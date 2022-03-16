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Страны НАТО решили продолжать предоставление помощи Украине
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Страны НАТО решили продолжать предоставление военной и финансовой помощи Украине, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.
Он также заявил, что саммит НАТО на следующей неделе рассмотрит долгосрочные последствия конфликта на Украине для обороны альянса. Главная задача экстренного саммита Североатлантического альянса, который пройдет 24 марта, – это обеспечение единства по оказанию помощи Украине и ответу на действия России, сообщает ТАСС.
«Саммит НАТО на следующей неделе обеспечит наше единство в предоставлении помощи Украине, а также в координации наших усилий, которые заключаются в том, чтобы обязать Россию заплатить по счетам», – отметил Столтенберг.
Кроме того, по словам Столтенберга, НАТО должна пересмотреть меры коллективного сдерживания, увеличить силы в восточной части альянса. Он подчеркнул, что страны НАТО единогласно считают, что альянс не должен развертывать силы на Украине.
«Союзники [НАТО] едины в том, что НАТО не следует размещать силы на Украине или в небе над ней, потому что мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не распространился за пределы Украины», – заявил генсек.
По его словам, страны – члены НАТО видят гуманитарный кризис, связанный с текущей ситуацией, и понимают, что прямое военное столкновение между Россией и НАТО приведет к более масштабным и разрушительным последствиям.
Столтенберг также добавил, что альянс не планирует развертывать миротворческую деятельность на территории Украины. Он добавил, что военное командование НАТО имеет возможности для связи с российскими коллегами в случае необходимости. При этом CNN утверждает, что НАТО не может связаться с Россией по линии деконфликтинга и посредством письменных обращений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил конгресс США предоставить Украине системы ПВО, включая С-300 в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной.
Cпецназ ликвидировал под Киевом высокопоставленных офицеров разведки ГУР
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Российский спецназ ликвидировал под Киевом двух высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил близкий к силовым структурам России источник.
«Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины – полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол», – приводит слова источника ТАСС.
Он сообщил, что Сайчук в 2014 году принимал участие в штурме Донецкого аэропорта, проходил службу в зоне так называемой АТО (силовая операция Киева в Донбассе). С 2016 года он был начальником второго оперативного (водолазного) отдела. «С целью зашифровки деятельности по подготовке и совершению диверсионно-террористических актов, убийств мирных жителей ДНР и ЛНР Сайчуку по указанию руководства ГУР Минобороны Украины изготовлены документы прикрытия на фамилию Сокол», – сообщил он. В 2017 году Сайчуку был выдан документ, предписывающий всем должностным лицам в зоне «АТО» оказывать «Соколу Дмитрию Анатольевичу» всестороннюю помощь.
Источник добавил, что в отношении Ахмедова в России возбуждено уголовное дело по террористическим статьям, в том числе о покушении на теракт. Он находился в международном розыске. «В сентябре 2020 года Следственным управлением ФСБ России в отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК РФ, том числе ч. 2 ст. 205.4 («Организация террористического сообщества»), ст. 30 ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт). Он был объявлен в международный розыск», – сказал он.
По его словам, сотрудники подразделения Ахмедова и он лично были ориентированы на вербовку в интересах ГУР Минобороны Украины жителей Крыма для получения разведывательных данных в отношении ВС России, социально-политической ситуации в Крыму, объектов критически важной инфраструктуры, подготовки мест и непосредственной закладки крупногабаритных тайников со взрывчатыми веществами и боеприпасами, попыток совершения диверсионных и террористических актов.
Ахмедов – уроженец Потсдама (ГДР), ранее проживавший в Феодосии, по данным источника, возглавлял отдел применения сил спецопераций ГУР Минобороны Украины. В 1998 году он окончил Одесский институт сухопутных войск, в 2009-м – Академию ВМС Турции. Проходил службу в зоне АТО, с 2016 года был заместителем, а с 2017-го – начальником оперативной службы «Таврия» 1-го территориального управления департамента оперативно-агентурной разведки ГУР, осуществлявшей агрессивную разведывательно-подрывную деятельность на крымском направлении. «Ахмедов и его подчиненные занимались запугиванием близких родственников военнослужащих России, проходящих службу в Крыму, подкупом должностных лиц, при этом бросая на произвол судьбы своих агентов после их разоблачения сотрудниками ФСБ России», – сообщил источник.
