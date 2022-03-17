Американская баскетболистка Грайнер не стала оспаривать обвинения

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер, задержанная в России по делу о контрабанде наркотиков, не стала оспаривать предъявленные ей обвинения, передает источник из зала Московского областного суда.

Сегодня в суде рассматривается жалоба защиты на арест спортсменки. Адвокаты женщины указали, что ее арест незаконен, так как был произведен спустя определенные законодательством 48 часов с момента задержания.

Грейнер, будучи подозреваемой, не была освобождена, а в суде находилась в «аквариуме», то есть под стражей, что является грубым нарушением закона, недовольна защита.

«С 11 часов 17 февраля, когда она не могла добровольно покинуть здание аэропорта, она просила позвать ее адвоката и консула, однако ответом было «нет». Только 16 часов она находилась на таможне», – сказал адвокат Александр Бойков.

Прокурор со ссылкой на протокол задержания в свою очередь заявила, что Грейнер была задержана рано утром 18 февраля. Защитник также назвал заключение в СИЗО необоснованно строгой мерой пресечения и поспросил заменить ее домашним арестом. Одна из знакомых американки согласилась приютить ее в квартире недалеко от Химкинского городского суда – соответствующий документ суд приобщил к делу.

Кроме того, суд изучил и положительные характеристики из лиги и клуба девушки – УГМК из Екатеринбурга. В них было указано, что она ключевая спортсменка в своей команде, помогла развитию чемпионата и женского баскетбола в России, в целом, и Екатеринбурге, в частности, способствовала успеху УГМК на международном уровне.

Сама Грайнер полностью поддержала позицию адвокатов, отказавшись при этом подробно высказываться в прениях сторон. Обвинение в контрабанде наркотических средств не обсуждалось и не оспаривалось спортсменкой и ее представителями, они ни разу не указали на ее невиновность во вменяемом деянии.

Тем временем Московский областной суд признал законным арест Грайнер.

«Постановление Химкинского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Кроме того, по словам адвокатов, накануне Химкинский суд уже продлил спортсменке арест еще на два месяца.

Спортсменка выступала в суде по видеоконференцсвязи (ВКС) из СИЗО с помощью переводчика. Сидевшая рядом с ней соседка по камере на ВКС была похожа на ребенка на фоне 206-сантиметровой Грайнер.

Как заявляли адвокаты, «любая кровать в системе ФСИН на 30 сантиметров короче, чем рост Бриттни». Это было дополнительным аргументом для перевода девушки под домашний арест.

Прокурор в свою очередь указывал, что арест Грайнер «является законным и обоснованным», а оснований для смягчения меры пресечения нет, так как баскетболистка – иностранная гражданка, постоянного места жительства и постоянной регистрации в России у нее нет.

Напомним, 5 марта в ФТС сообщили, что американская баскетболистка, двукратная чемпионка Олимпийских игр Бриттни Грайнер была арестована в Подмосковье. Таможенники в Шереметьево нашли наркотики в ее багаже.