно, выбирались те смыслы, которые привязаны не к государственным или к международным понятиям, а к тому, что принято называть общечеловеческими ценностями», – подытожил Кирьян. В пятницу на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, в котором приняли участие свыше 203 тыс. человек. «На прилегающей к стадиону территории находятся свыше 100 тыс. человек, непосредственно на самом стадионе – более 95 тыс. граждан», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции. Выступивший на митинге президент Владимир Путин заявил, что крымчане 8 лет назад поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о российской военной операции на Украине, Путин назвал ее цель – избавить жителей Донбасса от угрозы геноцида. «Избавить людей от страданий и геноцида является основной причиной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голову слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих». «Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе операции на Украине, – добавил президент. – Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было». Песков объяснил прерывание трансляции выступления Путина в «Лужниках» 18 марта 2022, 17:14 Текст: Алексей Дегтярёв

Трансляция выступления президента России Владимира Путина на митинге-концерте в «Лужниках» прервалась из-за технического сбоя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это было вызвано техническим сбоем на сервере», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он заверил, что полное выступление президента будет повторено «буквально через минуту». Телеканал «Россия 24» к этому моменту уже вновь показывал выступление главы государства. Концерт начался в 15.00 на большой спортивной арене «Лужники» в Москве. Он посвящен Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В ходе выступления Путин заявил, что жители Крыма поступили правильно, поставив барьер на пути неонацистов в 2014 году. Говоря о Донбассе, президент процитировал Священное Писание. Он подчеркнул, что цель специальной операции России на Украине – избавить Донбасс от геноцида, и отметил героизм российских военных. Путин назвал цель военной операции на Украине 18 марта 2022, 16:35

Фото: РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявил, что цель российской военной операции на Украине – избавить людей от геноцида. Жители Донбасса не согласились с государственным переворотом на Украине, после чего против них «тут же были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам», заявил Владимир Путин. Такие действия он назвал «геноцидом».





«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее Путин на праздничном концерте-митинге заявил, что жители Крыма хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией. Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды. Путин: Нужно было вытащить Крым из унизительного состояния 18 марта 2022, 16:48

Фото: РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России, заявил президент России Владимир Путин во время выступления в «Лужниках» на праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. «Есть вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин на праздничном концерте-митинге заявил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией. Кроме того, глава государства отметил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида. Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды. Путин разрешил банкам исполнять обязательства по валютным вкладам в рублях по курсу 18 марта 2022, 17:36 Текст: Валентина Григоренко

До 1 сентября 2022 года обязательства по валютным вкладам в подсанкционных банках России могут исполняться в рублевом эквиваленте по актуальному курсу, сообщили в пресс-службе Кремля. Соответствующая мера содержится в подписанном президентом России Владимиром Путиным указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования». «Установить, что до 1 сентября 2022 года выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами, совершающими недружественные действия, введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами, – резидентами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день исполнения обязательств», – говорится в тексте указа на сайте Кремля. Уточняется также, что условием является возникновение соответствующих обязательств до дня введения таких мер. В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. Ранее ЦБ уточнил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан, действующий до 9 сентября 2022 года. Чеснаков: Путин выступает лидером-знаменосцем 18 марта 2022, 18:42

