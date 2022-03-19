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Захарова заявила о запуске США платной программы поддержки «доносительства и стукачества»
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Власти США запустили программу «доносительства и стукачества»: за информацию о средствах, которые были получены в результате сотрудничества с российским правительством, обещано вознаграждение сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«США в нынешних сложных экономических условиях (инфляция бьет рекорды за полвека, цены на бензин ушли на заоблачные высоты), видимо, решили поддержать свой народ и запустили программу поддержки доносительства и стукачества. Вашингтон призвал своих граждан сообщать, куда следует, обо всех средствах, «полученных в результате коррупционных действий с участием Правительства Российской Федерации», – написала она в Telegram-канале, отметив, что за это США обещают материальное вознаграждение.
По ее словам, поскольку программа называется Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program, то в первую очередь американцам стоило бы обратить внимание на свои дела.
Она предложила выяснить, куда были потрачены «афганские миллиарды», выделенные на восстановление страны и развитие ее инфраструктуры, почему Кабул был взят за три часа?
«Куда уходят миллионы, выделенные на программы USAID (Агентство США по международному развитию – прим.ВЗГЛЯД)? Где отчетность о результатах? На каком основании проводится нелегитимная заморозка зарубежных активов? В общем, есть, над чем поработать», – отметила представитель МИДа.
При этом она подчеркнула, что раз уж американский минфин решил сосредоточиться на России и членах ее правительства, то органам власти США стоит поинтересоваться источником доходов проживающего в США члена бывшего российского правительства Андрея Козырева (министр иностранных дел России в 1990-е гг.), а также всеми его контактами и бизнес-связями.
«Есть сведения, что свои доллары он получал не в кассе МИДа. Положенное мне материальное вознаграждение американское правительство может перечислить в фонд Клинтонов, а заодно его тоже проверить», – добавила Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи.
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СМИ: Санкции против российской нефти могут поставить на колени экономику ЕС
Гипотетические санкции против российской нефти, отправляемой в Евросоюз, могут нанести серьезный ущерб экономике европейских стран, заявила обозреватель чешского портала Сasopis argument Илона Швигликова.
По ее мнению, Европе вряд ли удастся безболезненно заменить поставки из России. «Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», – передает РИА «Новости» ее слова.
По словам Швигликовой, возможен такой сценарий, если при вводе ограничений против Москвы ЕС не сможет обеспечить поставки нефти из других стран, а также из-за дефицита стратегических запасов у стран-членов Евросоюза.
«Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными», – подчеркнула она.
По словам обозревателя, возможное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт российский нефти в страны ЕС в процентном соотношении.
«Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее», – заключила Швигликова.
Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине
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США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России, сообщил замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри.
Малтри выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Он считает, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.
Ни Малтри, ни начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер, ни глава киберкомандования Пол Накасоне не стали подробнее говорить на эту тему публично. Накасоне, который также занимает пост директора Агентства национальной безопасности, перечислил цели передачи разведывательной информации по Украине зарубежным партнерам.
Он заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». Беррьер также заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.
Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.
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Захарова оценила вероятность исключения России из G20
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
Захарова заявила журналисту Владимиру Соловьеву в эфире «Соловьев Live», что не хочет «все эти гипотетические заявления комментировать», так как «это бессмысленно и нецелесообразно – их потуги, была бы их воля, на Земле остались бы только они», передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Она также заявила, что никакого активного переговорного процесса России с США в данный момент нет, контакты точечные. По ее словам, Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала.
Официальный представитель МИД также заявила, что сайт министерства круглосуточно подвергается DDoS-атакам, его атакуют в большом масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.
Ранее в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. При этом еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
В среду комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России.
Также организаторы Берлинского кинофестиваля («Берлинале») решили исключить из фестиваля российские институты, делегации и лиц, поддерживающих власти России.
Лавров: Спецоперация на Украине сорвала антироссийский проект Запада
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Российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Это все лишь доказывает одно – проект «анти-России» сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались», – приводит ТАСС слова министра.
Также Лавров подчеркнул, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом: посмотрит, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали.
«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему санкции против России напугали союзников США – Саудовскую Аравию, которая готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он заявил, что стороны в ходе переговоров максимально
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Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена
Президент России Владимир Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», – передает его слова РИА «Новости».
Песков напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла.
«Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», – отметил он.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
Блинкен озвучил цель санкций США против России
У США нет цели сохранять санкции против России навечно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен сказал, что «цель санкций – изменить поведение» России. Однако, по его словам, следует «быть готовым», что санкции будут сохранятся «определенное время», а желаемый результат не будет достигнут сразу, передает ТАСС.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Сенат США внесен законопроект о запрете на импорт урана из России
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Сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение проект закона, который предусматривает запрет на импорт в страну урана из России, сообщил один из авторов документа сенатор Джон Баррассо.