Так, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в период 2015-2018 годов пресечена деятельность агентов Ахмедова – гражданина Украины Присич В. С., гражданина России Наконечного Д. А., гражданина Украины Воскресенского В. В., граждан России Рясного А. Г. и Сложинского А. Е. «В 2019 году задержан агент Ахмедова «Димка» – гражданин России Кашук Д. А., 1979 г. р., который по заданию ГУР МОУ осуществлял визуальную разведку на территории Республики Крым, а также по заданию ОС «Таврия» ввез на территорию региона и скрыл в специально подобранных крупногабаритных тайниках взрывчатые вещества и боеприпасы, которые планировалось использовать для совершения диверсий и террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры», – отметил источник.
В 2020 году также изобличена деятельность агентурной пары ГУР (особо ценный агент «Нерпа» – военнослужащая ВС России, гражданка России Кузьменко Т. С. (1984 г. р.), и агент «Марат» – гражданин Украины Ширинг К. С., 1960 г. р.), завербованной Ахмедовым с целью добывания секретных данных о деятельности частей ПВО ВС России на полуострове. В 2021 году после серии провалов агентов Ахмедов был переведен в Киев на должность начальника отдела применения сил специальных операций СР ГУР МО Украины.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт: Польша приготовилась к разделу Украины на сферы влияния
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«Мы вернулись в XVIII век. Встреча выглядела так, будто бы еврей-арендатор пришел к польскому магнату отдавать платежи за пользование чужой собственностью. Думаю, Зеленский произвел крайне негативное впечатление на Качиньского», – сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее Ярослав Качиньский на встрече с Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооруженную миссию НАТО.
«Давайте в начале зададимся вопросом, почему Качиньский оказался в составе делегации из трех премьер-министров Польши, Чехии и Словакии. Он ведь не премьер, а вице-премьер и глава правящей партии. И это тот самый Качиньский, который из Польши почти никуда не выезжает. На Украине он был в последний раз в декабре 2013 года, когда провел встречу с Яценюком, Кличко и Тягнибоком, составив представление о будущем Украины», – рассказал полонист Станислав Стремидловский.
«Спустя несколько лет он лично пообщался с Порошенко. После встречи с ним он сказал знаменитую фразу о том, что «с Бандерой они в Европу не войдут». Так оно и получилось. А сейчас Качиньский приехал в Киев, чтобы составить мнение о том, на что способна команда Зеленского», – полагает собеседник.
«После трансляции встречи у меня создалось впечатление, что мы вернулись в XVIII век. Все выглядело так, будто бы где-то на Западной Украине еврей-арендатор пришел к польскому магнату отдавать платежи за пользование собственностью. Думаю, Зеленский и его команда произвели крайне негативное впечатление на Качиньского», – допускает эксперт.
«Кроме того, когда Качиньский призывает ввести на Украину контингент НАТО, но при этом лидеры альянса опровергают такие планы, становится очевидным, что Качиньский в своем заявлении подразумевает нечто другое. Скорее речь идет о неком контингенте во главе с Польшей и ее соседями, который примет участие в разделе Украины на сферы влияния», – предполагает Стремидловский.
«Понятно, что такой контингент не сможет войти в Киев, Одессу и Харьков. Зато он может войти в области Западной Украины. Таким образом, мы получим раздел Украины на несколько сфер влияния. И Польша в этом направлении уже сделала свой шаг», – говорит политолог.
«Отдельный вопрос, как будет называться та часть Западной Украины, которую хочет контролировать Польша. На мой взгляд, слово «Украина» здесь не может фигурировать по историческим причинам. Скорее всего, несколько областей будут объединены в «Галицкую республику». И сейчас поляки в лице Качиньского думают над тем, как выстраивать свою работу на этой территории, учитывая проблему местного национализма», – добавил эксперт.
«При этом новая республика вряд ли войдет в состав Польши, потому что для Варшавы это лишние расходы. Конечно, Варшава постарается привлечь средства ЕС для работы с этим регионом, но не более того», – заключил Стремидловский.
Накануне лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил
отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
«Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», – приводит ТАСС слова политика, выступление которого транслировало Польское телевидение.
«Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами», – уточнил вице-премьер Польши.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил попытки Североатлантического альянса установить бесполетную зону над Украиной, так как это означало бы прямую конфронтацию с Россией.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею установления бесполетной зоны над Украиной из-за угрозы распространения военных действий на территорию стран НАТО.
5 марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Напомним также, 19 февраля генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась допустил возможность размещения миротворцев ОДКБ в зоне конфликта с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Митрополит Запорожский Лука призвал украинцев к покаянию
Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал украинцев к покаянию на фоне действий Киева, которые привели к нынешней ситуации в республике.