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин может комбинировать типы политического лидерства и в нужный момент выступить в роли лидера-знаменосца, который способен объединить вокруг себя народ, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он отметил, что прошедший в «Лужниках» концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, – не только наглядное свидетельство реальной работы эффекта «сплочения вокруг флага», но и эффективной массовой коммуникации, выстраиваемой вокруг конкретной фигуры национального лидера. «Социологи и политологи давно исследуют этот феномен в том числе и на российском материале, фиксируя особые черты стиля Путина в условиях чрезвычайных ситуаций», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале. «Путин умеет удачно комбинировать типы политического лидерства. В нужный момент он выступает лидером-знаменосцем, который способен мобилизовать, объединить вокруг себя народ. Эта способность уже не раз позволяла ему добиваться нужного результата. В его выступлениях в таком формате все больше морали и ценностных аспектов. И ссылка на Священное Писание в данном контексте очень кстати», – заключил эксперт. В пятницу на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, в котором приняли участие свыше 203 тыс. человек. «На прилегающей к стадиону территории находятся свыше 100 тыс. человек, непосредственно на самом стадионе – более 95 тыс. граждан», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции. Выступивший на митинге президент Владимир Путин заявил, что крымчане 8 лет назад поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о российской военной операции на Украине, Путин назвал ее цель. «Избавить людей от страданий и геноцида является основной причиной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голове слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих». «Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе операции на Украине, – добавил президент. – Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было». Путин обсудил с Макроном ход переговоров между Москвой и Киевом 18 марта 2022, 20:19 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном обсудил российско-украинские переговоры. Российский лидер изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей, сообщила пресс-служба Кремля. «Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В пресс-службе добавили, что реагируя на высказанные Эммануэлем Макроном озабоченности, президент России вновь подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе организуя гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации. «При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности, массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса», – уточнили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, лидеры условились оставаться на связи. Ранее Макрон назвал спецоперацию на Украине «пробуждающим ударом тока» для НАТО, которая вернула альянс из состояния «смерти мозга» к стратегической определенности. Газета ВЗГЛЯД писала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров считает президента Франции Эммануэля Макрона единственным из европейских лидеров, кто пытается сопротивляться гегемонии Вашингтона и до сих пор не «лег» под США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин напомнил о словах адмирала Ушакова про славу России 18 марта 2022, 17:10 Текст: Валентина Григоренко

«Грозы сии пойдут во славу России», процитировал адмирала Федора Ушакова президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках», говоря о специальной военной операции на Украине. Глава государства отметил, что начало операции случайно совпало с днем рождения одного из выдающихся российских военачальников, Федора Ушакова, «который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения», передает ТАСС. «Он как-то сказал, что «грозы сии пойдут во славу России». Так было тогда, так – сегодня, и так будет всегда», – добавил Путин. Президент поблагодарил участников концерта-митинга и под аплодисменты и гул скандирующих «Россия! Россия!» покинул Большую спортивную арену «Лужников». Ранее Путин на праздничном концерте-митинге, говоря о Донбассе, процитировал Священное Писание. Кроме того, глава государства отметил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида. Он добавил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России. Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды. Омские мусульмане приняли участие в акции «Своих не бросаем» 19 марта 2022, 15:36 Текст: Кристина Цыцура

Представители религиозных конфессий Омска приняли участие в акции «Своих не бросаем», в рамках которой на здании Сибирской Соборной мечети был вывешен баннер с символикой Z. Акция посвящена поддержке президента Владимира Путина и действий российских войск в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Мнением поделился муфтий Духовного управления мусульман Сибири Зулькарнай Шакирзянов. «Сегодня в этот прекрасный день мы сделали баннер в поддержку Владимира Путина, в поддержку всего российского народа. Наш президент помогает освободиться от фашистского гнезда», – заявил изданию «Омскрегион» муфтий Духовного управления мусульман Сибири Зулькарнай Шакирзянов. В акции приняли участие районных омских мечетей. Решение о размещении баннера было принято единогласно. «В этот же день мы пригласили имамов провести совещание насчет поста. Сегодня мы все этот вопрос поддерживаем. Еще раз, дай бог Путину здоровья. В первые дни я Путину на личный сайт направил письмо в поддержку от имени мусульман города Омска и Сибирского духовного управления и получил ответ: «Спасибо Муфтий», – подчеркнул Шакирзянов, пишет БК55. Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины 19 марта 2022, 15:27 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем изложил ему принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских делегаций, сообщает пресс-служба Кремля. «Ксавье Беттель информировал о контактах с руководителями Украины и ряда других государств. Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей», – говорится в сообщении. Отмечается, что Путин указал на неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, который представлял большую опасность для России и Европы. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине. Путин поздравил президента Узбекистана с годовщиной установления дипотношений 20 марта 2022, 12:40 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений между двумя странами, выразив надежду на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского партнерства, сообщили в пресс-службе Кремля. «Убежден, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что за последние десятилетия страны накопили значительный опыт сотрудничества на всех направлениях, наладили конструктивное взаимодействие в рамках СНГ и ШОС и координацию усилий в противостоянии угрозам и вызовам в рамках региональной безопасности.