Баррассо призвал «навсегда исключить все российские энергоресурсы с американского рынка», так как деньги от них идут на «жестокую и неспровоцированную войну на Украине». По мнению республиканцев, «запрет на импорт российских нефти, газа и угля является важным шагом, однако он не может стать последним». Запрет на импорт урана, по замыслу сенаторов, должен как лишить Россию средств, так и способствовать развитию производства урана в США.
Сенатор Синтия Ламмис отметила, что в ее штате Вайоминг есть «более чем достаточные запасы урана, чтобы восполнить его дефицит на американском рынке». По ее словам, в США могут «добывать уран гораздо более безопасным и экологически дружелюбным способом», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон не ввел запрет на уран одновременно с эмбарго на поставки нефти и газа из России. Западные СМИ отмечали, что американский бизнес очень просил Белый дом исключить из санкционных списков топливо для АЭС. Даже если в самих США окажутся необходимые мощности для производства ядерного топлива, этого все равно будет недостаточно.
США не исключили введения санкций против Китая за поддержку России
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США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Псаки сказала, что у США «есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены и санкции – один из инструментов». По ее словам, Байден ясно изложил китайскому лидеру возможные последствия. Однако США не собираются озвучивать эти варианты публично, поскольку сохранение их между официальными лицами считается более эффективным. Как заявила Псаки, США все еще обеспокоены, что Китай может предоставить помощь России в контексте спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».
Другой высокопоставленный представитель администрации США заявлял, что глава американского государства Джо Байден «дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России». При этом чиновник не уточнял, идет ли речь о санкциях, заявив, что не будет «обсуждать публично возможности» США.
Он добавил, что Байден обещал реакцию не только от США, «но и от всего мира». По словам чиновника, Байден не говорил Си Цзиньпину о конкретных ожиданиях США о действиях, которые мог бы предпринять Пекин в контексте ситуации вокруг Украины, предоставив это решение лидеру Китая.
Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.
Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Она пояснила, что США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.
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В США назвали условие для отмены санкций против России
Многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости республики, заявила в пятницу представитель Госдепартамента высокого ранга.
«Я бы просто сказала, что санкции не предназначены для того, чтобы быть перманентными. Они являются инструментом, и, если мы увидим результаты, которых мы пытаемся достичь в плане прекращения российской агрессии, восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, то, как мы надеемся, многие из инструментов, которые мы применяем <…>, перестанут использовать», – цитирует ТАСС представителя Госдепа.
Ранее конгрессмены США проголосовали за приостановку «нормальной торговли» с Россией.
Напомним, беспрецедентных по масштабу санкций, которые ввели США против России, испугались союзники США. В результате Саудовская Аравия уже готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
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Госдеп пообещал Украине советские или российские системы ПВО
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Соединенные Штаты работают с союзниками и партнерами над предоставлением Украине систем ПВО российского или советского производства, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжаем воплощать в жизнь решения, чтобы помочь украинским партнерам получить противовоздушные системы дальнего действия и боеприпасы, необходимые для этих систем. Я не могу полностью вдаваться в детали, но мы продолжаем работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить новую помощь Украине, включающую советские или российские системы ПВО и необходимые боеприпасы [к ним]», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
По словам Прайса, эти системы украинцы уже использовали. «Мы приветствуем помощь от стран в мире. Более 30 стран предоставили Украине оборонительную помощь. Госдепартамент США одобрил предоставление американской техники из 14 стран», – отметил представитель ведомства.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
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США решили ограничить обслуживание используемых в России «Боингов»
Минторг США предупредил о мерах в отношении ряда самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля. В список попали 99 «Боингов», а также самолет Романа Абрамовича.
Американский Минторг направит различным компаниям по всему миру уведомление о том, что заправка, техническое обслуживание, ремонт, предоставление запчастей или услуг коммерческим и частным самолетам, «летавшим в Россию с очевидным нарушением правила экспортного контроля США», требуют разрешения.
«Компании, оказавшие эти услуги указанным транспортным средствам, могут подвергнуться мерам со стороны США, которые могут включать «существенные тюремные сроки, штрафы, потерю экспортных привилегий или иные ограничения», – приводит ТАСС сообщение ведомства США.
Опубликованный ведомством список воздушных судов включает 99 самолетов Boeing, которые эксплуатируются российскими пассажирскими и грузовыми авиаперевозчиками, в том числе «Аэрофлотом», AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и «Авиастаром». В списке также оказался самолет Gulfstream G650, принадлежащий российскому предпринимателю Роману Абрамовичу.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций, а также разбиралась, что будет с рынком авиаперевозок внутри страны.
