Путин пообещал проработать ускоренное начисление «северных» надбавок специалистам в Арктике

Взгляд
21 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
Разделы

Как Россия создавала защиту от санкций Запада

Поставки российского газа теперь идут не только на Запад, но и на Восток Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Многие российские проекты 2014-2022 годов вызывали вопросы у экспертов: газопроводы казались проложенными «в никуда», спасение президента Турции от заговора ЦРУ удивляло, действия с банковскими картами выглядели загадочными. Сегодня причины этих действий понятны: Москва готовилась к агрессивным действиям Запада сильно заранее. Что же именно и как было сделано? Подробности...
Перейти в раздел…

Для России пришла пора отменять Польшу

Для Польши «больше нет красных линий в санкциях против России». России они тоже не нужны REUTERS/Kacper Pempel
Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что России стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой. Подробности...
Перейти в раздел…

Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
Перейти в раздел…

США теряют важнейшего союзника в битве против России

Саудовская нефть очень нужна Америке Hasan Jamali/AP/ТАСС
Отношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией можно назвать одной из основ существующего миропорядка и мировой власти доллара. И вот теперь мы видим целый ряд признаков того, что эти отношения находятся под угрозой. Арабы отказываются помогать Байдену в его санкционной битве против России. Почему такое произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

«Мутная каша, которая заварилась в головах»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Вот зачем нужен сегодня Булгаков и его книга – чтобы понять, как случилось, что судьба Киева, судьба Города снова зависит от того, как скоро удастся пересилить зло, прогнать накопившуюся муть, чтобы вместо оперетки начался – эпос. Подробности...

Приговор капитализму подписали сами капиталисты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
США торопятся, им надо успеть провернуть свой ультраглобалистский проект. Но в самый неудобный момент на сцене появляется Россия и говорит: мы тут подумали и решили, что тоже поучаствуем в переменах. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 11)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Отдельного внимания заслуживает решение местных властей запретить использование видеорегистраторов «с целью пресечь разглашение информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и выполнении заданий сил обороны». Подробности...
Перейти в раздел…

Германия увидела истинное лицо Украины

Обсуждение: 5 комментариев

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...

Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Названа вероятная причина крушения Boeing 737 в Китае
    ВС России уничтожили центр подготовки наемников в Ровенской области Политолог: Отказом сложить оружие власть Украины умножает страдания простых людей Медведев отреагировал на объявленную в Польше «дерусификацию» экономики Депутат Кнессета назвал речь Зеленского «на грани отрицания Холокоста»
    Минобороны показало уничтожение центра подготовки украинских десантников Зеленский пригрозил немцам: Русские уже пишут «На Берлин» Минздрав заверил в стабильности поставок лекарств в Россию Спрогнозирован массовый отказ от гособлигаций США и доллара
    В Сети появился дневник спасенной из-под завалов в Волновахе женщины Кремль предостерег другие страны от попыток вмешаться в спецоперацию на Украине Евросоюз запланировал запрет поставок нефти из России Умер писатель Юз Алешковский

    Главная тема


    США теряют важнейшего союзника в битве против России

    «запредельная жестокость»


    В СПЧ отреагировали на призыв украинского врача кастрировать солдат ВС России

    «политическое харакири»


    В России оценили вероятность передачи турецких С-400 Украине

    генетическое оружие


    Биотехнолог рассказал об опасности биолабораторий США на Украине

    Видео

    оформление диктатуры


    Зеленский начал готовиться к разгрому

    фейки о храбрости


    Байка про «русский военный корабль» стала поражением Украины

    проекты 2014-2022 годов


    Как Россия создавала защиту от санкций Запада

    без красных линий


    Для России пришла пора отменять Польшу

    эмбарго на удобрения


    Ради удара по России США готовы заставить голодать весь мир

    продовольственный шок


    Денис Скрипка: Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

    роль отстающих


    Владимир Прохватилов: Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

    ошибка выжившего


    Наталия Осипова: Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

    на ваш взгляд


    Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?

