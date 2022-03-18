Названо число россиян, которые получат дополнительные выплаты в размере МРОТ

Зарегистрированные в центрах занятости безработные в дополнение к пособию смогут получать выплаты в размере МРОТ, что охватит 300 тыс. граждан России, сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

«Участники программы смогут в дополнение к пособию по безработице получать доход в размере минимального размера оплаты труда. Такая поддержка будет обеспечена 300 тыс. граждан», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По словам Котякова, до 500 тыс. сотрудников компаний, которые ушли в простой, смогут воспользоваться поддержкой государства и пойти на временные работы. «Если организация взяла паузу, чтобы установить новое оборудование или настроить логистические цепочки, государство профинансирует временные работы для сотрудников таких компаний. Дополнительной поддержкой смогут воспользоваться до 500 тыс. работников», – сказал он.

Министр добавил, что регионы самостоятельно определят перечень компаний, которые смогут получить поддержку с учетом вклада в сохранение занятости населения региона.

«Тем гражданам, которые уже сейчас находятся в поиске работы, важно помочь поддержать доход и найти подходящую работу. Одна из самых эффективных мер по поддержке занятости по опыту 2020-2021 гг. – переобучение под потребности локального рынка труда. В прошлом году 75% прошедших обучение граждан были трудоустроены», – подчеркнул министр.

В этой связи правительство также приняло решение расширить охват программы переобучения в рамках нацпроекта «Демография» на 200 тыс. человек, включив категории безработных и работников под риском увольнения. Как сообщается, обучение начнется уже в апреле. Кроме того, правительство установило временный порядок работы центров занятости. Воспользоваться услугами центров занятости теперь смогут не только безработные граждане, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты.

Напомним, в четверг журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что безработные россияне, которые стоят на учете в центрах занятости, смогут участвовать в оплачиваемых общественных работах и получать за них дополнительный доход в объеме минимального размера оплаты труда (МРОТ) помимо пособия.