В сообщении митрополита на сайте Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке говорится, что «и до Содома и Гоморры жили на земле люди, имевшие противоестественные устроения, но когда в этих городах грех стал возводиться в норму и находиться под защитой закона, дождь из огня и серы пролился на их жителей», и «когда Израиль отступал от Бога, то Господь посылал на их племена варваров, которые опустошали их города и сжигали селения».
«Может кто-то надеялся на то, что Киево-Печерские святые будут спокойно смотреть с неба, как по Киеву – колыбели православия Святой Руси – будут расхаживать содомиты? Или Матери Божией будет безразлично, что в Ее святом уделе вместо пап и мам появятся родители номер один и номер два? Я уже не говорю о других мерзостях, которые творились на нашей святой земле. Кто-то скажет: «Так в чем же виноваты те люди, которые к этому всему не имели никакого отношения?». Я отвечу – в своем безразличии. Мы все принимали, мы «смирялись», мы думали – пускай делают, что хотят, лишь бы нам хоть как-то давали жить. Но так не бывает! Кто не с Богом, тот против Него! Не только солнце всходит над добрыми и злыми, но и дождь гнева Божьего также проливается и на тех, и на других. Кого-то он очищает через страдания и скорби, и кого-то карает за грехи», – подчеркнул митрополит Лука.
Он также считает, что закончится все «не скоро», потому что «нет покаяния», и «потому что в то время, когда дети наших священников погибают на фронтах, храмы, где служат их отцы, продолжают захватываться нелюдями, распинающими нашу Церковь».
«Потому что в наших городах вместо того, чтобы взывать в молитве к Богу, расклеиваются плакаты с матами. Поэтому не надо удивляться, когда они будут разрушаться бомбами. А как может быть иначе? Там, где труп, собираются и орлы. Есть только одна возможность остановить войну – обратиться к Богу. Но похоже, что люди об этом даже не думают. «Суд гневен прииде на ны, и разсыпася радость людей твоих, вси бо плачем и рыдаем и тако глаголем: О мечу Божий, доколе не успокоишся, престани убо, пощади ны...» (из канона Божией Матери «Державная»)», – заключил митрополит.
Напомним, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.
В июле ЛГБТ-рейв состояля у офиса президента Украины Владимира Зеленского.
В ноябре РПЦ дала оценку господдержки на Украине фильма об ЛГБТ, отметив, что это может быть «частью каких-то внешних обязательств» Киева.
Киев потребовал «абсолютных» гарантий безопасности
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.
Подоляк написал в Telegram, что «Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности».
По его словам, Украине нужны абсолютные гарантии безопасности, действенные, а не протокольные или «будапештские».
«Это означает, что подписанты гарантий (...) принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объема оружия. И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто», – добавил он.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что требования России, которые касаются «территориальных претензий», являются неприемлемыми, но по другим пунктам стороны могут договориться.
В Каракасе прошла акция в поддержку спецоперации на Украине
В столице Венесуэлы – Каракасе – прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине, сообщили в посольстве России.
Акция состоялась во вторник «в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине и борьбе против нацизма в этой стране», пишут «Известия».
Отмечается, что участники акции выстроились в виде буквы Z, которая стала символом российской операции.
Поддержать Россию пришли около 50 человек, среди них члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов «РедВенРус», венесуэльские студенты, активисты и некоторые соотечественники.
«Мы хотим выразить нашу поддержку ребятам, которые сейчас борются с фашизмом и нацизмом на Украине», – поделился один из участников акции.
Ранее в Сирии прошли митинги в поддержку российской спецоперации на Украине.
Украинские националисты признали гибель идеолога полка «Азов» в Мариуполе
Друзья и командир украинского националистического формирования «Азов» Андрей Билецкий подтвердили гибель одного из главных идеологов полка Николая Кравченко.
«Националист с позывным «Крук» (укр. Ворон) погиб в окруженном силами Донецкой народной республики Мариуполе. Официально украинские власти пока не подтверждали эту информацию. Министерство обороны России также не давало комментарии на этот счет», – сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. По его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан.
Путин обратился к гражданам западных государств
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Президент России Владимир Путин заявил, что жителей западных стран пытаются убедить в якобы враждебности действий России, глава государства призвал не верить таким заявлениям.
«Хочу, чтобы меня услышали и простые жители западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь», – сказал он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – передает слова Путина ТАСС.
Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миссию НАТО
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Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
«Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», – приводит ТАСС слова политика, выступление которого транслировало Польское телевидение.
«Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами», – уточнил вице-премьер Польши по вопросам безопасности.
По мнению Качиньского, «это то, в чем сейчас остро нуждается Украина, Европа и весь демократический мир». «Речь идет о делах и о том, что здесь совершенно необходимо – мужестве. Мужестве, которого, к сожалению, часто не хватает», – заявил политик.