Пентагон дал оценку российской операции на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, чего, по его мнению, ожидала Москва от военной операции на Украине.
Остин утверждает, что российские силы якобы «продвинулись не так далеко и не так быстро, как им хотелось бы». По его версии, они «испытывают трудности с логистикой», недостаточно хорошо «используют разведку» и координируют действия на земле и в воздухе, передает CNN.
«Есть ряд вещей, которые мы ожидали увидеть, но не увидели», – сказал он, предположив, что Москва якобы ожидала быстрого продвижения и «очень быстрого захвата» Киева.
Напомним, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Украинские войска используют жителей украинских городов и сел как живой щит и препятствуют эвакуации, поэтому российским военным приходится действовать аккуратно.
В связи с этим следует отметить, как американские СМИ оценивали военные операции США. По сообщениям СМИ, Пентагон не предавал огласке информацию о большом числе жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане среди мирного населения. Военные при подготовке ударов неверно оценивали ситуацию на земле, записывая мирных жителей в число террористов. Не учитывалось, что в зданиях, которые занимали боевики, могли находиться гражданские. Также военные иногда просто не сообщали руководству, что среди террористов могут находиться мирные жители, в том числе дети.
А представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан, оценивая удары американцев по мирным жителям, заявлял, что ошибка «не является поводом для дисциплинарных взысканий», если ее допустили «при наличии наиболее полной информации и при соблюдении поставленных задач».
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предполагаемые сроки завершения спецоперации России на Украине Кремль не озвучивает, однако она идет по плану и завершится в полном объеме.
Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине
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Российская сторона требует от Вашингтона в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, заявило посольство России.
«О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон», – заявило посольство, указав, что обвинения США в адрес России в якобы нарушениях Конвенции о запрещении химоружия не выдерживают критики. При этом сами США, как указали в посольстве, не соблюдают свои обязательства, передает РИА «Новости».
Москве «достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей», заявили дипломаты.
Подчеркивается, что при этом планировалось обвинить Россию в применении химоружия против населения Украины. Подобная информация «не может не вызывать серьезную озабоченность», заявили дипломаты. В посольстве указали, что американская сторона «до сих пор не уничтожила национальные запасы боевых отравляющих веществ».
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет требовать рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
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Пентагон отверг возможность введения США бесполетной зоны над Украиной
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Американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине, США не собираются вводить над ней бесполетную зону, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Как заявил Остин, глава американского государства Джо Байден «ясно дал понять», что военные США «не будут вовлечены в бои с Россией на Украине». Установление бесполетной зоны означало бы прямое вовлечение США, так как пришлось бы предпринимать действия против нарушителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
«Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт», – заявил он, подчеркнув что в странах НАТО США будут защищать «каждый дюйм» территории.
Остин также заявил: «Никто не хочет увидеть, я думаю, как используют ядерное оружие. Я думаю, любая чрезмерная риторика о ядерном оружии, о его позиционировании не помогает». Он заверил, что «США уверены в своих возможностях и способности защитить себя».
По словам шефа Пентагона, США ясно дали понять Китаю, что поддерживать российскую операцию на Украине – «плохой выбор». Он выразил надежду, что Пекин не станет поддерживать Москву, но отказался «спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения» на эту тему.
Напомним, Киев просил у Запада введения бесполетной зоны над Украиной, но получил отказ. Администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.
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В МО объяснили заинтересованность США в финансировании биолабораторий на Украине
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Пентагон был заинтересован в финансировали биолаборатории на Украине в связи с тем, что патогены, которые изучались в лабораториях, имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Обращаю ваше внимание на то, что Соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 млн долларов» – сказал Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
По его словам, «не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением по снижению угрозы минобороны США и компанией-подрядчиком «Black & Veatch» в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов».
«С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлен», – указал Кириллов.
Он рассказал, что «анализ документов в части проекта P-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показал, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным Центром имени Р.Лугара в Тбилиси. Общие затраты Пентагона на его реализацию на Украине и в Грузии составили 1,6 млн. долларов, большую часть из которых получила Украина, как основной исполнитель».
«Полученные Минобороны России документы говорят о том, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились, как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов P-382, P-444 и P-568. Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл», – сообщил представитель МО.
Кириллов заключил, что «в ходе реализации указанных проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными в целях заражения: это устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку».
Ранее Кириллов заявил, что одной из задач США и их союзников является создание
биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности, славян. По его словам, представители западных государств крайне осторожно относятся к передаче своих биоматериалов, при этом за рубеж было передано большое количество сыворотки крови жителей различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу. Это сделали под предлогом поиска антител.
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