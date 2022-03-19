Омбудсмен потребовала от ООН пресечь травлю российских детей в ряде стран

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в связи с участившимися случаями травли российских и русскоговорящих детей за границей обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека Мишелю Бачелет.

В своем обращении она обратила внимание на многочисленные факты дискриминации по национальному признаку российских и русскоязычных детей в некоторых странах.

«В настоящее время в мой адрес с тревожной регулярностью поступает информация о притеснениях, нападениях, травле и иных формах неправомерного воздействия на российских и русскоязычных детей», – сообщила Мария Львова-Белова в своем письме Мишель Бачелет, отметив травлю, которую подогревают СМИ, сообщает пресс-служба омбудсмена в релизе.

Она отметила, что дети являются наиболее уязвимой категорией граждан и нуждаются в специальной охране и заботе. Но они сейчас наравне со взрослыми подвергаются угрозам и насилию.

«Зачастую, при попустительстве, либо открытом одобрении властей некоторых государств», – обратила внимание уполномоченный по правам ребенка.

Мария Львова-Белова потребовала не только пристального внимания к ситуации, но и решительного осуждения. Также она попросила принять меры для пресечения всех форм дискриминации российских и русскоязычных детей.

Аналогичные письма были направлены в адрес председателя комитета ООН по правам ребенка Микико Отани и председателя Европейской сети детских омбудсменов (ENOC) Теони Куфониколаку.