Качиньский во вторник прибыл в Киев на поезде вместе с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии Матеушем Моравецким, Янезом Яншей, Петром Фиалой. Делегация, которая, как сообщалось, представляет Евросоюз, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщали в Варшаве, цель визита – подтверждение безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу. По информации польского правительства, визит готовился заранее и был согласован с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите была передана в НАТО, ОБСЕ и ООН.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил попытки Североатлантического альянса установить бесполетную зону над Украиной, так как это означало бы прямую конфронтацию с Россией.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею установления бесполетной зоны над Украиной из-за угрозы распространения военных действий на территорию стран НАТО.
5 марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Напомним также, 19 февраля генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась допустил возможность размещения миротворцев ОДКБ в зоне конфликта с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Минобороны показало видео уничтожения военной техники Украины под Черниговом
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.
«Минобороны России опубликовало кадры применения беспилотного летательного аппарата для корректировки огня артиллерии при уничтожении военной техники ВСУ и складов с боеприпасами в Черниговской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
При этом отмечается, что подразделением артиллерии Вооруженных сил России в ходе выполнения огневой задачи точным попаданием был уничтожен совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники.
Накануне Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск. На видео демонстрируется запись с экрана оператора оружия вертолета – на кадрах видно, как Ка-52 точными попаданиями из своей 30-миллиметровой авиационной пушки уничтожает военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу «Акация».
Путин рассказал об успешном ходе спецоперации на Украине
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Российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», – передает его слова ТАСС.
Президент отметил, что в самом начале операции в Донбассе Киеву по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития «было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса». «Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно», – сказал президент.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок
Нынешняя ситуация эпохальна, идет «битва» за то, как будет выглядеть миропорядок, заявил глава МИД Сергей Лавров на телеканале РБК.
«Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности – как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО.
«Мы готовы искать любые пути обеспечения безопасности и Украины, и европейских стран, и, конечно же, России, кроме расширения НАТО на восток», – подчеркнул он.
Ранее Лавров заявил, что реакция НАТО на призывы президента Украины Владимира Зеленского к альянсу закрыть небо над страной и воевать на ее стороне остудила его пыл.
Мединский заявил о предложенном Киевом австрийском или шведском варианте государства
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Украинская сторона на переговорах с Россией предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
«Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины – обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии», – передает его слова РИА «Новости».
Этот вариант обсуждается на уровне руководств министерств обороны двух стран. Мединский напомнил, что нейтральный статус есть у Киева и сейчас.
«Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины», – подчеркнул он.
При этом Мединский отметил, что ключевыми для России остаются вопросы о статусе Крыма и Донбасса, права русскоязычного населения и денацификация. Он также опроверг заявления из Киева об исключении последнего пункта из повестки переговоров.
«Нет, это не вполне соответствует действительности. Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения в первую очередь наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке», – сказал Мединский.
Ранее Мединский заявил, что переговоры России с Украиной идут тяжело, медленно, но Россия стремится как можно скорее прийти на них к миру.
Сатановский объяснил гастроли Зеленского перед парламентами стран Запада
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«Зеленский понимает тщетность для Украины своих выступлений перед западными парламентами, но надеется, что его, как и Саакашвили, позовут на работу за границу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Зеленский выступил с речами перед парламентами нескольких государств, включая Британию и Канаду, а в среду анонсировано его выступление перед американскими конгрессменами.
«В нынешнем «гастрольном туре» Зеленского с выступлениями перед иностранными парламентами есть смысл только для него самого – политик работает для обеспечения своего будущего после того, как перестанет быть президентом Украины, или перестанет быть сама Украина», – пояснил Евгений Сатановский.
По его словам, задача Зеленского сейчас – завести побольше связей, чтобы перейти на работу в руководящие органы международных организаций или, по аналогии с Саакашвили, быть приглашенным на работу властями другого государства.
«В свое время у Зеленского была роль Наполеона в фильме «Ржевский против Наполеона». Вот он сейчас косплеит французского императора с его театральными жестами. Правда, у президента Украины пока больше получается Нерон», – заметил собеседник.
Впрочем, добавил эксперт, власти не всех стран соглашаются выслушивать выступления Зеленского. К примеру, спикер Кнессета Мики Леви предложил украинскому лидеру пообщаться в Zoom в частном порядке – без отдельного заседания, но тот отказался.
«Могу точно сказать, что в Израиле далеко не все политики в восторге от того, что еврей является президентом Украины, тем более – такой как Зеленский. Все видят «крышевание» бандеровцев украинскими властями и понимают роль в этом самого Зеленского. Послать откровенным текстом Зеленского они не могли, потому что США не позволяют, поэтому нашли такой выход из положения», – подчеркнул аналитик.