    Путин пообещал проработать ускоренное начисление «северных» надбавок специалистам в Арктике

    21 марта 2022, 14:35

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос ускоренного начисления «северных» надбавок молодым специалистам в Арктической зоне, сообщила пресс-служба Кремля.

    Глава государства встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Тот в свою очередь рассказал, что во многих федеральных структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы «северные» надбавки можно было начислять в ускоренном порядке.

    Артюхов отметил, что, если у молодого специалиста нет стажа жизни на Севере, надбавки равны нулю, и это в определенной мере препятствие для того, чтобы они приезжали работать в регион.

    «Это самое важное направление: правоохрана, безопасность, налоги, самые разные направления, которые испытывают иной раз кадровый голод. Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры», – приводятся слова губернатора на сайте Кремля.

    «Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее», – сказал в ответ Путин.

    Ранее президент призвал ускорить выплату северных надбавок ученым.


    Путин в выступлении в «Лужниках» процитировал Священное Писание
    		    18 марта 2022, 16:28
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией, говоря о Донбассе, процитировал священное писание.

    «Избавить людей от страданий и геноцида – является основной прициной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голове слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих».

    По словам главы государства, мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции:«Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами

    Коментарии (23)
    Путин: Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов
    		    18 марта 2022, 16:24
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    Президент Владимир Путин в пятницу прибыл в «Лужники» на праздничный концерт-митинг в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он отметил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией.

    «На своей земле, объединенные общей судьбой – так наверняка думали и этим руководствовали люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели», – передает его слова РИА «Новости».

    Президент отметил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины.

    Большая арена спорткомплекса разделена на несколько сцен, с которых также выступают политические и общественные деятели. Ведущие концерта-митинга – журналисты Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, передает РИА «Новости».

    На концерте выступают Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также запланированы выступления других артистов из России, Украины и Донецкой Народной Республики.

    Коментарии (14)
    Путин отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине
    		    18 марта 2022, 16:42
    Фото: Александр Вильф/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в «Лужниках» на праздничном концерте-митинге в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил героизм российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине.

    Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечо к плечу, поддерживают друг друга», –передает РИА «Новости».  «А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было», – добавил президент.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Коментарии (26)
    Политолог: Митинг в «Лужниках» показал степень поддержки президента и спецоперации на Украине
    		    18 марта 2022, 18:24
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Митинг-концерт в «Лужниках» стал символом единения россиян вокруг флага, армии и главы государства. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя митинг-концерт, посвященный 8-летию воссоединения Крыма с Россией.

    «И данные социологов, и сегодняшняя явка на митинг-концерт в «Лужниках» говорят о большой доле граждан, которые поддерживают президента. Это своего рода знак народного единения, – заметное число россиян сплотились вокруг флага, армии и главы государства. Этот концерт – открытая политическая манифестация, на которую люди пришли сами», – отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

    «Сейчас – в разгар событий на Украине – от сограждан требуется гражданская сознательность, ответственность, нужно открыто выражать свое отношение к операции, в том числе и своим участием на митинге. Когда в одном месте собираются десятки тысяч и даже сотни тысяч людей – это демонстрация. Всем становится ясно, что таких людей немало и они готовы открыто защищать свою гражданскую позицию. А уж оппоненты могут соглашаться или не соглашаться, принимать ее или не принимать. В любом случае, сама готовность открыто высказать свое мнение – это важный гражданский жест», – уверен собеседник. 

    «В своей речи на митинге президент Владимир Путин не только рассказал о ситуации в Донбассе, но и процитировал строки из Библии: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Я полагаю, что он сделал это по двум причинам. Президент придерживается тезиса о единстве славянских народов, а христианская религия, как известно, – это одна из скреп. Соответственно, Библия – это то, что чтят все наши народы. Вот почему это можно воспринимать как четкий отсыл к идее нашего единства. А второе: в данной ситуации, вероятно, выбирались те смыслы, которые привязаны не к государственным или к международным понятиям, а к тому, что принято называть общечеловеческими ценностями», – подытожил Кирьян. 

