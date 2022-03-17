В России начали готовить перечень товаров к параллельному импорту

Российские власти сейчас разрабатывают перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов во время выступления на форуме «Опоры России» в Красноярске.

Параллельный импорт подразумевает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, он сейчас в России запрещен. Дискуссии о его легализации на разных уровнях ведутся не один год.

«В текущих условиях применение параллельного импорта может позволить выстроить новые цепочки поставок, которые обеспечат в текущих условиях наших граждан, отечественный рынок необходимыми товарами», – приводит слова Зубова РИА «Новости».

Глава ведомства добавил, что полный перечень будет определен правительством в самое ближайшее время.

Президент «Опоры России» Александр Калинин выразил мнение, что предприниматели могут покупать продукцию у неофициальных дилеров, например, на производстве, что, по его словам, и выстраивает вполне нормальные логистические цепочки.

«Они сами навязали нам запрет параллельного импорта, а сейчас, извините, время показало, что именно предпринимательская инициатива способна быстро приспособиться к новым условиям, но для этого государство должно поддержать предпринимательскую инициативу, в том числе разрешить параллельный импорт», – сказал Калинин.

Напомним, на фоне санкций против России ушли многие иностранные компании, часть из них пока что лишь приостановили производство и работу.