Кроме того, указал политолог, Израиль не просто так фактически закрыл безвизовый режим с Украиной и прекратил прием беженцев. «Израилю не хватало только толп бандеровцев на улицах или кричащих приезжих, требующих разговаривать с ними только на «мове», – подытожил Сатановский.
Ранее Зеленский произнес речь для британских и канадских парламентариев, а также перед Европарламентом, где сорвал овации. На среду намечено его виртуальное выступление перед американским Конгрессом, передает РИА «Новости».
Кроме того, администрация США не исключает возможности проведения встречи президента Джо Байдена с Зеленским в конце марта в Брюсселе, программа визита американского лидера все еще согласовывается, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
При этом американские власти понимают: у Зеленского нет никаких шансов, в нынешней ситуации киевские власти «быстро развалятся», об этом заявил американский конгрессмен Даррелл Исса, добавив, что это обсуждается на секретных брифингах без участия президента Украины.
«К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов, он не выживет и быстро рухнет. Мы снабжаем его как будто для того, чтобы он потерпел неудачу», – заявил Исса в эфире Fox Business.
Также конгрессмен добавил, что помощь американской стороны сейчас, по сути, не несет реальной пользы для Украины.
Кроме того, ранее США и НАТО отказались от просьб Киева закрыть небо над Украиной, а Вашингтон назвал неприемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В прошлую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины.
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Росгвардия отбила атаку неонацистов на Каховскую ГЭС
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Росгвардия взяла под охрану Каховскую ГЭС на Украине и отразила нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, сообщили в пресс-службе ведомства.
«На Каховской гидроэлектростанции, которая является стратегическим объектом, возобновляется нормальная жизнь. Подразделения Росгвардии обеспечивают охрану и безопасность ГЭС, работники станции постепенно возвращаются на свои места», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Подчеркивается, что гидроэлектростанция украинской стороной «была сдана без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам».
«Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС России успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава. Так как единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр является Каховская ГЭС, через нее был организован зеленый коридор. Теперь беженцы могут вернуться домой», – заключили в Росгвардии.
Ранее сообщалось о появившейся российской бронетехнике на Каховской ГЭС.
Глава Крыма Сергей Аксенов до этого дал поручение подготовить перекрытый в 2014 году Северо-Крымский канал для приема воды из Днепра.
Затем были опубликованы кадры освобождения Каховского гидроузла, который Украина перекрыла, чтобы не пускать воду в Крым. Сейчас он разблокирован. Вода по Северо-Крымскому каналу пошла в Крым.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Украинские войска сняли постановочные фото и видео «братской могилы» в Мариуполе
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Украинские войска с целью провокации в СМИ сняли постановочные фото и видео «братской могилы» с 1,3 тыс. якобы погибших мирных жителей, заявила народная милиция ДНР.
«На этот раз командованию ВСУ офисом президента (Украины) поставлена задача дискредитировать действия российских войск путем демонстрации западной общественности массовых захоронений мирного населения, якобы погибшего в результате артиллерийских обстрелов и авиационных ударов в ходе специальной военной операции», – передает РИА «Новости» заявление народной милиции.
Согласно заявлению, на территории кладбища Мариуполя были проведены инженерные работы по оборудованию траншеи глубиной более двух метров и длиной более 100 метров. Народная милиция ДНР заявила, что «в качестве доказательства массовой гибели мирного населения предусматривалось захоронение останков украинских силовиков и националистов, погибших в ходе боевых действий».
«По сценарию, военнослужащие 72-го центра информационно-психологических операций сил специальных операций ВСУ провели постановочные фото- и видеофиксацию «братской могилы» общей численностью до 1300 погибших», – сообщается в заявлении.
Народная милиция ДНР подчеркнула, что сфальсифицированные Украиной материалы распространены среди западных СМИ, и не исключила, что сценарий может быть реализован в других украинских городах, где насильно удерживается мирное население.
Ранее Министерство обороны России предупредило жителей Киева о том, что могут начаться удары. Говорилось, что для остановки информационных атак против России, войска будут наносить удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (центр информационно-психологических операций) в Киеве.
Местных жителей, чьи дома расположены рядом с ретрансляционными узлами, по которым будут нанесены удары, попросили покинуть свои дома.
72-й центр информационно-психологических операций (сокращенно 72 ЦИПсО (укр. 72 ЦІПсО) – воинская часть сил специальных операций Украины. После начала операции на юго-востоке Украины центр ведет психологические и информационные операции в Донбассе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.