    В пятницу на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, в котором приняли участие свыше 203 тыс. человек. «На прилегающей к стадиону территории находятся свыше 100 тыс. человек, непосредственно на самом стадионе – более 95 тыс. граждан», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции.

    Выступивший на митинге президент Владимир Путин заявил, что крымчане 8 лет назад поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о российской военной операции на Украине, Путин назвал ее цель – избавить жителей Донбасса от угрозы геноцида.

    «Избавить людей от страданий и геноцида является основной причиной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС.  – Мне приходят в голову слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих». «Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе операции на Украине, – добавил президент. – Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».

    Коментарии (8)
    Песков объяснил прерывание трансляции выступления Путина в «Лужниках»

    18 марта 2022, 17:14

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Трансляция выступления президента России Владимира Путина на митинге-концерте в «Лужниках» прервалась из-за технического сбоя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это было вызвано техническим сбоем на сервере», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он заверил, что полное выступление президента будет повторено «буквально через минуту». Телеканал «Россия 24» к этому моменту уже вновь показывал выступление главы государства.

    Концерт начался в 15.00 на большой спортивной арене «Лужники» в Москве. Он посвящен Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    В ходе выступления Путин заявил, что жители Крыма поступили правильно, поставив барьер на пути неонацистов в 2014 году. Говоря о Донбассе, президент процитировал Священное Писание.

    Он подчеркнул, что цель специальной операции России на Украине – избавить Донбасс от геноцида, и отметил героизм российских военных.

    Коментарии (8)
    Путин назвал цель военной операции на Украине
    		    18 марта 2022, 16:35
    Фото: РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявил, что цель российской военной операции на Украине – избавить людей от геноцида.

    Жители Донбасса не согласились с государственным переворотом на Украине, после чего против них «тут же были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам», заявил Владимир Путин. Такие действия он назвал «геноцидом».


    «Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин на праздничном концерте-митинге заявил, что жители Крыма хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией.

    Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды.

    Коментарии (23)
    Путин: Нужно было вытащить Крым из унизительного состояния
    		    18 марта 2022, 16:48
    Фото: РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России, заявил президент России Владимир Путин во время выступления в «Лужниках» на праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.

    «Есть вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу», – цитирует его ТАСС.

     

    Ранее Путин на праздничном концерте-митинге заявил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией. Кроме того, глава государства отметил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида.

    Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды.

    Коментарии (4)
    Путин разрешил банкам исполнять обязательства по валютным вкладам в рублях по курсу

    18 марта 2022, 17:36

    Текст: Валентина Григоренко

    До 1 сентября 2022 года обязательства по валютным вкладам в подсанкционных банках России могут исполняться в рублевом эквиваленте по актуальному курсу, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Соответствующая мера содержится в подписанном президентом России Владимиром Путиным указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

    «Установить, что до 1 сентября 2022 года выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами, совершающими недружественные действия, введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами, – резидентами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день исполнения обязательств», – говорится в тексте указа на сайте Кремля.

    Уточняется также, что условием является возникновение соответствующих обязательств до дня введения таких мер.

    В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.

    Ранее ЦБ уточнил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан, действующий до 9 сентября 2022 года.

    Коментарии (0)
    Чеснаков: Путин выступает лидером-знаменосцем
    		    18 марта 2022, 18:42
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Президент России Владимир Путин может комбинировать типы политического лидерства и в нужный момент выступить в роли лидера-знаменосца, который способен объединить вокруг себя народ, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Он отметил, что прошедший в «Лужниках» концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, – не только наглядное свидетельство реальной работы  эффекта «сплочения вокруг флага», но и эффективной массовой коммуникации, выстраиваемой вокруг конкретной фигуры национального лидера.

    «Социологи и политологи давно исследуют этот феномен в том числе и на российском материале, фиксируя особые черты стиля Путина в условиях чрезвычайных ситуаций», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

    «Путин умеет удачно комбинировать типы политического лидерства. В нужный момент он выступает лидером-знаменосцем, который способен мобилизовать, объединить вокруг себя народ. Эта способность уже не раз позволяла ему добиваться нужного результата. В его выступлениях в таком формате все больше морали и ценностных аспектов. И ссылка на Священное Писание в данном контексте очень кстати», – заключил эксперт.

