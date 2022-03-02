С украинского посольства в Москве сняли флаг и табличку

Флаг Украины спущен с флагштока при здании консульства и посольства Украины, расположенных в Леонтьевском переулке в центре Москвы, демонтирована также вывеска.

Как сообщает корреспондент ТАСС, на территории посольства снят флаг Украины. С ограждения у входа также демонтирована висевшая там ранее вывеска, которая уведомляла, что эти объекты служат дипломатическим представительством Украины.

Соответствующий шаг диппредставительство не стало предпринимать сразу после объявленного 24 февраля по инициативе украинской стороны разрыва дипломатический отношений с Россией.

По периметру дежурят полицейские. С правой стороны от входа на территорию стоит полицейский автобус и машина. Вдоль забора посольства установлено ограждение, закрывающее доступ на тротуар. Скопления людей на прилегающих улицах не наблюдается, однако силы правопорядка проверяют документы у останавливающихся прохожих.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.