В завершение поздравления Путин пожелал всем гражданам Узбекистана благополучия и процветания. В январе президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подтвердили настрой на реализацию договоренностей по укреплению партнерства и союзничества между странами. Путин обратился к участникам Всероссийской акции «Сад памяти» в Севастополе 18 марта 2022, 15:48 Президент России Владимир Путин обратился к организаторам и участникам Всероссийской и международной акции «Сад памяти». Первая высадка деревьев началась сегодня в Севастополе. Глава государства отметил, что проект призван объединить участников из разных регионов страны вокруг непреходящих патриотических, духовно-нравственных ценностей во имя сохранения памяти о драматических страницах нашей истории, о миллионах погибших в Великой Отечественной войне. «Отрадно, что с каждым годом акция обретает новых сторонников, которые по зову сердца украшают цветущими садами российские города и поселки. Ведь искреннее, глубокое уважение к бессмертному подвигу нашего народа, к героям, отстоявшим свободу и независимость Родины, бережно передается из поколения в поколение, от родителей к детям и внукам. Уверен, так будет и впредь», – приводятся слова президента в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Он отметил, что «Волонтеры Победы» уже третий год являются соорганизаторами акции «Сад памяти». Руководитель «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко в свою очередь отметила, что «очень символично провести первую высадку Сада памяти именно 18 марта в Севастополе, в годовщину присоединения Крыма к России». «Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны, подаривших нам мир и свободу. В этом году зеленых памятников станет больше – мы посадим деревья и в память о российских бойцах, погибших на Украине в борьбе с нацизмом. Они защищали нас, и помнить о них – наш долг», – заключила Занко. Сад в память о героях Великой Отечественной войны разбили на Сапун-Горе. Там высадили порядка 400 саженцев сливы, сосны, кипариса и кедра. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Севастополя, певец и музыкант Родион Газманов, волонтёры и местные жители. «Это важное, доброе и теплое мероприятие. Я считаю, что сажать деревья – это правильное дело с экологической точки зрения, а когда деревья высаживают еще и в память о погибших во время Великой Отечественной войны – это правильно втройне», – заявил заместитель губернатора Севастополя Сергей Толмачёв. Вместе с волонтерами и местными жителями памятные деревья высадил и певец и музыкант Родион Газманов. Ранее он уже принимал участие в акции. В 2020 году Родион Газманов поддержал инициативу #СадПамятиДома, высадив яблоню у себя на участке. Генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко напомнила, что 80 лет назад проходила героическая оборона Севастополя, в ходе которой погибли сотни тысяч человек. По её словам, это место стало сакральным и имеет особое значение для проекта. «Севастополь – особенный город для международной акции «Сад памяти». 80 лет назад именно на этой земле в течение 250 дней героические защитники города-героя противостояли превосходящим силам противника. Более двухсот тысяч человек так и остались здесь навсегда. Зеленые памятники, высаженные в Севастополе, имеют особый символизм и заставляют нас помнить, что мы предки тех самых героев, которые победили фашизм 80 с лишним лет назад. В честь каждого, кто отдал свою жизнь за Родину, в конце концов будет высажен «Сад памяти», – сказала Степченко. Всего за два года в акции приняли участие более 2 миллионов человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и более чем в 50 странах: Китае, Германии, США, Кубе, Сирии, Египте, Алжире, Тунисе, Марокко, Ливане, Армении, Азербайджане, Молдавии, Киргизии, Румынии и др. Такие зелёные памятники стали напоминанием о тех, кто сражался за свою Родину, за свои семьи, за свободу и мир.