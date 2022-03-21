Опубликовано очередное «пророчество» Жириновского

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с «пророчествами» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в понедельник очередное «предсказание» о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом.

Дегтярев опубликовал уже два «пророчества» Жириновского – о том, что Украины как государства не будет и о «плохо соображающем» Джо Байдене, который «по физическому состоянию не должен быть президентом», и будущем США, передает РИА «Новости».

Первую книгу «Пророк в своем Отечестве» глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021 была переиздана). Туда вошли «сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года». Во второй книге – «Пророк 2.0» – собраны «уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы».

«НАТО не нужна Украина, – говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской «элите», среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, – ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», – написал Дегтярев, цитируя Жириновского.

Ранее генсекретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью NBC заявил, что страны НАТО намерены обеспечить то, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, поэтому нарастили присутствие на восточном фланге альянса.

Столтенберг заявил также , что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.

Напомним, Владимир Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон». Специалисты отметили, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья.

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