      

    В пятницу на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, в котором приняли участие свыше 203 тыс. человек. «На прилегающей к стадиону территории находятся свыше 100 тыс. человек, непосредственно на самом стадионе – более 95 тыс. граждан», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции.

    Выступивший на митинге президент Владимир Путин заявил, что крымчане 8 лет назад поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о российской военной операции на Украине, Путин назвал ее цель.

    «Избавить людей от страданий и геноцида является основной причиной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голове слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих». «Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе операции на Украине, – добавил президент. – Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».

    Коментарии (3)
    Путин обсудил с Макроном ход переговоров между Москвой и Киевом

    18 марта 2022, 20:19

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном обсудил российско-украинские переговоры. Российский лидер изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В пресс-службе добавили, что реагируя на высказанные Эммануэлем Макроном озабоченности, президент России вновь подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе организуя гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации.

    «При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности, массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса», – уточнили в Кремле.

    Разговор состоялся по инициативе французской стороны, лидеры условились оставаться на связи.

    Ранее Макрон назвал спецоперацию на Украине «пробуждающим ударом тока» для НАТО, которая вернула альянс из состояния «смерти мозга» к стратегической определенности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров считает президента Франции Эммануэля Макрона единственным из европейских лидеров, кто пытается сопротивляться гегемонии Вашингтона и до сих пор не «лег» под США.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
    Путин напомнил о словах адмирала Ушакова про славу России

    18 марта 2022, 17:10

    Текст: Валентина Григоренко

    «Грозы сии пойдут во славу России», процитировал адмирала Федора Ушакова президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках», говоря о специальной военной операции на Украине.

    Глава государства отметил, что начало операции случайно совпало с днем рождения одного из выдающихся российских военачальников, Федора Ушакова, «который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения», передает ТАСС.

    «Он как-то сказал, что «грозы сии пойдут во славу России». Так было тогда, так – сегодня, и так будет всегда», – добавил Путин.

    Президент поблагодарил участников концерта-митинга и под аплодисменты и гул скандирующих «Россия! Россия!» покинул Большую спортивную арену «Лужников».

    Ранее Путин на праздничном концерте-митинге, говоря о Донбассе, процитировал Священное Писание. Кроме того, глава государства отметил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида. Он добавил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России.

    Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды.

    Коментарии (0)
    Омские мусульмане приняли участие в акции «Своих не бросаем»

    19 марта 2022, 15:36

    Текст: Кристина Цыцура

    Представители религиозных конфессий Омска приняли участие в акции «Своих не бросаем», в рамках которой на здании Сибирской Соборной мечети был вывешен баннер с символикой Z.

    Акция посвящена поддержке президента Владимира Путина и действий российских войск в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

    Мнением поделился муфтий Духовного управления мусульман Сибири Зулькарнай Шакирзянов.

    «Сегодня в этот прекрасный день мы сделали баннер в поддержку Владимира Путина, в поддержку всего российского народа. Наш президент помогает освободиться от фашистского гнезда», – заявил изданию «Омскрегион»  муфтий Духовного управления мусульман Сибири Зулькарнай Шакирзянов.

    В акции приняли участие районных омских мечетей. Решение о размещении баннера было принято единогласно.

    «В этот же день мы пригласили имамов провести совещание насчет поста. Сегодня мы все этот вопрос поддерживаем. Еще раз, дай бог Путину здоровья. В первые дни я Путину на личный сайт направил письмо в поддержку от имени мусульман города Омска и Сибирского духовного управления и получил ответ: «Спасибо Муфтий», – подчеркнул Шакирзянов, пишет БК55.

    Коментарии (0)
    Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины

    19 марта 2022, 15:27

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем изложил ему принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских делегаций, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Ксавье Беттель информировал о контактах с руководителями Украины и ряда других государств. Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей», – говорится в сообщении.  

    Отмечается, что Путин указал на неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, который представлял большую опасность для России и Европы.

    Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

    Коментарии (6)
    Путин поздравил президента Узбекистана с годовщиной установления дипотношений

    20 марта 2022, 12:40

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений между двумя странами, выразив надежду на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского партнерства, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Убежден, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что за последние десятилетия страны накопили значительный опыт сотрудничества на всех направлениях, наладили конструктивное взаимодействие в рамках СНГ и ШОС и координацию усилий в противостоянии угрозам и вызовам в рамках региональной безопасности.

    В завершение поздравления Путин пожелал всем гражданам Узбекистана благополучия и процветания.

    В январе президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подтвердили настрой на реализацию договоренностей по укреплению партнерства и союзничества между странами.

    Коментарии (2)
    Путин обратился к участникам Всероссийской акции «Сад памяти» в Севастополе

    18 марта 2022, 15:48

    Президент России Владимир Путин обратился к организаторам и участникам Всероссийской и международной акции «Сад памяти». Первая высадка деревьев началась сегодня в Севастополе.

    Глава государства отметил, что проект призван объединить участников из разных регионов страны вокруг непреходящих патриотических, духовно-нравственных ценностей во имя сохранения памяти о драматических страницах нашей истории, о миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

    «Отрадно, что с каждым годом акция обретает новых сторонников, которые по зову сердца украшают цветущими садами российские города и поселки. Ведь искреннее, глубокое уважение к бессмертному подвигу нашего народа, к героям, отстоявшим свободу и независимость Родины, бережно передается из поколения в поколение, от родителей к детям и внукам. Уверен, так будет и впредь», – приводятся слова президента в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Он отметил, что «Волонтеры Победы» уже третий год являются соорганизаторами акции «Сад памяти».

    Руководитель «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко в свою очередь отметила, что «очень символично провести первую высадку Сада памяти именно 18 марта в Севастополе, в годовщину присоединения Крыма к России».

    «Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны, подаривших нам мир и свободу.  В этом году зеленых памятников станет больше – мы посадим деревья и в память о российских бойцах, погибших на Украине в борьбе с нацизмом. Они защищали нас, и помнить о них – наш долг», – заключила Занко.

    Сад в память о героях Великой Отечественной войны разбили на Сапун-Горе. Там высадили порядка 400 саженцев сливы, сосны, кипариса и кедра. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Севастополя, певец и музыкант Родион Газманов, волонтёры и местные жители.

     «Это важное, доброе и теплое мероприятие. Я считаю, что сажать деревья – это правильное дело с экологической точки зрения, а когда деревья высаживают еще и в память о погибших во время Великой Отечественной войны – это правильно втройне», – заявил заместитель губернатора Севастополя Сергей Толмачёв.

    Вместе с волонтерами и местными жителями памятные деревья высадил и певец и музыкант Родион Газманов. Ранее он уже принимал участие в акции. В 2020 году Родион Газманов поддержал инициативу #СадПамятиДома, высадив яблоню у себя на участке.

    Генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко напомнила, что 80 лет назад проходила героическая оборона Севастополя, в ходе которой погибли сотни тысяч человек. По её словам, это место стало сакральным и имеет особое значение для проекта.

    «Севастополь – особенный город для международной акции «Сад памяти». 80 лет назад именно на этой земле в течение 250 дней героические защитники города-героя противостояли превосходящим силам противника. Более двухсот тысяч человек так и остались здесь навсегда. Зеленые памятники, высаженные в Севастополе, имеют особый символизм и заставляют нас помнить, что мы предки тех самых героев, которые победили фашизм 80 с лишним лет назад. В честь каждого, кто отдал свою жизнь за Родину, в конце концов будет высажен «Сад памяти», – сказала Степченко.

    Всего за два года в акции приняли участие более 2 миллионов человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и более чем в 50 странах: Китае, Германии, США, Кубе, Сирии, Египте, Алжире, Тунисе, Марокко, Ливане, Армении, Азербайджане, Молдавии, Киргизии, Румынии и др. Такие зелёные памятники стали напоминанием о тех, кто сражался за свою Родину, за свои семьи, за свободу и мир.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •